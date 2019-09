Polskie lotnisko wśród najbardziej opóźnionych w Europie podczas wakacji

Lotnisko Chopina znalazło się w czołówce europejskich portów notujących największe opóźnienia. W niechlubnym rankingu przewodzą lotniska greckie i portugalskie, zwłaszcza te położone na wyspach - donosi portal Airhelp.

Choć wśród 50 europejskich lotnisk z największymi opóźnieniami znalazło się jedynie warszawskie Lotnisko Chopina (12. pozycja), nie oznacza to, że pasażerowie wylatujący z Polski na wakacje nie mieli problemów w podróży.

2600 zł odszkodowania

Ponad 500 lotów z polskich lotnisk było opóźnionych co najmniej trzy godziny lub zostało odwołanych. Jak wynika z wyliczeń portalu Airhelp, o odszkodowania może ubiegać się ponad 51 tys. pasażerów. Według europejskiego prawa każdy z nich może liczyć nawet na 600 euro, czyli ok. 2600 zł (według z 10.09.2019).

Z opóźnieniami powyżej 15 minut od początku czerwca do końca sierpnia musiało uporać się prawie 1,3 mln pasażerów wylatujących z Polski. Co najmniej kwadrans po czasie do celu doleciało ponad 12 tys. samolotów.

Warszawa najmocniej opóźniona

Do największej liczby zakłóceń na polskich lotniskach doszło w czerwcu. Wówczas opóźniony był średnio co trzeci samolot.

Najbardziej opóźnione polskie lotniska Miejsce Lotnisko Wskaźnik punktualności [w proc.]* 1 Warszawa – Lotnisko Chopina 65 2 Łódź 71 3 Warszawa – Modlin 74 4 Szczecin – Goleniów 78 Poznań – Ławica 78 6 Kraków – Balice 79 7 Rzeszów – Jasionka 81 Katowice – Pyrzowice 81 9 Bydgoszcz 82 10 Gdańsk – Rębiechowo 85 11 Wrocław - Strachowice 86 *odsetek odlotów, które dotarły do miejsca docelowego według planowanego rozkładu Źródło: Airhelp (opóźnienia pomiędzy 01.06.2019 a 31.08.2019)

Z największymi opóźnieniami musieli radzić sobie pasażerowie samolotów startujących z warszawskiego Okęcia, czyli Lotniska Chopina. Po czasie odlatywał stamtąd średnio co trzeci samolot. Na kolejnych miejscach – ze średnio co czwartym opóźnionym lotem znalazło się lotnisko w Łodzi i podwarszawskim Modlinie.

Najlepszy wynik spośród polskich lotnisk ze wskaźnikiem punktualności na poziomie odpowiednio 86 i 85 proc. osiągnęły lotniska we Wrocławiu i Gdańsku.

Długie powroty z wysp

W pierwszej dziesiątce europejskich lotnisk z największą liczbą opóźnionych lotów dominują porty greckie i portugalskie. To na wyspiarskich lotniskach Mykonos, Kefalonia i Santorini (Grecja), a także Terceira Lajes i Ponta Delgada na należących do Portugalii Azorach opóźniony był średnio co drugi samolot.

Najbardziej opóźnione lotniska w Europie Miejsce Kraj Lotnisko Wskaźnik punktualności [w proc.]* 1 Grecja Mykonos (JMK) 47 2 Grecja Kefalonia (EFL) 48 3 Portugalia Ponta Delgada (PDL) 52 4 Portugalia Terceria Lajes (TER) 55 Grecja Santorini (JTR) 55 6 Włochy Mediolan-Malpensa (MXP) 57 7 Wielka Brytania Londyn-Gatwick (LGW) 59 8 Grecja Ateny (ATH) 62 Portugalia Lizbona (LIS) 62 10 Słowenia Lublana (LJU) 63 11 Grecja Preweza-Aktion (PVK) 65 Polska Warszawa-Okęcie (WAW) 65 *odsetek odlotów, które dotarły do miejsca docelowego według planowanego rozkładu Źródło: Airhelp (opóźnienia pomiędzy 01.06.2019 a 31.08.2019)

Tylko w nieco lepszej sytuacji znaleźli się pasażerowie wracający do Polski z wakacji w Chorwacji. Opóźnienie zaliczał średnio co trzeci samolot startujący z Dubrovnika, Splitu, Zagrzebia i Puli.Taki sam odsetek opóźnionych lotów zanotowało największe europejskie lotnisko Londyn-Heathrow.

