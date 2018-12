Mocne wzrosty na GPW. Play i CD Projekt bohaterami sesji

Mocne otwarcie nowego tygodnia zaliczyły indeksy warszawskiej GPW. Zielono było jednak na giełdach całego świata, co przypisać można weekendowym wydarzeniom w Buenos Aires.

WIG20 na poniedziałkowym zamknięciu wzrósł o 1,67 proc. do 2 329,37 pkt. Indeks jest o blisko 11,8 proc. powyżej październikowego dołka. Jednocześnie indeks polskich blue chipów notowany jest najwyżej od 4 września 2018 roku. Jeszcze mocniej rósł dziś mWIG (+2,2 proc.), który zanotował piątą wzrostową sesję z rzędu. sWIG80 poszedł w górę o 0,23 proc. Pozytywny sentyment panuje także na giełdach w Europie Zachodniej i USA. DAX zwyżkuje o 1,9 proc., a S&P 500 o 0,8 proc.

Dziś byki miały ułatwione zadanie. Rynki z entuzjazmem przyjęły 90-dniowe "zawieszenie broni" w sporze handlowym USA-Chiny. Po dwustronnych rozmowach prezydent USA Donald Trump zgodził się nie podnosić ceł z 10 proc. do 25 proc. na towary chińskie o wartości 200 mld dolarów rocznie od 1 stycznia, jak wcześniej ogłoszono, ponieważ Chiny zgodziły się kupić nieokreśloną, ale "bardzo dużą" ilość produktów rolnych, energetycznych, przemysłowych i innych - poinformował Biały Dom. Oba kraje uzgodniły, że przez 90 dni będą kontynuowały negocjacje w sprawie polityki handlowej, a jeżeli do tego czasu nie uda się wypracować kompromisu USA podniosą cła. W pamięci należy także mieć fakt, że w ubiegłym tygodniu nieco bardziej gołębie podejście zasugerował Fed, co dodatkowo jest czynnikiem wsparcia do giełd w tym przede wszystkim amerykańskiej i rynków wschodzących.

Warto zwrócić także uwagę na obroty, które dziś na szerokim rynku wyniosły ok. 1,11 mld zł, z czego 907 mln zł na spółkach z WIG20. To kolejny (po piątku) dzień, w którym udało się przekroczyć poziom 1 mld zł. Dla porównania średnia dzienna w listopadzie wynosiła ledwie 889,8 mln zł.

Wśród spółek z WIG20 najmocniej w górę poszedł dziś CD Projekt (o 8,3 proc.). W sobotę Steam, największa platforma cyfrowej dystrybucji gier ogłosiła, że będzie pobierać niższe prowizje od dużych producentów. Bardziej przejrzysta ma być także polityka informacyjna. W ślad za CD Projektem zwyżkowały także inne spółki z branży: 11bit o 5,4 proc., PlayWay o 3,5 proc., CI Games o 3,75 proc., a T-bull o 10 proc. Warto jednak pamiętać, że mniejsze spółki raczej na upust ze strony Steam nie mają co liczyć.

Tauron zyskał 4,9 proc. W piątek grupa poinformowała, że jest wstępnie zainteresowana sprzedażą posiadanych 10 proc. udziałów w spółce PGE EJ1, odpowiedzialnej za budowę elektrowni jądrowej. Kurs Tauronu jest najwyższy od czerwca. Wcześniej spółka na rynku spisywała się jednak fatalnie.

W dół poszły akcje spółek odzieżowych, po 1,5 proc. straciły CCC i LPP. Orlen spadł o 0,9 proc. PKN poinformował w piątek wieczorem o złożeniu do Komisji Europejskiej roboczej wersji wniosku o zgłoszenie koncentracji w związku z planowanym przejęciem kontroli kapitałowej nad Grupą Lotos.

Na szerokim rynku mocno zwyżkował Play (o 13 proc.), którego kurs jest najwyżej o 8 października. Orange wzrósł o 0,4 proc., a Cyfrowy Polsat, właściciel Polkomtela, zyskał 1 proc. To właśnie m.in. dzięki Play mWIG rósł dzisiaj mocniej niż WIG20. Ministerstwo Cyfryzacji przedstawiło w poniedziałek projekt ustawy umożliwiający implementację technologii 5G. Zakłada on m.in. utworzenie ze środków budżetowych funduszu wspierającego dostęp do internetu oraz obniżenie opłat za instalację infrastruktury telekomunikacyjnej przy drogach samorządowych.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3214,99 1,32 1,33 0,02 -8,86 -8,25 DAX Niemcy 11465,46 1,85 0,98 -0,46 -10,85 -11,24 FTSE 100 W.Brytania 7062,41 1,18 0,38 -0,45 -3,26 -8,13 CAC 40 Francja 5053,98 1,00 1,18 -0,94 -4,94 -4,87 IBEX 35 Hiszpania 9179,60 1,13 0,97 2,07 -8,98 -8,61 FTSE MIB Włochy 19622,36 2,26 2,02 1,20 -11,24 -10,21 ASE Grecja 659,72 4,68 9,33 6,51 -11,88 -17,78 BUX Węgry 40579,82 1,17 2,48 9,22 6,26 3,05 PX Czechy 1073,65 0,47 0,80 0,55 0,91 -0,42 RTS INDEX (w USD) Rosja 1154,18 2,49 6,46 1,71 1,84 -0,02 BIST 100 Turcja 94974,45 -0,46 1,08 0,90 -8,29 -17,65 WIG 20 Polska 2329,37 1,67 5,23 5,99 -2,53 -5,36 WIG Polska 59176,60 1,67 4,79 5,07 -4,60 -7,17 mWIG 40 Polska 4030,97 2,20 4,75 4,18 -14,67 -16,84 Źródło: PAP

Adam Torchała/PAP Biznes