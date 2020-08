Zysk netto Kruka w II kw. wyniósł 42,8 mln zł, znacznie powyżej konsensusu

fot. Marek Wiśniewski / Puls Biznesu

Zysk netto Kruka w drugim kwartale 2020 roku wyniósł 42,8 mln zł i był o 38 proc. niższy niż przed rokiem - poinformowała spółka w raporcie. Zysk okazał się jednak o ponad 900 proc. wyższy od konsensusu PAP na poziomie 4,2 mln zł.

Oczekiwania sześciu biur maklerskich co do wyniku netto za II kwartał wahały się od 36 mln zł straty netto do 32 mln zł zysku netto.

Przychody Kruka w drugim kwartale wyniosły 257,1 mln zł, czyli 19 proc. mniej rok do roku i były wyższe od szacunków analityków (225,2 mln zł, w przedziale odczekiwań od 186,1 mln zl do 261 mln zł).

Na poprawę wyniku Kruka kwartał do kwartału wpłynęła przede wszystkim mniejsza niż na koniec 1 kwartału 2020 roku ujemna aktualizacja wartości portfeli nabytych (-74 mln zł do -125 mln zł) oraz zrealizowane oszczędności. Kruk w drugim kwartale 2020 roku zredukował koszty operacyjne o 26 mln zł względem kwartału poprzedniego oraz o 41 mln zł w porównaniu do budżetu.

Jednocześnie spółka wypracowała EBITDA gotówkową w wysokości 591 mln zł, więcej o 5 proc. względem pierwszej połowy roku 2019.

W lipcu spółka informowała, że wydała w drugim kwartale na zakup wierzytelności 23 mln zł, czyli o 82 proc. mniej niż rok wcześniej.

Nominalna wartość wierzytelności kupionych przez grupę w drugim kwartale wyniosła 187 mln zł wobec 1,9 mld zł rok wcześniej (spadek o 90 proc.). Wartość spłat z tytułu obsługi nabytych portfeli wyniosła 417 mln zł, co oznacza spadek rdr o 7 proc. oraz o 13 proc. w porównaniu do pierwszego kwartału 2020 r.

"Skupiamy się na tym, aby jak najlepiej przejść przez trudny okres wywołany Covid-19. Odrabiamy straty z początku pandemii i widać to przede wszystkim na spłatach i gotówkowych wynikach. Kwiecień był najsłabszy pod względem wpłat miesiącem drugiego kwartału. W kolejnych okresach, tj. w maju 86 proc. celu i w czerwcu 89 proc. celu to stopniowa poprawa spłat i zbliżanie się do realizacji założonego przed pandemią celu operacyjnego" - powiedział prezes Kruka Piotr Krupa.

"Dzięki temu i wdrożonym oszczędnościom, mimo nadal wysokich ujemnych aktualizacji na portfelach, już w drugim kwartale odnotowaliśmy zysk netto w wysokości 43 mln zł. Nasz zysk został dodatkowo obciążony niegotówkowym odpisem części wartości spółki Espand, która świadczy usługi windykacyjne na zlecenie w Hiszpanii. Jej dotychczasowe wyniki przyczyniły się do spisania 25 mln zł wartości spółki, ale mamy wypracowany plan poprawy wyników spółki w przyszłości" - dodał.

Prezes Krupa zwraca uwagę, że pomimo negatywnej aktualizacji portfeli wierzytelności i odpisu, wynik był znacznie powyżej oczekiwań rynku i konsensusu PAP Biznes.

"Konsensus PAP złożony z 6 biur maklerskich przewidywał średni wynik netto za 2 kwartał na poziomie 4,2 mln zł. To doby sygnał, że udało się nam pozytywnie przebić ten szacunek. Oczywiście nadal nie wiemy, jak rozwinie się pandemia, zwłaszcza na rynkach gdzie prowadzona jest działalność operacyjna Kruka i w kontekście tej niepewności planujemy nasze dalsze działania zarządcze i operacyjne" - powiedział.

W związku z pandemią Kruk czasowo ograniczył inwestycje w nowe pakiety wierzytelności i spodziewa się wzrostu podaży portfeli pod koniec 2020 i w 2021 roku.

W całym pierwszym półroczu Kruk nabył portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej ponad 692 mln zł, inwestując 80 mln zł, z czego mniej niż 1/3 tej kwoty została zainwestowana w drugim kwartale tego roku.

W ocenie zarządu spółki sytuacja finansowa i płynnościowa grupy jest dobra i daje możliwości aktywnego udziału w spodziewanym wzroście podaży na rynku, jak i podzieleniem się częścią wypracowanego w ubiegłym roku zysku netto z akcjonariuszami. Grupa Kruk posiada kapitały własne w wysokości 2,0 mld zł, które stanowią 43 proc. źródeł finansowania, ze wskaźnikiem długu odsetkowego netto do kapitałów własnych na poziomie 1,1x oraz długu odsetkowego netto do EBITDA gotówkowej na poziomie 1,9x.

"Praktycznie na każdym z rynków, na których działa Grupa Kruk, odnotowano ograniczoną podaż portfeli i zmniejszoną liczbę transakcji w związku z pandemią Covid-19. W miarę stabilizacji sytuacji rynek zacznie się otwierać. Jest to sytuacja wyjątkowa nie tylko dla nas, ale i sprzedających portfele. Każda ze stron ma do oszacowania nowe ryzyko inwestycyjne" – dodał Piotr Krupa.

Poniżej wyniki Kruka w drugim kwartale 2020 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP oraz do wyników z poprzednich okresów.

2Q2020 wyniki kons. różnica r/r q/q YTD 2020 rdr Przychody 257,1 225,2 14,2% -18,6% 29,0% 456,4 -26,6% EBITDA 71,0 42,2 68,2% -39,2% 1442,8% 75,6 -70,2% EBIT 59,5 31,8 87,0% -43,7% -949,6% 52,5 -77,4% zysk netto j.d. 42,8 4,2 919,0% -38,0% -168,8% -19,4 -111,6% marża EBITDA 27,6% 14,5% 13,14 -9,37 25,30 16,56% -24,18 marża EBIT 23,1% 23,1% 0,04 -10,33 26,64 11,50% -25,82 marża netto 16,6% 5,7% 10,98 -5,20 47,86 -4,25% -31,09

(PAP Biznes)

pr/