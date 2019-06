Facebook pokazał plany uruchomienia wirtualnej waluty

Facebook oficjalnie zaprezentował plany uruchomienia wirtualnej waluty. Wspierana technologią blockchain Libra ma pojawić się w 2020 r.

O planach Facebooka związanych z wejściem w segment kryptowalut (choć w komunikacie taki termin ani razu nie pada) spekulowano od bardzo dawna. W ostatnich tygodniach plotki narastały, aż wreszcie dziś największa sieć społecznościowa na świecie odsłoniła karty.

Za rozwój ogłoszonego dziś projektu odpowiedzialna będzie nowa spółka zależna Facebooka o nazwie Calibra.

Jak czytamy w komunikacie Facebooka, „Libra to nowa globalna waluta wspierana technologią blockchain, dla której portfel dostępny będzie w Messengerze, WhatsApp oraz osobnej aplikacji”. Planowana premiera nowej waluty elektronicznej planowane jest na 2020 r.

–

Jeżeli masz dziś internet, to możesz korzystać z wielu usług bardzo tanio lub wręcz za darmo – mowa o pozostaniu w kontakcie z rodziną i przyjaciółmi, naukę czy wystartowanie z własnym biznesem. A kiedy przychodzi do oszczędzania czy przesyłania pieniędzy, nie jest to już takie proste.

– Dla wielu ludzi na świecie nawet podstawowe usługi finansowe są nadal niedostępne: prawie połowa dorosłych na świecie nie ma aktywnego konta bankowego, liczby te rosną w krajach rozwijających się i kiedy dotyczą kobiet. Koszt tego wykluczenia jest wysoki – około 70% małych firm w krajach rozwijających się nie ma dostępu do kredytów, a migranci co roku tracą 25 miliardów dolarów dzięki opłatom – zauważa Facebook.

I tu z pomocą ma przyjść Calibra. Ma ona umożliwić przekazywanie Libry smartfonem za darmo i w tak prosty sposób, w jaki wysyła się SMS.

Z czasem Facebook planuje zaoferować dodatkowe usługi, np. opłacanie rachunków jednym kliknięciem, kupowanie np. kawy po zeskanowaniu kodu czy opłacanie podróży transportem publicznym.

Czy kryptowaluta Facebooka będzie niewypałem? Oficjalna zapowiedź pojawienia się na rynku kryptowaluty firmowanej przez Facebooka wzbudziła spore zainteresowanie. Społecznościowy gigant nie odnotował do tej pory wielu sukcesów na rynku płatności. Czy cyfrowa „moneta” może podzielić losy poprzednich eksperymentów Facebooka?

MZ, KWS