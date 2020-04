Kredyt #zostanwdomu. Sprawdzamy banki

Zaciągnięcie kredytu gotówkowego w pełni online to opcja dostępna przede wszystkim dla posiadaczy rachunków osobistych. Z analizy Bankier.pl wynika, że zaledwie dwie instytucje jednoznacznie deklarują możliwość sfinansowania w ten sposób potrzeb również osób, które nie korzystają już z oferty kredytodawcy.

Epidemia koronawirusa spowodowała, że banki promują dziś na wszelkie sposoby zdalną, elektroniczną formę obsługi. O ile sprawdza się ona bardzo dobrze w przypadku najprostszych spraw – płatności, zarządzania rachunkiem osobistym – to sprawy komplikują się, gdy w grę wchodzą bardziej skomplikowane produkty.

Jednym z nich jest kredyt gotówkowy, po który zapewne sięgać będą niektórzy klienci zmagający się z wyzwaniem utrzymania płynności w czasie zawirowań gospodarczych. Banki mają możliwość stosowania uproszczonych procedur w przypadku klientów, z którymi mają już relację. Przykładowo, jeśli otrzymujemy wynagrodzenie na rachunek, bank może zrezygnować z wymogu udokumentowania dochodów. To jedna z przyczyn, dla których kredyty udzielane przez internet skierowane są przede wszystkim do wybranych grup. Jeśli klient jest już zweryfikowany i posiada dostęp do aplikacji mobilnej lub serwisu transakcyjnego, to ułatwia to także znacznie kontakt i spełnienie wymagań formalnych niezbędnych do sfinalizowania zawarcia umowy.

Przyjrzeliśmy się wybranym kredytom gotówkowym promowanym obecnie przez banki. Zaledwie część z nich zasługuje na opatrzenie etykietką „dostępne online bez ograniczeń”.

Kredyty z internetem w nazwie

Kilka instytucji już w nazwach kredytów gotówkowych postanowiło podkreślić, że o finansowanie można starać się bez wychodzenia z domu. Alior Bank przygotował promocyjną „Pożyczkę internetową 0 proc. prowizji”. Wniosek wypełniany jest w sieci, a resztę formalności klient załatwia przez telefon. Oferta skierowana jest jednak do wybranej grupy – osób, które nie posiadają jeszcze pożyczki w Aliorze. Limitowana jest także kwota dostępna online – chociaż górny limit wynosi 200 tys. zł, to w 100 proc. online można uzyskać 4600 zł.

Santander Bank proponuje „Kredyt gotówkowy online”. Wniosek można złożyć w bankowości internetowej i mobilnej, ale dotyczy to wyłącznie osób, które są już klientami tej instytucji i zostały wstępnie „zbadane” przez bank. W aplikacji lub serwisie będzie wówczas widoczna przygotowana spersonalizowana oferta.

„Kredyt bez wychodzenia z domu” proponuje także Santander Consumer Bank. Instytucja oferuje pełen dostęp do dokumentacji w formie elektronicznej, a weryfikacja tożsamości klienta odbywa się za pomocą przelewu weryfikacyjnego lub podczas wizyty kuriera. Kredyt jest dostępny także dla osób, które nie miały do tej pory żadnej relacji z bankiem.

Pod hasłem „Szybka gotówka 100% online” oferuje kredyt gotówkowy Bank Pocztowy. Na finansowanie przez internet mogą liczyć jednak tylko osoby, które posiadają już rachunek w tej instytucji i uzyskują dochód z umowy o pracę na czas nieokreślony, emerytury lub świadczenia przedemerytalnego.

Online, ale dla obecnych klientów

Spora grupa banków nie chwali się hasłem „online”, ale umożliwia wnioskowanie o kredyt gotówkowy w sieci wyłącznie obecnym klientom. Takie podejście prezentuje m.in. Bank BPS, Bank Millennium, Bank Pekao, Bank BNP Paribas, PKO BP i ING Bank Śląski.

W promocyjnej ofercie mBanku „Nie odkładaj planów na później” wnioskować online mogą także osoby, które nie posiadają dostępu do bankowości internetowej tej instytucji. Kredyt przygotowano dla osób, które nie są kredytobiorcami mBanku, a niższa prowizja obowiązuje dla przedziału kwot od 5 do 100 tys. zł.

Citi Handlowy również przyjmuje wnioski od osób, które nie mają relacji z bankiem. Umowa może zostać zawarta przez telefon, internet lub kuriera. Obecni klienci instytucji mogą skorzystać z propozycji prezentowanej w bankowości internetowej i tam przejść procedurę aplikowania o finansowanie.

Wybrane oferty kredytów gotówkowych dostępnych w bankach online Bank Produkt Oproc. Prowizja RRSO (1) Maksymalna kwota i okres spłaty Uwagi Alior Bank Pożyczka internetowa 0 proc. prowizji 8,99% 0% 9,37% 200 000 zł, 10 lat Do 4600 zł w pełni online, dla nowych klientów. Bank BPS Kredyt Bezpieczna Gotówka 8,99% Ustalana indywidualnie 12,77% 100 000 zł, 8 lat Tylko dla klientów od co najmniej 6 m-cy. Online w bankowości internetowej. Bank Millennium Pożyczka gotówkowa promocja 0 zł prowizji 7,42% 0% 7,68% 20 000 zł, 5 lat Dla klientów, którzy nie posiadali kredytu w banku i zadeklarują przelew dochodu na ROR, wniosek przez internet dla obecnych klientów. RRSO przy założeniu braku ubezpieczenia. Bank Pekao Pożyczka ekspresowa 8,68% 4,60% 13,30% 150 000 zł, 8 lat Online tylko dla posiadaczy rachunków. Bank Pocztowy Szybka gotówka 100% online 9% Ustalana indywidualnie 14,92% 20 000 zł, 5 lat Online tylko dla posiadaczy rachunków, źródło dochodu: umowa o pracę na czas nieokreślony, emerytura, świadczenie przedemerytalne. BNP Paribas Bank Kredyt gotówkowy 8,99% Od 0% dla kredytu z ubezpieczeniem 12,84% 200 000 zł, 10 lat Wniosek online w bankowości internetowej i mobilnej dla klientów banku, infolinia, oddział dla pozostałych. Proces online do 30 tys. zł. Citi Handlowy Elastyczna pożyczka gotówkowa od 6,97% Ustalana indywidualnie 11,06% 150 000 zł, 8 lat Umowa przez telefon, internet, kuriera. Dla obecnych klientów -propozycja w bankowości internetowej. ING Bank Śląski Pożyczka gotówkowa promocja 0 zł prowizji 6,99%-7,99% 0% 8,30% 100 000 zł, 10 lat Online tylko dla posiadaczy rachunków. mBank Kredyt gotówkowy "Nie odkładaj planów na później" 9% 0%-13,99% 10,47%* 150 000 zł, 10 lat RRSO dla oproc. 9,99%, promocja dla nieposiadających kredytu, prowizja 0 proc. dla przedziału kwot 5 - 100 tys. zł. PKO BP Szybka pożyczka gotówkowa 6,99% 0% 7,22% 50 000 zł, 1 rok Dla osób, które nie mają kredytu w PKO BP, nie jest konieczne posiadanie konta, w IKO - wypłata natychmiast, wniosek w iPKO, IKO, telefon, oddział agencja. Santander Bank Kredyt gotówkowy online 5,99%-8,82% 3,99%-7,99% 12,84% 100 000 zł, 10 lat Wniosek online w bankowości internetowej i mobilnej dla klientów banku, musi być widoczna przygotowana oferta. Santander Consumer Bank Kredyt bez wychodzenia z domu 8,99% - 23,54%* - Online, umowa za pomocą przelewu weryfikacyjnego lub kuriera. RRSO podano dla oprocentowania 9,99 proc. (1) RRSO dla przykładu reprezentatywnego publikowanego przez bank. Źródło: Bankier.pl na podstawie informacji z serwisów internetowych i infolinii banków, 2.4.2020.

Niemal wszyscy kredytodawcy chwalą się, że wypłata kredytu może nastąpić albo w ciągu jednego dnia albo nawet tego samego dnia roboczego, w którym wydano decyzję. Warto jednak pamiętać, że szybki proces jest możliwy, jeśli bank jest w stanie od razu ocenić zdolność kredytową. Jeśli trzeba dostarczyć dokumenty potwierdzające dochody lub zobowiązania, to czas na wypłatę gotówki wydłuży się.

Michał Kisiel