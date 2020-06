Mocne odbicie na GPW. Fed sponsoruje wzrosty

Robert Gardziński FORUM

Po dwóch sesjach mocnych spadków wtorek na GPW stoi pod znakiem wyrazistej zieleni. Wyraźnie w górę idą też inne europejskie indeksy, co wydaje się wskazywać na zewnętrzne źródło optymizmu. A dokładniej amerykańskie.

2,6-proc. wzrosty notował we wtorek przed południem WIG20. O 2,2 proc. w górę szedł też WIG, 1,9 proc. zyskiwał mWIG40, a 1,5 proc. sWIG80. To mocne odreagowanie, przypomnijmy bowiem, że przez dwie poprzednie sesje WIG20 notował przeszło 2-proc. spadki.

Skąd tak nagła zmiana nastrojów? Warto zauważyć, że mocne wzrosty notuje większość europejskich indeksów. O ponad 2 proc. w górę idą m.in. brytyjski FTSE, włoski FTSE, niemiecki DAX, francuski CAC czy rosyjski RTS. Zdecydowana większość indeksów Starego Kontynentu rośnie o ponad 1 proc. Warto także przypomnieć, że wczoraj Amerykanom udało się odwrócić losy sesji na Wall Street (S&P500 zamienił 2-proc. spadki na 0,8-proc. wzrosty), dodatkowo kontrakty sugerują, że i dziś może być zielono.

To właśnie w Ameryce można szukać przyczyn dzisiejszych wzrostów. - Na dwie godziny przed końcem poniedziałkowej sesji bank centralny USA poinformował, że będzie skupował „szerokie i zdywersyfikowane portfolio” obligacji korporacyjnych na rynku wtórnym w ramach programu SMCCF. Dla posiadaczy akcji i obligacji to jednoznaczny sygnał: Fed jest po naszej stronie i nie pozwoli nam stracić - informował wczoraj wieczorem Krzysztof Kolany, główny analityk Bankier.pl. Wcześniej, gdy Wall Street brakowało pary do wzrostów, okazało się, że Fed "przykręcił" nieco drukarki. To wciąż kwestia pompowania pieniędzy w gospodarkę i rynki nadaje rytm notowaniom giełdowym, a nastroje z Wall Street rozlewają się na kolejne parkiety, w tym polski.

Wśród spółek z WIG20 mocne, przeszło 5-proc. wzrosty notowały dziś akcje CCC i Lotosu. Zieleń gości jednak przy nazwach aż 18 z 20 spółek. Spadki notują jedynie PGNiG (-0,8 proc.) i PGE (-2,0 proc.). Pierwsza wczoraj jednak gwałtownie rosła - mimo słabego rynku - z powodu podpisania aneksu z Gazpromem (ten dziś zapowiedział jednak dalszą walkę o zmianę cen na swoją korzyść). Druga kontynuuje z kolei korektę po gwałtownym rajdzie z przełomu maja i czerwca.

Także w składzie mWIG-u pojawia się niewiele czerwieni. Spadki notują ledwie trzy spółki, a najsłabsza - Asseco SEE - traci tylko 1,1 proc. Po zielonej stronie wyróżnia się z kolei Famur (+11 proc.). Ponad 5-proc. wzrosty notują też papiery Grupy Azoty, PKP Cargo, Stalproduktu i Mabionu. Akcjonariusze tego ostatniego zdecydowali wczoraj o emisji akcji.

Adam Torchała