Obroty na GPW przebiły rekordy z krachu

fot. Tomasz Ras / Puls Biznesu

Obroty na GPW w czerwcu znów poszły w górę i okazały się wyższe nawet od tych notowanych w trakcie krachu. Wyniki ostatnich sesji zapowiadają jednak spowolnienie w tej statystyce.

- Łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku GPW wzrosła w czerwcu o 65,1 proc. rok do roku do 26,7 mld zł. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń zwiększyła się w tym czasie o 65,2 proc. do 26,4 mld zł - poinformowała giełda w komunikacie. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 1,255 mld zł, o 49,5 proc. więcej niż rok wcześniej.

/ Bankier.pl

Szczególnie warta uwagi jest ta ostatnia statystyka. Wyraźne wzrosty w niej zaobserwowaliśmy w marcu, a więc w momencie gdy koronawirus przyniósł zwiększoną zmienność na rynki. Ta utrzymała się także w kwietniu, a obroty niemal dobiły do 1,2 mld zł na sesję, choć wcześniej problemem było sforsowanie miliarda. Po majowym spowolnieniu czerwiec znów przyniósł skok obrotów. Te poszły w górę tak mocno, że okazały się nawet wyższe od rekordów notowanych w marcu i kwietniu, a więc miesiącach krachu.

/ Bankier.pl

O ile jednak w maju mogliśmy napisać, że choć całomiesięczne obroty wyglądają słabo na tle kwietnia, ale ostatnie sesje maja dają nadzieję na znaczące odbicie w tej kwestii, o tyle teraz jest na odwrót. Czerwiec rzeczywiście okazał się mocny, ale ostatnie sesje zawodziły. Po 23 czerwca sforsowanie 1 mld zł obrotów znów jest problemem i nie zapowiada obfitego lipca. Wspomniane spowolnienie może być związane z początkiem okresu wakacyjnego.

New Connect także ze świetnym półroczem

Na rynku NewConnect w czerwcu 2020 r. odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 1030,7 proc. rdr do poziomu 844,3 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect wzrosła o 1121,8 proc. rdr i wyniosła 820,9 mln zł.

/ Bankier.pl

W sumie wartość obrotów na NewConnect wyniosła w I półroczu 2020 roku ponad 4 mld zł. Dla porównania do tej pory w najlepszym roku rynek zanotował 1,86 mln zł wyniku całorocznego. Trwa zatem zdecydowanie najlepszy rok dla NewConnect w historii. Warto dodać, że sam NCIndex po latach spadków, w tym roku urósł już o 97 proc.

Wzrosty TGE i ETF-ów

Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w czerwcu 2020 r. wyniósł 1154,1 tys. szt., czyli o 82,2 proc. więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy wzrósł o 54,7 proc. rdr do poziomu 554,3 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł o 126,9 proc. rdr do 287,0 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty wzrósł o 143,9 proc. rdr do 283,3 tys. szt., a wolumen obrotu opcjami spadł o 9,4 proc. rdr do 29,5 tys. szt.

W czerwcu zanotowano wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 158,8 proc. rdr do poziomu 257 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 700,7 proc. rdr do 75 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec czerwca 93,3 mld zł wobec 87,6 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła o 7 proc. rdr do poziomu 230 mln zł.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł w czerwcu 18,9 TWh, co oznacza wzrost o 14,5 proc. rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot wzrósł o 3,8 proc. rdr do poziomu 2,8 TWh. Na rynku forward wolumen wzrósł o 16,6% rdr do poziomu 16,0 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym spadł w czerwcu o 33,0 proc. rdr do 8,3 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu wzrósł o 40,7 proc. do poziomu 0,9 TWh. Na rynku terminowym odnotowano spadek o 36,9 proc. rdr do poziomu 7,4 TWh.

Adam Torchała