Kosiniak–Kamysz propnuje: dobrowolny ZUS i rozliczenie VAT po otrzymaniu zapłaty

Mali i średni przedsiębiorcy powinni mieć wsparcie w Prezydencie RP – mówił w sobotę w Katowicach prezes PSL Władysław Kosiniak, który zamierza ubiegać się o ten urząd. Przedstawił postulaty dobrowolnego ZUS-u i rozliczania VAT po otrzymaniu należności za fakturę.

Lider PSL w sobotę rano w Zakopanem potwierdził, że wystartuje w nadchodzących wyborach prezydenckich. Następnie pojechał do Katowic, gdzie spotkał się z przedsiębiorcami i na briefingu przedstawił główne kierowane do nich założenia swojego programu.

„Prezydent musi być rzecznikiem małych i średnich przedsiębiorstw – prawdziwym rzecznikiem, prawdziwym ambasadorem. Musi dbać o ich rozwój i bezpieczeństwo, bo mała i średnia przedsiębiorczość, najmniejsi przedsiębiorcy, ci samozatrudnieni, to jest sól tej ziemi. Oni płacą podatki, oni składają się na budżet państwa; z ich podatków jest szansa realizowania spraw społecznych, spraw socjalnych” - mówił Kosiniak-Kamysz.

Podziękował przedstawicielom sektora MŚP, że to – jak zaznaczył - z ich podatków finansowany jest program Rodzina 500 plus.

„Oni nie mogą być pozostawieni sami sobie, nie mogą o nich zapomnieć najważniejsi przedstawiciele państwa polskiego na czele z prezydentem. Dlatego zadeklarowałem na spotkaniu z przedsiębiorcami, że po pierwsze zrobimy wszystko, aby jak najszybciej wprowadzić dobrowolny ZUS” - zasygnalizował prezes PSL.

Wyjaśnił, że chodzi o zmianę zasad ściągania składek zusowskich od samozatrudnionych, aby mieli oni pod tym kątem wolność wyboru. „Tyle wolności gospodarczej, ile można i tyle wsparcia, ile potrzeba. Potrzebny jest dobrowolny ZUS, aby firmy mogły przetrwać” - uznał.

„Od przyszłego roku to będzie 1,5 tys. zł dla samozatrudnionych i te propozycje, które składa dzisiaj rząd, są dobre, ale to za mało – bo to jest czasowe, to jest ograniczone, to nie dotyczy wszystkich. A nasza propozycja jest prosta, bo proste rozwiązania są najlepsze: dobrowolny ZUS to szansa na rozwinięcie firmy, przetrwanie w trudnym momencie, szansa na rozwój gospodarczy dla wielu terenów” - przekonywał.

Lider PSL zgłosił też postulat wprowadzenia zasady odprowadzania podatku VAT dopiero po faktycznej zapłacie faktury. Jak wyjaśniał, przedsiębiorcy muszą opłacać VAT od często niezapłaconych faktur. „Chcemy wprowadzać takie regulacje, żeby VAT był w tym wypadku kasowy, by dopiero po opłaceniu przez tego, który zamawiał daną usługę, całej faktury, był od niej odprowadzany podatek” - wyjaśniał.

Ocenił też, że poprawa funkcjonowania gospodarki wymaga większej stabilności i przewidywalności prawa gospodarczego. „Do tego się też zobowiązujemy” - zadeklarował.

Kosiniak-Kamysz zrelacjonował, że rozmowa z przedsiębiorcami w Katowicach dotyczyła również samorządu gospodarczego. „Chciałbym, żeby powstał powszechny samorząd gospodarczy w Polsce, a jego patronem powinien być Prezydent Rzeczypospolitej” - wskazał.

Powtórzył, że to przedsiębiorcy gwarantują rozwój kraju. „Nie poradzimy sobie, jeśli nie postawimy na naszych przedsiębiorców. Uzależnienie się od kapitału zagranicznego powoduje, że w kryzysie wraca on do swoich macierzystych stron i tam szuka ratunku. Mały i średni przedsiębiorca zawsze tu będzie. Trzeba postawić na pełny rozwój przedsiębiorczości” - mówił.

„Prezydent ma kompetencje ustawowe, ma kompetencje, by być patronem, ma kompetencje niesienia misji gospodarczych za granice i wykonywania promocji gospodarczej. Do tego powinien być przygotowany i mieć za sobą przedsiębiorców, którzy będą mu doradzać – to musi być prawdziwe porozumienie. My do takiego współdziałania jesteśmy gotowi” - zaznaczył Kosiniak-Kamysz

Po wizycie w Katowicach szef PSL miał w sobotę udać się do Rawicza, a jeszcze wieczorem dotrzeć do Gdańska. Na niedzielę zaplanowano jego obecność w Gdyni, Elblągu i Białymstoku.(PAP)

autor: Mateusz Babak

