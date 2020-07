FORUM

PKN Orlen i PGNiG zawarły umowę o współpracy oraz o zachowaniu poufności - podały spółki w komunikatach. Orlen rozpoczął prace nad wnioskiem koncentracyjnym do Komisji Europejskiej dotyczącym przejęcia PGNiG. Równolegle ma być realizowany proces due diligence tej spółki.

"W szybkim tempie przystępujemy do prac związanych z akwizycją Grupy PGNiG. Posiadamy duże doświadczenie w realizacji tego typu projektów, mamy też unikalne kompetencje w prowadzeniu znaczących inwestycji, a także możliwości finansowe w tym zakresie. (...) Integracja PKN Orlen z grupą PGNiG uplasuje nas jako pełnoprawnego gracza w europejskiej lidze energetycznej, obok silnych regionalnie firm, które już od dawna czerpią korzyści biznesowe ze zrealizowanych konsolidacji, jak włoskie Eni czy hiszpański Repsol" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Jak podano, spółki podejmą współpracę umożliwiającą udostępnienie Orlenowi informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania zgłoszenia do Komisji Europejskiej zamiaru dokonania koncentracji oraz prowadzenia postępowania lub postępowań w sprawie kontroli koncentracji wszczętych w wyniku jego złożenia, a w przypadku zaistnienia takiej potrzeby - przygotowania oraz wykonania środków zaradczych. Współpraca przewiduje także umożliwienie przeprowadzenia badania due diligence PGNiG.

"Strony zobowiązały się podjąć wszelkie niezbędne środki, aby udostępnianie informacji w związku z wykonywaniem umowy odbywało się z poszanowaniem przepisów prawa, w tym w szczególności z poszanowaniem przepisów prawa konkurencji" - napisano.

Zawarcie umowy jest związane z podpisaniem w dniu 14 lipca 2020 roku listu intencyjnego pomiędzy PKN Orlen a Skarbem Państwa - reprezentowanym przez Ministra Aktywów Państwowych, w sprawie rozpoczęcia procesu przejęcia przez PKN Orlen kontroli nad PGNiG.

Zgodnie z listem intencyjnym transakcji oraz jej harmonogram zostaną wypracowane przez zespół składający się z przedstawicieli stron porozumienia. PKN Orlen ma być wiodącym podmiotem transakcji.

Orlen podał w komunikacie prasowym, że w wyniku integracji aktywów PKN Orlen, Grupy Energa, Lotos i PGNiG łączne roczne przychody nowego koncernu wyniosłyby ok. 200 mld zł. Zysk operacyjny EBITDA kluczowych segmentów plasowałby się na poziomie ok. 20 mld zł rocznie, a osiągnięty w ten sposób efekt skali ułatwiłby połączonemu podmiotowi skuteczne konkurowanie na światowych rynkach. Duży koncern miałby też dostęp do tanich źródeł finansowania, co dziś nie jest dostępne dla każdej z tych firm oddzielnie.

"Integracja czterech koncernów umożliwi równomierne rozłożenie segmentów biznesowych i zdywersyfikowanie zysku operacyjnego EBITDA, budując odporność grupy na wahania rynkowe. Za zysk operacyjny połączonego podmiotu w ok. 40 proc. odpowiadałby nadal podstawowy biznes, czyli rafineria i petrochemia. Z kolei wydobycie z łączną roczną produkcją na poziomie ok. 70 mln boe stanowiłoby ok. 20 proc wyniku. Po ok. 15 proc. generowałyby sprzedaż detaliczna paliw, gazu i energii oraz regulowana dystrybucja, z dużym potencjałem wzrostu w kolejnych latach. Wytwarzanie energii odpowiadałoby za ok. 10 proc. zysku operacyjnego. W tym przypadku możliwe byłoby znaczące zwiększenie wyniku w perspektywie do 2030 r. dzięki realizacji nowych inwestycji" - napisano. (PAP Biznes)

doa/ ana/