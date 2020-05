Łon: Niskie stopy procentowe powinny zostać na dłużej

Niskie stopy procentowe powinny być utrzymane w Polsce na dłuższy czas - powiedział w programie "Polska na serio" na portalu "Świat rolnika" członek RPP Eryk Łon. Jego zdaniem NBP musi pokazać, że zrobi wszystko, co może, by wesprzeć gospodarkę, a perspektywa relatywnie mało dotkliwej recesji może być pozytywna dla złotego.

"Trzeba pokazać przedsiębiorcom, polskim konsumentom, że bank centralny, czy polski rząd, zrobi wszystko, że będzie pomagać podmiotom gospodarczym, że zrobimy wszystko, co możemy, na co nas stać" - dodał.

Według Łona zaostrzenie polityki monetarnej w obecnym momencie byłoby dla gospodarki "zabójcze". "Jeszcze bardziej byśmy schłodzili gospodarkę i wywołali bardzo silną recesję i duże bezrobocie" - powiedział.

Zdaniem członka RPP perspektywa mniej dotkliwej recesji w Polsce, w porównaniu do innych krajów w Europie, może być pozytywna dla złotego.

"Obniżki stóp procentowych nie zawsze muszą powodować osłabienie złotego. (...) Na korzyść naszej waluty wpływa to, że bardzo szybko podjęliśmy działania ratunkowe, w porównaniu do innych państw. (...) Inwestorzy raczej pozytywnie to oceniają. Oczywiście na początku było osłabienie złotego, ale to nie wynikało z naszych działań, a tylko z sentymentu do walut wschodzących. (...) Natomiast jak sytuacja się uspokoiła, to widać, że złoty jest postrzegany jako coś pozytywnego. Sama informacja, że nasza gospodarka prawdopodobnie odczuje kryzys mniej niż inne kraje europejskie, to bardzo dobra informacja dla złotego" - powiedział członek RPP.

"Jest duża szansa (...), że szybciej wyjdziemy z kryzysu koronawirusa i to będzie bardzo pozytywne dla polskiej waluty" - dodał.

Łon wskazał ponadto, że w związku z coraz niższym oprocentowaniem depozytów w bankach należałoby zlikwidować podatek od zysków kapitałowych.

