Orlen ratuje GPW. Wzrosty także na Pekao

GPW w końcu zamknęła sesję z całą czwórką najważniejszych indeksów ponad kreską. W końcu także udało się przekroczyć 1 mld zł obrotu. Na ogłaszanie końca ostatnich problemów warszawskiej giełdy jeszcze jednak zbyt wcześnie.

Zacznijmy od informacji dobrych. WIG20 wzrósł o 0,5 proc., a WIG poszedł w górę o 0,4 proc. Mniejsze zwyżki zanotowały mWIG40 (+0,2 proc.) i sWIG80 (+0,1 proc.), jednak i tak udało im się zamknąć dzień na plusie, co w kontekście neutralnych nastrojów w Europie należy uznać za wynik przyzwoity. Dodatkowo w ostatnich dniach rzadko zdarzała się taka solidarność, by cała czwórka najważniejszych wskaźników GPW szła w górę.

Po drugie obroty. Do dzisiaj, na sześć ostatnich sesji, ledwie dwie udało się zakończyć wynikiem przekraczającym 600 mln zł. Dziś obroty przekroczyły 1 mld zł, skok jest więc ogromny. Cieszy to tym bardziej w kontekście wzrostów na giełdzie, jakim ten skok obrotów towarzyszył. Wyższe obroty uwiarygadniają bowiem ruch.

, a wskaźnik obrotów przekroczył 100 mln zł. Prezes Pekao dodał także, że analizy dotyczące współpracy lub połączenia Banku Pekao i Alior Banku zakończą się najpóźniej w II kwartale. Od początku roku kurs Banku Pekao wzrósł o 3,8 proc., akcje Alior Banku podrożały o 4,7 proc.

Problem polega jednak na tym, że sesję w zasadzie zrobiły dwa wydarzenia. Hitem poranka były lepsze od oczekiwań wyniki Pekao . Notowania banku wzrosły o 3,9 proc.

Później jednak Pekao zostało przyćmione przez informację o liście intencyjnym Orlenu ws. przejęcia minimum 53 proc. akcji Lotosu. Fuzja, o której często ostatnio mówili politycy, nabrała kształtów i ze sfery chciejstwa i gdybania przeszła w rzeczywistość. Efekt? Lotos poszedł w górę o 7,2 proc., Orlen zaś o 5,2 proc. To o tyle ciekawe, że przed Orlenem wielkie wydatki, co stawia pod znakiem zapytania dywidendę.

Być może jednak akcjonariusze bardziej cieszyli się z przyszłych synergii i liczą na to, że fuzja pozwoli odsunąć nieco kwestię zaangażowania Orlenu w projekt atomowy. Potwierdzałby to zresztą ruch na spółkach energetycznych, które na informację o fuzji zareagowały negatywnie (WIG-Energia stracił 2,5 proc.). Na rynku pojawiają się jednak obawy, że w kwestii zaangażowania Orlenu w atom może być wręcz odwrotnie. Duży może więcej, a państwo będzie chciało to z pewnością wykorzystać.

Warto także zwrócić uwagę na obroty na paliwowym duecie. Obrotomierz Orlenu pokazał 286 mln zł, oznacza to więc, że w pojedynkę spółka wygenerowała ćwierć obrotu na całym rynku. Lotosem handlowano mniej chętnie, obroty na spółce jednak i tak wyniosły 56 mln zł. Poza mocną trójką (Lotos, Orlen i Pekao) sytuacja na GPW nie wyglądała najlepiej. Widać to zresztą po statystyce WIG20, w którym dzień pod kreską zakończyło 13 z 20 spółek. Wzrosty nie miały więc szerokiego charakteru, podobnie jak wysokie obroty.

A na wspomnianym szerokim rynku 0,9-proc. spadek zanotował kurs Asbisu. Asbis oczekuje, że przychody grupy wzrosną w 2018 roku w każdym segmencie biznesowym – poinformowali na konferencji przedstawiciele grupy. Grupa chce w tym roku m.in. uruchomić pod własną marką sprzedaż produktów w zakresie rozwiązań dla tzw. internetu rzeczy oraz rozpocząć dystrybucję w Gruzji.

O 1,7 proc. wzrosła wycena Apatora. Spółka prognozuje, że w 2018 roku jego zysk netto znajdzie się w przedziale 65-70 mln zł, a skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosą między 850 a 880 mln zł.

Kurs Monnari spadł o 0,7 proc. Zysk netto spółki wyniósł 17,2 mln zł w IV kwartale i był o 40 proc. wyższy od konsensusu. Na poziomie przychodów, zysku operacyjnego i EBITDA wyniki spółki były zgodne z oczekiwaniami analityków.

Po serii siedmiu spadkowych sesji, we wtorek kurs Bogdanki wzrósł na zamknięciu o 4,8 proc. do 54,4 zł, przy 7,3 mln zł obrotów.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks

Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3458,03 -0,15 0,67 -5,19 4,49 -1,31 DAX Niemcy 12490,73 -0,29 0,02 -6,37 5,65 -3,30 FTSE 100 W.Brytania 7282,45 -0,10 0,49 -5,00 0,41 -5,27 CAC 40 Francja 5343,93 -0,01 1,02 -3,35 10,29 0,59 IBEX 35 Hiszpania 9900,20 -0,02 0,05 -6,56 4,61 -1,43 FTSE MIB Włochy 22724,46 0,08 0,22 -4,75 20,14 3,99 ASE Grecja 837,77 0,09 -0,48 -4,59 29,81 4,41 BUX Węgry 38462,63 -0,41 -0,53 -5,70 17,01 -2,32 PX Czechy 1111,12 0,88 0,45 -1,84 15,91 3,06 MICEX Rosja 2341,89 -0,48 3,86 2,03 13,88 11,00 RTS INDEX (w USD) Rosja 1310,84 -1,04 4,12 1,88 17,32 13,55 BIST 100 Turcja 118831,60 0,03 4,76 -1,55 35,40 3,03 WIG 20 Polska 2421,51 0,53 0,34 -6,88 9,56 -1,61 WIG Polska 62928,22 0,43 0,11 -5,88 7,24 -1,28 mWIG 40 Polska 4789,88 0,16 -0,34 -4,56 -1,59 -1,18 Źródło: PAP

Adam Torchała/ PAP Biznes