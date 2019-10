Najlepsze konta firmowe z premią – październik 2019 r.

Czy październik zaskoczy promocjami na kontach firmowych w bankach? Sprawdzamy, na co mogą liczyć przedsiębiorcy.

W październiku pod lupą znalazły się najtańsze konta firmowe i bieżące bonusy związane z nimi. Wśród banków działających na polskim rynku wybraliśmy w pierwszej kolejności te, które oferują darmowe konto dla firmy. Drugim kryterium jest suma bonusów, które przedsiębiorcy mogą otrzymać w ramach wybranych rachunków.

Ranking najtańszych kont firmowych Bankier.pl z największymi premiami - październik 2019r. Lp. Konto/bank Prowadzenie konta Suma maksymalnych bonusów za wykonywanie aktywności 1 Konto Firmowe Godne Polecenia Santander 0,00 zł 2 100 zł plus 2% zwrotu za paliwo 2 iKonto Biznes Alior Bank 0,00 zł 1 500 zł 3 EnveloKonto Firmowe EnveloBank 0,00 zł 200 zł 4 BIZnest Konto Nest Bank 0,00 zł 0 zł Plus Konto Biznes Volkswagen Bank 0,00 zł 0 zł neoKonto e-Biznes neoBank 0,00 zł 0 zł Konto firmowe Inteligo 0,00 zł 0 zł profitKonto Bank BPS 0,00 zł 0 zł 5 Konto Przekorzystne Biznes Bank Pekao 0 - 9 zł (1) 600 zł Konto Otwarte Na Biznes BNP Paribas 0 - 9 zł (2) 0 zł Konto Direct dla Firm ING Bank Śląski 0 - 9 zł (3) 0 zł 6 Konto IDEALNA FIRMA IdeaBank 0 - 9,99 zł (4) 0 zł 7 Solista Biznes Credit Agricole 0 - 10 zł (5) 0 zł Konto Mój Biznes Millennium 0 - 15 zł (6) 300 zł Rachunek Firmowy Toyota 0 - 15 zł (7) 0 zł 1) 0 zł przy jednorazowym wpływie na rachunek w wysokości 2000 zł lub wykonaniu min. 1 przelewu do ZUS/US, lub na rachunku zostanie rozliczona min. 1 transakcja z terminala płatniczego (wydanego przez bank) lub na rachunku zostanie wykonana min. 1 transakcja wymiany walut, lub z rachunku zostanie wykonana min. 1 płatność na rzecz Pekao Leasing, przez 12 mies. dla firm prowadzących działalność krócej niż rok. 2) 0 zł przy średnim saldzie min. 3000 zł/m-c lub wpływach min. 20 000 zł/m-c. 3) 0 zł przy jednorazowym wpłynie na rachunek w wysokości min. 2000 zł (nie dotyczy przelewów między rachunkami własnymi firmy) lub wykonaniu min. 1 przelewu do ZUS, lub US. 4) 0 zł przy jednorazowym wpływie na rachunek w wysokości 1500 zł lub przy średnim saldzie min. 1500 zł/m-c. 5) 0 zł przy średnim saldzie min. 5000 zł/m-c. 6) 0 zł przy średnim saldzie min. 1000 zł/m-c lub wykonaniu min. 1 przelewu do ZUS. 7) 0 zł przy średnim saldzie min. 25 000 zł/m-c. Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie tabel opłat i prowizji udostępnionych przez banki

Banki premiują różne czynności i aktywności wykonywane przez klientów. Zaczynając od zwrotów za płatności bezgotówkowe i przejazdy autostradami, a kończąc na zawarciu pierwszej umowy o produkt kredytowy.

2100 zł oraz 2% zwrotu za zakup paliwa od Santander Bank Polska

Pierwsze miejsce w rankingu najtańszych kont z premią zajmuje „Konto Firmowe Godne Polecenia”. Oferta Santander Bank Polska to bonus w wysokości 2100 zł oraz nielimitowane 2% zwrotu za zakup paliwa na stacjach Circle K. Promocje dotyczą zwrotów za płatności bezgotówkowe. Pierwszy bonus obejmuje codzienne wydatki opłacane przy użyciu karty debetowej. Druga promocja to zwroty za regulowanie zobowiązań na stacjach benzynowych, w hotelach oraz opłaty za przejazdy autostradami na terenie Polski.

Premiowane zwroty w Santander Bank Polska:

2% zwrotu wartości transakcji bezgotówkowych dokowanych na stacjach Circle K na terenie Polski,

4% zwrotu wartości transakcji bezgotówkowych dokonanych za płatności w hotelach i motelach na terenie Polski,

6% zwrotu wartości transakcji bezgotówkowych dokonanych za przejazdy autostradami na terenie Polski.

Maksymalny zwrot w ciągu miesiąca to 200 zł w ramach promocji 4% oraz 6%. Łącznie z tego tytułu przedsiębiorca może zyskać nawet 1200 zł. Zwrot 2% za zakup paliwa na stacjach Circle K jest z kolei nielimitowany. Promocja trwa do 31 marca 2020 roku. W celu otrzymania nawet 900 zł od banku uczestnik powinien wykonać jeden przelew do ZUS-u lub US w miesiącu na kwotę w wysokości min. 200 zł oraz zaakceptować zgody marketingowe. W nagrodę przedsiębiorca otrzyma zwrot 4% wartości transakcji kartą debetową, maksymalnie 150 zł miesięcznie. Promocja trwa przez 6 miesięcy od otworzenia „Konta Firmowego Godnego Polecenia” a okres przystąpienia trwa do 31 grudnia 2019 roku.

1500 zł w Alior Banku

W Alior Banku w ramach „iKonta Biznes” przedsiębiorcy mogą dostać nawet do 1500 zł w ciągu 12 miesięcy. Do czynności premiowanych w Aliorze należą:

pierwszy w miesiącu przelew do ZUS - 25 zł,

pierwszy w miesiącu przelew do US – 25 zł,

pierwszy w miesiącu przelew SEPA – 10 zł,

pierwszy w miesiącu przelew natychmiastowy – 10 zł,

transakcje kartą za min. 500 zł w miesiącu – 10 zł,

skorzystanie z oferty kas fiskalnych za pośrednictwem Alior Banku – 15 zł.

Dodatkowo premia obowiązuje za utrzymywanie średniego salda w miesiącu na rachunku w określonych wysokościach:

do 2500 zł – 0 zł,

od 2500,01 zł do 10 000 zł – 5 zł,

od 10 000,01 zł do 25 000 zł – 15 zł,

od 25 000,01 zł do 50 000 zł – 30 zł,

od 50 000,01 zł – 60 zł.

Sumując wszystkie premiowane aktywności w miesiącu, dostępna jest pula 155 zł, z których przedsiębiorca może otrzymać maksymalnie 125 zł z ciągu jednego miesiąca.

EnveloKonto Firmowe – zwrot za przesyłki

Bank Envelo zwraca do 200 zł opłat za przesyłki w ciągu roku. Promocja dotyczy zakupów internetowych za min. 30 zł opłaconych przy pomocy karty EnveloBanku lub szybkim przelewem internetowym. Przedsiębiorca, chcąc otrzymać zwrot po przystąpieniu do promocji, powinien wybrać dostawę przez Pocztę Polską (Paczka MINI, Paczka pocztowa, Paczka+, Paczka24, PACZKA48, Pocztex, Pocztex Procedura, List polecony, Przesyłka firmowa polecona). Za każdą przesyłkę otrzymać można 2 zł zwrotu na konto.

Konto Przekorzystne Biznes do 600 zł premii

Pekao Bank Polski w ramach konta firmowego „Konto Przekorzystne Biznes” oferuje 600 zł premii, na która składa się:

200 zł za otwarcie konta,

200 zł za umowę o terminal płatniczy,

200 zł za zawarcie pierwszej umowy o produkt kredytowy.

Żeby otrzymać 200 zł za otwarcie konta należy wykonać: trzy przelewy do ZUS-u na minimum 100 zł przez okres trzech kolejnych miesięcy oraz wykonać przyjemniej jedną transakcję bezgotówkową na kwotę 100 zł przy użyciu karty debetowej MasterCard i wykonać przelew inny niż do ZUS-u na kwotę minimum 100 zł przez aplikację PeoPay.

200 zł za umowę o terminal płatniczy wiąże się z koniecznością przyjęcia na nim min. 500 zł miesięcznie w ciągu kolejnych trzech miesięcy od podpisania umowy. Promocja nie dotyczy biur turystycznych, kantorów, lombardów, TAXI, agencji towarzyskich, kasyn, produkcji oraz sprzedaży broni palnej.

W celu otrzymania 200 zł za zawarcie umowy kredytowej przedsiębiorca, w miesiącu, w którym otworzył rachunek rozliczeniowy zobligowany jest do wzięcia kredytu, pożyczki lub karty kredytowej na kwotę min. 5000 zł.

Konto Mój Biznes nawet 300 zł bonusu

Millennium Bank premiuje przelewy do ZUS-u. Jeżeli przedsiębiorca po otworzeniu „Konta Mój Biznes” wykona przelewy do ZUS-u w wysokości min. 250 zł w listopadzie, grudniu oraz styczniu, to otrzyma 300 zł premii. Dodatkowo warunkiem promocji jest comiesięczny wpływ zewnętrzny minimum 1000 zł na rachunek bankowy.

W rankingu porównane zostały konta firmowe na podstawie porównywarki SmartBankier.pl. Im mniejsze opłaty za prowadzenie konta oraz większa suma bonusów tym wyższa pozycja danego produktu w zestawieniu. Wybranych zostało 15 rachunków oferujących najniższe opłaty za prowadzenia konta. Następnie na podstawie informacji przedstawionych na stronach internetowych banków sprawdziliśmy dostępne promocje.

Dominika Florek