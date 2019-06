Najlepsze giełdy drugiego kwartału

W czerwcu S&P500 poprawił rekord wszech czasów, ale to nie amerykańskie parkiety liderowały w drugim kwartale. Resztę stawki zdeklasowali gospodarczy pariasi: Argentyna, Grecja i Rosja.

To był generalnie dobry kwartał dla posiadaczy akcji. Ale nie dla wszystkich. Wśród 48 monitorowanych przez nas giełdowych indeksów tylko 13 znalazło się pod kreską, przy czym najgorsze wyniki nie przekraczały -5%. Giełdową tabelę II kw. 2019 r. zamykały indeksy w Kijowie (-3,6%), Pradze (-2,9%), Santiago (- 2,8%) i Budapesztu (-2,7%). Widać więc, że region Europy Środkowej znalazł się w ogonie stawki. Na tym tle WIG20 rosnący o 0,6% nie prezentuje się tak źle.

Znacznie ciekawiej prezentuje się czołówka tabeli. Liderem wzrostów został argentyński Merval, który nominalnie zyskał niemal 27%. Tuż za nim znalazł się grecki Athex ze wzrostem o 22% przez ostatnie trzy miesiące i imponującą zwyżką o 44% od początku roku. Trzeci był rosyjski RTS, który dał zarobić 14% w kwartał i niemal 30% w pół roku.

Po znakomitym pierwszym kwartale całkiem nieźle zaprezentowały się stopy zwrotu z większości głównych indeksów europejskich. Niemiecki DAX dołożył 8,5% i w 6 miesięcy poszedł w górę o 17%. Mimo poważnego ryzyka recesji w Islandii tamtejsza giełda urosła o 7,7% i w pół roku dowiozła inwestorom niemal 19%. Prawie 20% YTD zyskał nowozelandzki NZX50, który w drugim kwartale urósł o 7,5%.

Interesujące jest, że pomimo coraz gorszych odczytów makroekonomicznych było to nadzwyczajnie udane półrocze dla rynków akcji. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy tylko 4 z 48 obserwowanych przez nas indeksów zaliczyło straty (i to bardzo niewielkie, w granicach 3,1%). Najmocniej rosnące rynki (grecki, argentyński, rosyjski) dały zarobić po 30-40%, a i stopy zwrotu zbliżone do 20% nie należały do rzadkości. Po części to zapewne efekt odreagowania po dynamicznych jesiennych spadkach, ale też efekt oczekiwań na cudowną moc kolejnej fali poluzowania polityki pieniężnej w największych bankach centralnych.

KK