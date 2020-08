PCC Exol z koronakacem. Wyniki w górę, kurs pikuje

fot. Krystian Maj / FORUM

Wzrost zysku w I półroczu i... panika inwestorów. Taki schemat na GPW widzimy nie po raz pierwszy, tym razem "pułapka koronawirusowej hossy" dopadła akcjonariuszy PCC Exol.

Aż o 27 proc. tanieją na piątkowej sesji akcje chemicznej spółki PCC Exol. To reakcja inwestorów na wyniki finansowe, które firma opublikowała w czwartek po południu. Co ciekawe do gwałtownej wyprzedaży papierów doprowadził całkiem przyzwoity raport. Spółka poprawiła wyniki, oczekiwania były jednak wyższe.

- W prezentowanym okresie Grupa PCC EXOL osiągnęła zysk EBITDA na poziomie 37,6 mln zł, który był o 9,5 mln zł wyższy od zysku EBITDA wypracowanego w I półroczu 2019 roku. W konsekwencji zysk netto zamknął się kwotą 21,7 mln zł, poprawiając zeszłoroczny wynik I półrocza o 22,2 proc. - czytamy w raporcie.

Istotny wpływ na wyniki spółki miał koronawirus. Z jednej strony pandemia zwiększyła sprzedaż produktów do zastosowań w detergentach i kosmetykach (o 10 proc.). Spółka zaznacza jednak, że sytuacja na tym polu już się unormowała. Z drugiej strony w minionym półroczu zmniejszyło się zapotrzebowanie na produkty Spółki w niektórych branżach przemysłowych, takich jak tekstylia, garbarstwo, a także na wyroby będące surowcami dla produktów do wytwarzania polimerów czy mycia instytucjonalnego. W efekcie spółka przez pandemię zanotowała kilkuprocentowy spadek w tej grupie produktowej.

Oczekiwania inwestorów były zgoła odmienne. Na forach i w grupach inwestorskich mocno akcentowano zaangażowanie PCC Exol w produkty chodliwe podczas pandemii i liczono na gwałtowną poprawę wyników. Optymizm zaczął przyjmować zresztą dość absurdalne rozmiary. Podczas gdy marzec spółka rozpoczynała z wyceną ok. 2 zł za akcję, jeszcze 17 lipca było to 4 zł za akcję, tymczasem 28 lipca, w szczycie hossy, za ten sam papier płacono nawet 13 zł. Inwestorzy oczekiwali zatem przeszło sześciokrotnej poprawy sytuacji spółki i to nie w jednym kwartale, ale w dłuższym terminie.

Niestety, PCC Exol wyniki poprawił tylko o "skromne" 22 proc. Owszem, wzrost tylko o 10 proc. na segmencie dezynfekcyjnym może rozczarowywać, ale nawet jeżeli byłoby to 50 proc., spółka i tak nie sprostałaby oczekiwaniom inwestorów. W ten sposób niezły raport stał się słabym raportem. Skalę dzisiejszych spadków łagodzi fakt, że już pod koniec lipca inwestorzy uświadomili sobie absurdalność wcześniejszych wzrostów. W czwartek, przed publikacją raportu, za jedną akcję płacono 6,74 zł, a więc blisko o połowę mniej, niż miesiąc temu w szczycie hossy. Poraportowe spadki sprowadziły wycenę na poziom 4,9 zł. Spółka w szerszym ujęciu wciąż pozostaje zatem na solidnym plusie, osoby, które zainwestowały "na górce" mają jednak na niej sporą stratę.

To nie pierwsza tego typu historia na GPW w ostatnim czasie. Bohaterowie koronawirusowej hossy przechodzą brutalną rewizję przez raporty za II kwartał. Wiele spółek poprawiło wyniki, jednak skala poprawy nie sprostała kilkusetprocentowym wzrostom notowań. W efekcie niezłe, a nawet mocne finansowo raporty przekładają się nie na wzrosty, a na gwałtowne spadki. Szerzej problem opisywaliśmy w artykule "Pułapka koronawirusowej hossy", gdzie skupiliśmy się na podobnym do PCC Exol przypadku X-trade Brokers.

Warto zauważyć, że wraz z sezonem publikacji wyników za II kwartał koronahossa wyhamowała. NCIndex sierpień prawdopodobnie zamknie pod kreską, w boczny trend wpadł także sWIG80. Niewielu spółkom, których akcje notowały przez ostatnie miesiące zawrotne, kilkusetprocentowe wzrosty udało się uzasadnić je liczbami za II kwartał.

Adam Torchała