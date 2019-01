Lotos z nowym rekordem. PGE liderem spadków

Na GPW we wtorek nastroje były raczej spokojne. WIG20 zanotował niewielkie wzrosty, mWIG i sWIG zaś poszły w górę.

Po bardzo udanej poniedziałkowej sesji we wtorek WIG20 nie utrzymał dobrej formy. Choć w Europie i USA przeważała dziś delikatna, ale jednak zieleń, polski indeks blue chipów stracił 0,27 proc. Warto jednak zauważyć, że wczorajsze mocne wzrosty zostały w dużej mierze zbudowane na fixingu, co nie stanowiło silnej podstawy dla dzisiejszej sesji. Dziś fixing także wygrały byki, tym razem było to jednak zmniejszanie skali strat, a nie zwiększanie wzrostów.

Nieco lepiej wypadły pozostałe główne indeksy GPW. mWIG zyskał 0,43 proc., sWIG 0,1 proc., a WIG - ciągnięty w dół przez blue chipy - stracił 0,11 proc. Obroty na szerokim rynku wyniosły 878 mln zł, z czego 765 mln zł na blue chipach.

Wśród spółek z WIG20 najmocniej wzrósł Lotos (o 2 proc.). Kurs spółki jest najwyżej w historii. Zyskiwał także Orlen - o 0,9 proc. - zaś PGNiG znalazł się wśród najmocniej spadających spółek (o 2,3 proc.), choć w poniedziałek dzięki 5-proc. zwyżce kursu ustanowił rekordowy poziom.

Zniżkom wśród blue chipów przewodziła PGE (o 2,5 proc.). W poniedziałek po sesji PGE poinformowała, że w odpowiedzi na zaproszenie Energi i Enei rozpoczęła rozmowy mogące skutkować zaangażowaniem grupy w projekt budowy bloku o mocy 1000 MW w Ostrołęce. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule "PGE zachorowało na Ostrołękę". Jednocześnie kurs Energi wzrósł o 0,2 proc., a Enei poszedł w górę o 2,6 proc.

Na szerokim rynku mocno, o 7,2 proc., spadł kurs Play, przy obrotach blisko 16 mln zł. Akcje telekomunikacyjnej spółki silnie zwyżkowały pod koniec ubiegłego roku - od połowy listopada do końca grudnia poszły w górę o ponad 40 proc.

Kurs Grupy Kęty zwyżkował o 1,3 proc. Michał Malina, szef działu relacji inwestorskich Grupy Kęty, poinformował w rozmowie z PAP Biznes, że spółka podtrzymuje zapowiedzi kilkuprocentowej poprawy wyników finansowych w 2019 roku. Kurs ZM Ropczyce spadł o 4,1 proc. od 30,70 zł. Grupa akcjonariuszy Ropczyc ogłosiła wezwanie na ok. 2,5 proc. akcji spółki po 30,35 zł, a więc po najniższej linii oporu.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3054,94 0,70 1,78 -0,12 -15,53 1,78 DAX Niemcy 10803,98 0,52 2,32 0,15 -19,18 2,32 FTSE 100 W.Brytania 6861,60 0,74 1,98 1,23 -10,85 1,98 CAC 40 Francja 4773,27 1,15 0,90 -0,83 -13,01 0,90 IBEX 35 Hiszpania 8847,30 0,81 3,60 0,36 -14,92 3,60 FTSE MIB Włochy 19000,14 0,25 3,69 1,38 -16,83 3,69 ASE Grecja 626,13 0,89 2,09 -3,48 -25,21 2,09 BUX Węgry 40809,82 0,59 4,27 3,62 1,76 4,27 PX Czechy 1014,36 0,58 2,82 -2,50 -8,53 2,82 RTS INDEX (w USD) Rosja 1122,90 0,44 6,27 -3,03 -7,95 5,32 BIST 100 Turcja 90696,97 0,83 -0,63 -3,20 -22,02 -0,63 WIG 20 Polska 2325,19 -0,27 2,13 1,91 -8,77 2,13 WIG Polska 58906,77 -0,11 2,11 1,25 -10,48 2,11 mWIG 40 Polska 3994,23 0,43 2,17 0,00 -19,68 2,17 Źródło: PAP

Adam Torchała/PAP Biznes