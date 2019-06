Nie ma odbicia w niemieckiej gospodarce, ale jest na giełdzie

Otoczenie polskiej gospodarki wygląda słabo. Dotyczy to Niemiec, gdzie najważniejszy wskaźnik bieżącej koniunktury – IFO – dołuje jak kamień rzucony w wodę. Ale jednocześnie inwestorzy widzą coraz więcej jasnych punktów na horyzoncie, co odzwierciedla rosnący indeks giełdowy DAX. Może luzowanie polityki pieniężnej pociągnie w końcu w górę aktywność gospodarczą w Niemczech i innych krajach rozwiniętych?wy



Indeks IFO spadł w czerwcu o 0,5 pkt, do poziomu 97,4 pkt – najniższego od listopada 2014 r. Indeks ten jest istotny, ponieważ bywał wysoko skorelowany z PKB i produkcją przemysłową, a jednocześnie jego publikacja następuje znacznie wcześniej niż odczyty twardych danych – IFO za czerwiec znamy już dziś, a dane o PKB i produkcji za cały drugi kwartał pojawią się dopiero w … sierpniu. Dane wyglądają więc słabo, obecny poziom IFO jest spójny ze wzrostem gospodarczym w okolicach 0,5-1 proc. rocznie, czyli kontynuacją słabej koniunktury z ostatnich kwartałów.

Ale wypowiedziawszy te pesymistyczne opinie, dodam dwie bardziej optymistyczne. Po pierwsze, moc predykcyjna IFO nieco obniżyła się w ostatnich latach, czyli sygnały wysyłane przez ten indeks można traktować z większym dystansem. Kilka lat temu korelacja IFO z PKB sięgała 0,5-0,8 (dla niewtajemniczonych: korelacja może zawierać się w przedziale od -1 do 1), teraz spadła do ok. 0,2-0,3.





Po drugie, inwestorzy giełdowi są coraz lepiej nastawieni do przyszłości wyników spółek na niemieckiej giełdzie, czyli też do kondycji niemieckiej gospodarki. Indeks DAX od początku czerwca wzrósł o ok. 5 proc., a od początku roku o ok 16 proc., odrabiając tym samym trzy czwarte strat wygenerowanych w 2018 r. Przyczyną wzrostów cen akcji jest m.in. globalny spadek stóp procentowych, który akcjom może pomóc nie tylko poprzez zwiększenie ich relatywnej atrakcyjności inwestycyjnej, ale też poprzez wsparcie gospodarek wschodzących, które są istotnym rynkiem eksportowym dla niemieckich producentów. Jedną z głównych przyczyn osłabienia niemieckiej gospodarki w ostatnim roku było załamanie eksportu do takich krajów, jak Turcja, RPA, Brazylia itd. Są to kraje najbardziej narażone na skutki podwyżek stóp procentowych w USA, a więc także te, które mogą na obniżkach stóp procentowych skorzystać. Dlatego cykl luzowania polityki pieniężnej w USA i strefie euro powinien dla niemieckiej gospodarki być korzystny.Nadzieje na to, że banki centralne pomogą utrzymać solidny wzrost gospodarczy na świecie są coraz bardziej rozkręcone. Ale żeby ta impreza dobrze się potoczyła, będą w końcu potrzebne też lepsze twarde dane z dużych krajów.

Zapisz się na newsletter SpotData.

Chcesz samodzielnie analizować dane ekonomiczne? Platforma SpotData to darmowy dostęp do ponad 40 tysięcy danych z polskiej i światowej gospodarki, które można analizować, przetwarzać i pobierać w formie wykresów i tabel do Excela. Sprawdź na: https://spotdata.pl/ogolna.

Ignacy Morawski