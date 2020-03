Nowojorska giełda NYSE zamyka tradycyjny giełdowy parkiet

Przed groźbą epidemii muszą się ugiąć nawet najwięksi na tym świecie. Historyczny moment nadejdzie także dla Nowojorskiej Giełdy Papierów Wartościowych (NYSE), czyli "świątyni kapitalizmu". Z powodu epidemii od najbliższego poniedziałku będzie ona musiała zaprzestać tradycyjnego handlu akcjami na parkiecie giełdowym.

Nowojorska giełda jest być może najbardziej rozpoznawalną instytucją finansową na świecie, „świątynią kapitalizmu” i symbolem Stanów Zjednoczonych Ameryki. To jeden z niewielu rynków na świecie, który zachował dawną tradycję handlu akcjami na parkiecie giełdowym, czyli po prostu na wielkiej sali, gdzie maklerzy handlują akcjami porozumiewając się gestami i wykrzykując na głos oferowane ceny.

W ostatnim czasie NYSE znalazła się w ogniu krytyki, ze względu na utrzymywanie takiego rodzaju handlu, pomimo rozprzestrzeniającej się epidemii koronawirusa. Konkurenci nowojorskiej giełdy, tacy jak Chicagowska Giełda Towarowa (CME), Cboe czy Nasdaq, pozamykali już swoje tradycyjne parkiety, NYSE jednak nie chciała rezygnować z historycznej tradycji. Przedstawiciele innych giełd otwarcie w mediach krytykowali z tego powodu nowojorski parkiet, za narażanie bezpieczeństwa pracowników i brak odpowiedzialności w obliczu szerzącej się epidemii.

„Ważne jest, aby rynki pozostały otwarte, a także aby działały w sposób uczciwy i uporządkowany” – napisała na Twitterze w poniedziałek prezes NYSE Stacey Cunningham.

It is important for the markets to remain open, and for them to function in a fair and orderly manner, as they have been. (1/3)