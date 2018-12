Kredyty hipoteczne – nadal dwucyfrowe wzrosty

Jeden dzień roboczy mniej nie zaszkodził bankowcom. W listopadzie klienci banków wnioskowali łącznie o kredyty hipoteczne na kwotę o ponad 23 proc. wyższą niż rok wcześniej. Jak informuje Biuro Informacji Kredytowej, liczba wnioskodawców wyniosła 31,3 tys.

Biuro Informacji Kredytowej podało najnowszy odczyt BIK Indeks – Popytu na Kredyty Mieszkaniowe. W listopadzie 2018 r. banki i SKOK-i przesłały do biura zapytania w związku z hipotekami na kwotę o 23,1 proc. wyższą niż w listopadzie 2017 r. Indeks odnotował również wzrost miesiąc do miesiąca – był o 5,7 pp. wyższy niż w październiku.

W listopadzie o kredyt mieszkaniowy wnioskowało 31,34 tys. klientów, o 7,1 proc. więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Średnia kwota zobowiązania wzrosła do 261,6 tys. zł, o 9,4 proc. rok do roku. Obserwowany od wielu miesięcy wzrost wartości wnioskowanych kredytów to wynik zarówno poprawiającej się zdolności kredytowej, jak i wzrostu cen nieruchomości, podkreślają analitycy Biura Informacji Kredytowej.

Biuro Informacji Kredytowej monitoruje dane o zapytaniach spływających z banków i na tej podstawie przygotowuje BIK Indeks Popytu na Kredyty Mieszkaniowe. Klienci wnioskujący o finansowanie hipoteczne sprawdzani są przez banki w BIK-u, a biuro otrzymuje m.in. dane dotyczące wysokości potencjalnego zobowiązania. Do obliczenia indeksu brane są kredyty o kwotach poniżej 1 mln zł i z wyłączeniem wielu zapytań o tego samego klienta w ciągu kolejnych 90 dni (co pozwala wykluczyć efekt wynikający z częstej praktyki starania się o finansowanie w kilku bankach jednocześnie).

MK