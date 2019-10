Leroy Merlin stawia na mieszkańców dużych miast. Zbuduje dla nich sklep

Leroy Merlin Urban, market budowany z myślą o mieszkańcach dużych miast powstanie pod koniec roku w Warszawie.

Będzie to pierwszy sklep francuskiej sieci hipermarketów budowlanych, który zostanie zbudowany według nowego konceptu Leroy Merlin Urban.

Czym sklep przy ul. Marsa na warszawskim Rembertowie będzie różnił się od pozostałych hipermarketów sieci w Polsce? Nowe sklepy zbudowane według konceptu Leroy Merlin Urban, będą posiadały przede wszystkim rozbudowaną strefę wystawienniczą, w której prezentowane będą wybrane aranżacje wnętrz.

Jak z kolei tłumaczy Mariusz Grzybowski, dyrektor sklepu przy ul. Marsa w Warszawie, klienci odwiedzający market, będą mogli pod okiem ekspertów zaprojektować wszystkie domowe pomieszczenia, a także zlecić dowóz i całkowity montaż kupionych artykułów i materiałów.

– W praktyce oznacza to, że od momentu wejścia do obiektu, klient będzie mógł skorzystać z fachowego wsparcia doradcy, który przeprowadzi go przez realizację projektu krok po kroku – mówi Grzybowski. – Przy wszechobecnej sprzedaży samoobsługowej, chcemy zaproponować klientom nowe podejście. Spośród niemal 200-osobowej ekipy nowego sklepu, aż 150 osób zaangażowanych będzie w proces obsługi klienta – dodaje.

MKaz