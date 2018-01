OFE wyprzedają polskie akcje najmocniej od lat

W grudniu Otwarte Fundusze Emerytalne sprzedały netto polskie akcje warte 870 mln zł. To największa wyprzedaż ostatnich lat.

- Według naszych szacunków fundusze emerytalne sprzedały w grudniu akcje za ok. 1,05 mld zł - donoszą analitycy Trigona. Podaż dotyczyła przede wszystkim akcji polskich (-870 mln zł), co wynikało z rozliczenia wezwań na Synthos i Griffin Premium RE. Analitycy Trigona zakładają, że OFE pozyskały ze wspomnianych wezwań ok. 1,1-1,3 mld zł. Niestety, nie wszystkie te pieniądze wróciły na GPW. Zakupy na rynku wtórnym mogły wynieść netto 200-400 mln zł, a więc ok. 20-30 proc. tej kwoty. Być może fundusze pieniądze te spróbują rozlokować na GPW w styczniu.

Warto zresztą dodać, że OFE polskie akcje wyprzedają już od trzech miesięcy. Po raz ostatni dodatnie saldo zakupów odnotowano we wrześniu (+0,6 mld zł). Od tej pory, przez trzy kolejne miesiące, OFE wyprzedały netto akcje polskie warte 1,3 mld zł.

W grudniu polskie akcje wyprzedawały niemal wszystkie OFE (najwięcej NN OFE -324 mln zł). Kupującym był tylko Allianz (+17 mln zł), który jako jedyne OFE nadal posiadał akcje Synthosu na koniec 2017 roku. Jako jednak, że pojawiło się już przymusowe wezwanie na te papiery, w najbliższym czasie Alianz będzie zmuszony się ich pozbyć.

Akcje zagraniczne sprzedawało większość funduszy za łącznie 211 mln zł, a kupującym był tylko Bankowy OFE (+33mln PLN). Alokacja OFE w polskie akcje wzrosła tym samym m/m o 0,3 pp do 79,6 proc..

10 z 11 funduszy posiada powyżej 75 proc., więc jeżeli w obliczu nowej reformy polskie akcje byłyby wykluczone w procesie przekazywania 25% aktywów do FRD, wymagałoby to sprzedaży akcji za ok. 8,3 mld zł.

Średnia ważona jednostka funduszy emerytalnych wzrosła w grudniu o 2,0 proc. Najlepszy wynik zarządzania osiągnął PZU OFE (+2,5 proc.), a najgorszy Generali OFE (+1,7 proc.). W całym 2017 roku najlepszy był PZU OFE (+20,9 proc.), a najgorszy Aegon OFE (+16,4 proc.). WIG w tym czasie urósł o 23,2 proc., żadne OFE nie zdołało więc w minionym roku pokonać indeksu szerokiego rynku. Inna sprawa, że fundusze część pieniędzy inwestują w bezpieczniejsze aktywa niż akcje.

Adam Torchała