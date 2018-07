Niemrawe odbicie na GPW. Budimex wciąż szuka dna

Czwartek był na europejskich giełdach dniem odrabiania strat. Zieleń zawitała dziś także na GPW, choć niestety była bardzo wybiórcza.

Po wczorajszej sesji zdominowanej przez niedźwiedzie - spadki wiązano z eskalacją wojny handlowej - dziś na rynkach było nieco spokojniej. Tym razem Donald Trump zamiast straszyć cłami, przekonywał po zakończonym w Brukseli NATO-wskim szczycie, że sojusz jest teraz silniejszy niż dwa dni temu. Najważniejsze indeksy Starego Kontynentu zaliczyły dziś niewielkie, ale jednak wzrosty. Trwała za to wyprzedaż w Turcji, gdzie główny indeks po wczorajszym wodospadzie, dziś stracił kolejne 2 proc.

W górę poszedł także WIG20. Daleko było mu jednak do odrobienia wczorajszych strat, zyskał bowiem jedynie 0,3 proc. Dodatkowo pozostałe indeksy wypadły jeszcze słabiej. WIG urósł o 0,2 proc., mWIG o 0,1 proc., sWIG stracił zaś 0,3 proc. Ponownie rozczarowały obroty. Po raz trzeci w tym tygodniu (cztery sesje) wyniosły one poniżej 600 mln zł. Z jednej strony wakacje to zawsze okres inwestorskiego rozluźnienia, z drugiej jednak wynik poniżej 600 mln zł jest wynikiem bardzo kiepskim. Powtórzony zaś trzy razy w ciągu tygodnia świetnie obrazuje słabość GPW.

Najmocniejszym ogniwem indeksu WIG20 był CD Projekt, którego notowania wzrosły o 3,5 proc. Dobrze radzili sobie także Polsat (+2,8 proc.), a także rosnący trochę ponad 1 proc. CCC, PKO BP i BZ WBK. Po drugiej stronie znalazły się akcje Energi i Eurocashu, które straciły ponad 2 proc. 1,7 proc. straciło zaś Orange.

Na szerokim rynku trwały zaś spadki innego telekomu. Dziś Play straciło 0,7 proc., od debiutu, który miał miejsce przecież niecały rok temu, spółka straciła już aż blisko 40 proc. Problemem są coraz słabsze wyniki telekomu. Więcej o problemach Play piszemy tutaj.

Jeszcze gorzej wypadł Budimex, który stracił 7,9 proc. Spółka w ostatnich tygodniach prezentuje się bardzo słabo i od początku roku jej giełdowa strata wynosi już aż 41 proc. Co prawda prezes Budimeksu od dawna sugerował, że najbliższe miesiące mogą być dla spółki bardzo trudne i z powodu rosnących kosztów i braku indeksacji kontraktów ciężko będzie o tak wysokie marże jak wcześniej, jednak wydaje się, że inwestorzy i tak są rozczarowani postawą spółki. We wtorek podano, że grupa szacuje, że jej zysk netto za II kw. spadł o 41 proc. rdr do 65 mln zł

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3429,24 0,20 -0,34 -1,33 -2,45 -2,13 DAX Niemcy 12451,53 0,28 -0,10 -3,04 -1,39 -3,61 FTSE 100 W.Brytania 7643,35 0,68 0,53 -0,78 3,05 -0,58 CAC 40 Francja 5372,43 0,35 0,11 -1,48 2,88 1,13 IBEX 35 Hiszpania 9733,10 -0,01 -1,35 -1,83 -7,83 -3,09 FTSE MIB Włochy 21728,32 0,09 -0,85 -1,77 1,38 -0,57 ASE Grecja 754,91 1,10 0,85 -0,99 -10,47 -5,91 BUX Węgry 35298,81 0,67 -2,85 -2,89 -1,60 -10,36 PX Czechy 1085,52 -0,26 0,88 0,61 8,64 0,68 RTS INDEX (w USD) Rosja 1178,09 -0,70 0,55 3,16 14,86 2,05 BIST 100 Turcja 90891,22 -0,44 -8,28 -4,63 -12,44 -21,19 WIG 20 Polska 2162,82 0,40 0,29 -3,98 -7,63 -12,12 WIG Polska 56651,76 0,19 -0,12 -3,94 -8,04 -11,13 mWIG 40 Polska 4196,67 -0,17 -1,33 -6,61 -13,72 -13,42

O 7 proc. wzrósł Bumech, którego wierzyciele dogadali się w sprawie układu. W komunikacie podano , że sędzia komisarz zatwierdziła jednolity spis wierzytelności, złożony przez nadzorcę sądowego na zgromadzeniu wierzycieli. Sędzia Komisarz stwierdziła przyjęcie układu.

Adam Torchała