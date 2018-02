Zysk netto grupy Pekao w IV kw. '17 wyniósł 1,054 mld zł

Zysk netto grupy Banku Pekao w czwartym kwartale 2017 roku wzrósł do 1.054,1 mln zł z 494,7 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się o 9 proc. wyższy od konsensusu PAP, który zakładał wynik na poziomie 963,8 mln zł.

Oczekiwania trzynastu biur maklerskich co do zysku netto za IV kwartał wahały się od 915,9 mln zł do 1.023 mln zł.

Zysk netto w czwartym kwartale oczyszczony z efektu z przeszacowania poprzednio posiadanych udziałów w PPiM i Xelion wyniósł 640 mln zł, notując dynamikę 29,4 proc. rdr i 19,4 proc. kdk.

W całym 2017 roku zysk netto grupy Pekao wyniósł 2,48 mld zł i był wyższy o 8,6 proc. od zysku netto osiągniętego w 2016 r. W 2017 r. zwrot na kapitale ROE wyniósł 11 proc., a z wyłączeniem 414 mln zł zysku z przeszacowania poprzednio posiadanych udziałów w Pioneer i Xelion ROE był na poziomie 9,2 proc.

Wynik odsetkowy banku w IV kwartale wyniósł 1.190,2 mln zł i był zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy szacowali, że wyniesie on 1.175,6 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.160-1.183 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 7 proc. rdr i 3 proc. kdk.

Wyniki Banku Pekao w czwartym kwartale 2017 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników w mln zł 4Q2017 konsensus różnica







PAP





Wynik odsetkowy 1 190,2 1 175,6 1%



Wynik z prowizji 617,2 592,6 4%



Koszty ogółem 877,8 850,6 3%



Saldo rezerw -152,8 -140,0 9%



Zysk netto 1 054,1 963,8 9%





4Q2017 4Q2016 różnica 3Q2017 różnica w mln zł



rdr

kdk Wynik odsetkowy 1 190 1 113 7% 1 152 3% Wynik z prowizji 617 612 1% 580 6% Koszty ogółem 878 877 0% 838 5% Saldo rezerw -153 -111 38% -139 10% Zysk netto 1 054 495 113% 536 97%

Marża odsetkowa w czwartym kwartale wyniosła 2,8 proc.

Wynik z prowizji wyniósł 617,2 mln zł i był 4 proc. powyżej szacunków rynku, który spodziewał się 592,6 mln zł (oczekiwania wahały się od 577 mln zł do 601 mln zł). Wynik z prowizji wzrósł 1 proc. rdr i 6 proc. w ujęciu kwartalnym.

Zysk na sprzedaży kredytów i innych należności finansowych w IV kwartale wyniósł 143,8 mln zł.

Ogólne koszty administracyjne razem z amortyzacją i uwzględnieniem podatku bankowego wyniosły w IV kwartale 922,6 mln zł. Bez podatku bankowego koszty te wyniosły 877,8 mln zł i były 3 proc. wyższe oczekiwań (850,6 mln zł).

Wskaźnik kosztów do dochodów w 2017 r. wyniósł 44,4 proc. wobec 43,7 proc. w 2016 r.

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły 152,8 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem o 9 proc. niższych odpisów na poziomie 140 mln zł.

Koszty ryzyka w 2017 roku spadły o 1 pb do 44 pb, natomiast wskaźnik pokrycia rezerwami osiągnął poziom 74,4 proc.

Bank podał, że kluczowe kredyty detaliczne wzrosły 14,4 proc. rdr do 57,4 mld zł, Kredyty te wzrosły o 3,3 proc. kdk. Kredyty dla przedsiębiorstw wzrosły o 7,1 proc. rdr do poziomu 59,3 mld zł z dynamiką 2,2 proc. kdk.

Sprzedaż kredytów hipotecznych wzrosła w ujęciu rocznym o 33 proc. i wyniosła 9,14 mld zł, co przełożyło się na wzrost udziałów rynkowych nowej sprzedaży o 3,4 pp do 21 proc. Wzrost sprzedaży pożyczek gotówkowych wyniósł 14 proc. rdr do poziomu 8,78 mld zł.

Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) wyniósł 17,1 proc. na koniec grudnia 2017 r. i był niższy o 0,5 p.p. niż na koniec 2016 r.

- napisał w liście do akcjonariuszy Michał Krupiński, prezes banku.

"Naszą ambicją na 2018 rok jest dwucyfrowy wzrost zysku wsparty dalszą ekspansją dochodów odsetkowych i pozytywną dynamiką wyniku prowizyjnego przy zachowaniu wysokiej dyscypliny kosztowej i najwyższych standardów w obszarze zarządzania ryzykiem" - napisał Krupiński.

Prezes podał, że w 2018 roku bank spodziewa się utrzymania pozytywnych tendencji w polskiej i światowej gospodarce, które powinny sprzyjać dalszej poprawie wyników sektora bankowego.

"Będziemy konsekwentnie realizować naszą strategię, która zakłada na 2018 ponadprzeciętną dynamikę wolumenów w sektorze detalicznym oraz sektorze MŚP. W bankowości korporacyjnej będziemy skoncentrowani na wykorzystaniu naszego potencjału cross-sell" - napisano w liście.

W 2017 roku zysk netto grupy Pekao wyniósł 2,48 mld zł i był wyższy o 8,6 proc. od zysku netto osiągniętego w 2016 r.

Zarząd Banku Pekao nie podjął decyzji w sprawie rekomendacji podziału zysku za 2017 rok,- poinformował bank w komunikacie.

"Na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarząd Banku Pekao SA nie podjął decyzji w sprawie rekomendacji odnośnie do wypłaty dywidendy za rok 2017. Na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego Bank Pekao SA spełnia wszystkie wymogi kapitałowe wypłaty do 100 proc zysku Banku za rok 2017" - napisano w komunikacie.

Z zysku za 2016 r. bank wypłacił 8,68 zł dywidendy na akcję. Łączna wartość dywidendy wynosiła 2,28 mld zł, a na dywidendę trafiło 99,9 proc. zysku netto banku za 2016 r.

Bank w strategii na lata 2018-2020 podał, że chce przeznaczyć na dywidendę 100 proc. zysku netto za lata 2017 i 2018, a ostateczna rekomendacja dotycząca wysokości dywidendy uzależniona będzie od spełnienia wymagań KNF.

seb/