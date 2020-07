Grupa CCC szacuje EBITDA w II kw. na 40 mln zł, stratę operacyjną na 112 mln zł

fot. Marek Wiśniewski / Puls Biznesu

Wynik EBITDA grupy CCC w drugim kwartale 2020 roku wyniósł 40 mln zł, strata operacyjna grupy w tym czasie sięgnęła 112 mln zł - wynika ze wstępnych szacunków CCC. Przychody grupy spadły o 21 proc. do 1,292 mld zł.

W II kwartale 2019 roku grupa CCC miała 138 mln zł zysku operacyjnego i 321 mln zł zysku EBITDA przy przychodach na poziomie 1,642 mld zł.

Przychody grupy CCC w II kwartale 2020 roku były pod wpływem administracyjnego ograniczenia sprzedaży w kanale stacjonarnym w wyniku pandemii, a także dynamicznie rozwijającego się kanału e-commerce.

"Na koniec kwartału 95 proc. salonów grupy CCC wznowiło działalność po zamrożeniu gospodarki. Powrót klientów do sklepów charakteryzował się stopniowo poprawiającą się odwiedzalnością, której towarzyszyła istotnie wyższa rdr konwersja oraz liczba produktów na paragonie" - napisano w komunikacie.

Przychody sieci detalicznej spadły w II kwartale o 47 proc. do 1,233 mld zł, a sprzedaż w kanale e-commerce wzrosła o 79 proc. do 626 mln zł.

Sprzedaż LFL w detalu spadła o 49 proc. wobec 3 proc. spadku rok wcześniej.

Marża brutto grupy na sprzedaży spadła w II kwartale - według szacunków - do 48 proc. z 51,2 proc. przed rokiem. Jak podało CCC, spadek był spowodowany wysokim udziałem sprzedaży e-commerce w kwietniu (93 proc. skonsolidowanych przychodów) oraz wyższą rdr aktywnością promocyjną w maju.

Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne spadły o 17 proc. rdr do 585 mln zł (bez uwzględnienia rezerw).

Jak podano w komunikacie, spółka rozpoznała w wynikach II kwartału 2020 roku rezerwy o charakterze gotówkowym w kwocie 147 mln zł, związane głównie z: restrukturyzacją obecności na rynku szwajcarskim, działaniami dot. zamknięć wybranych sklepów na rynku niemieckim, zamknięciem aktywności związanej ze sponsoringiem sportowym oraz jednorazowymi kosztami związanymi z refinansowaniem grupy CCC.

Bez uwzględnienia rezerw szacunkowy zysk operacyjny w II kwartale wyniósł 34 mln zł, a zysk EBITDA 187 mln zł.

"Ponadto, w nawiązaniu do zapowiedzi możliwych przeszacowań i rezerw o charakterze czysto księgowym (niezwiązanych z wypływem gotówki z grupy), grupa kontynuuje proces analizy aktywów pod kątem utraty ich wartości. W trakcie sporządzania sprawozdania finansowego za I półrocze możliwe jest więc rozpoznanie dodatkowych rezerw o charakterze niegotówkowym, związanych m.in. z prowadzeniem działalności w stacjonarnych kanałach sprzedaży, przede wszystkim na rynku szwajcarskim i austriackim, a także likwidacją wybranych sklepów w innych lokalizacjach oraz przeszacowaniem wartości zapasów oraz pożyczek" - napisano.

"Estymowana wstępna wartość rezerw o charakterze czysto księgowym znajduje się na poziomie 300-400 mln zł" - dodano.

CCC szacuje, że przychody grupy eobuwie wzrosły w II kwartale o ponad 50 proc. do 532 mln zł. Marża brutto wzrosła o 2,8 p.p. do 46,6 proc. Szacowana EBITDA wzrosła do 65 mln zł z 16 mln zł rok wcześniej.

"W ocenie grupy, wykreowana przez COVID zmiana zachowań konsumenckich w kierunku ecommerce, stwarza unikalną perspektywę dla eobuwie. pl na przyspieszenie rentownego wzrostu i istotne zwiększenie jego udziałów rynkowych. W kontekście tych okoliczności, CCC planuje kontynuować analizy i prace dot. pozyskania na poziomie eobuwie. pl odpowiedniego kapitału, który umożliwi pełne wykorzystanie tych nowo powstałych szans rynkowych" - podało CCC w komunikacie.

Na koniec drugiego kwartału stacjonarna sieć sprzedaży grupy CCC liczyła 1.208 sklepów o łącznej powierzchni 59,3 tys. m kw.

Jak podano, powierzchnia handlowa od początku roku zwiększyła się tylko o 2 tys. m kw. Ze względu na niepewność związaną z koronawirusem, spółka znacznie ograniczy plan otwarć w dalszej części roku (zapowiadane wcześniej 60 tys. m kw. netto w 2020 roku).

