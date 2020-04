Jak oszczędzać, to z kontem osobistym. Oferty łączone banków

Banki wysyłają jasny sygnał do klientów – konto oszczędnościowe w parze z kontem osobistym przyniesie większy zysk. Korzystający z podstawowego produktu bankowego mogą otrzymać ofertę lepszą nawet o 3 p.p. - wynika z analizy Bankier.pl.

Fala obniżek na lokatach terminowych związana z cięciem stóp procentowych NBP sprawia, że konta oszczędnościowe, które nie tylko nie zamrażają kapitału, ale mają (jeszcze) dość atrakcyjne w porównaniu do depozytów stawki, staną się produktem pierwszego wyboru u zwolenników oszczędzania w bankach. Przeglądając rankingi kont oszczędnościowych, podobnie zresztą jak depozytów, trudno nie oprzeć się wrażeniu, że bez konta osobistego za wiele nie zdziałamy. Czołówka rankingów kont oszczędnościowych z relatywnie wysokimi stawkami (wypadającymi w porównaniu z poziomem inflacji i tak blado) jest zwykle dostępna pod kilkoma warunkami, a jednym z częściej się powtarzających jest posiadanie konta osobistego.

Ile można zyskać, otwierając konto osobiste?

Do analizy włączyliśmy propozycje objęte stawką w wysokości co najmniej 2 proc. rocznie – oczywiście dopiero pod warunkiem założenia konta osobistego. Jako uzupełnienie podajemy oprocentowanie obowiązujące klientów bez ROR-u, informacje dodatkowe na temat podwyższonej stawki oraz wariant konta osobistego, przy którym obowiązują wymienione warunki. Jeśli bank nie wskazuje konkretnego rachunku, w odpowiednim wierszu znalazło się flagowe konto z jego oferty.

Oprocentowanie konta oszczędnościowego – stawki w zależności od posiadania konta osobistego Bank Oproc. Uwagi do podwyższonego oprocentowania Konto osobiste w pakiecie Konto oszczędnościowe z kontem osobistym/ bez konta osobistego Getin Noble Bank Elastyczne Konto Oszczędnościowe 3,50%/0,50% Oferta promocyjna. Do 10 000 zł, na 12 miesięcy. Dodatkowe warunki: dla nowych klientów, zapewnienie wpływu wynagrodzenia na kwotę min. 1000 zł/m-c, zgody marketingowe np. Konto Proste Zasady Alior Bank

Konto oszczędnościowe 3%/0,50% Wymagana włączona korzyść do konta, do 20 000 zł, do 30.06.2020 r. Dodatkowe warunki: transakcje kartą na 300 zł/m-c Konto Jakże Osobiste Credit Agricole

Rachunek Oszczędzam 3%/nd Oferta promocyjna. Do 30 000 zł, na 4 miesiące. Dodatkowe warunki: dla nowych klientów np. Konto dla Ciebie Nest Bank Nest Skarbonka 3%/nd Do 5000 zł, na 6 miesięcy. Nest Konto Getin Noble Bank Elastyczne Konto Oszczędnościowe 2,70%/0,50% Oferta promocyjna. Do 400 000 zł, na 92 dni. Dodatkowe warunki: wpłata nowych środków, zgody marketingowe np. Konto Proste Zasady Bank Millennium Konto oszczędnościowe Profit 2,60% / nd Oferta promocyjna. Do 100 000 zł, na 92 dni. Dodatkowe warunki: wpłata nowych środków np. Konto 360° mBank

Moje Cele 2,60%/nd Oferta promocyjna. Do 20 000 zł, do 31.08.2020 r. Konto typu saver, służące gromadzeniu oszczędności na tzw. końcówkach transakcji. Dodatkowe warunki: dla nowych klientów lub osób niekorzystających aktywnie z posiadanych produktów oszczędnościowych, dokonanie w danym miesiącu wpływów na konto Moje cele wyższych o min. 100 zł od wypłat eKonto osobiste Alior Bank Konto Mega Oszczędnościowe 2,50%/1,70%* Oferta promocyjna. Do 100 000 zł, na 3 miesiące. Dodatkowe warunki: wpłata nowych środków, zasilanie konta osobistego kwotą min. 1500 zł/m-c.

*Uwaga, obniżone oprocentowanie również wymaga wpłaty nowych środków. np. Konto Jakże Osobiste Bank Pekao Konto oszczędnościowe 2,50%/0,30% Oferta promocyjna. Do 30 000 zł, na 120 dni. Dodatkowe warunki: dla nowych klientów lub osób, które nie korzystały aktywnie z kont w podanym okresie Konto Przekorzystne ING Bank Śląski Smart Saver 2,50%/nd Do 5000 zł. Konto typu saver, służące gromadzeniu oszczędności na tzw. końcówkach transakcji. np. Konto z Lwem Direct T-Mobile Usługi Bankowe

Konto oszczędnościowe 2,50%/1,02% Oferta promocyjna. Do 30 000 zł, na 92 dni. Dodatkowe warunki: dla nowych klientów np. Konto Freemium Nest Bank

Nest oszczędności 2,25%/nd Do 50 000 zł, do końca miesiąca kalendarzowego w którym otwarto konto oraz kolejne 2 pełne miesiące. Dodatkowe warunki: dla nowych klientów Nest Konto BOŚ Bank EKOkonto oszczędnościowe Standard 2%/1% Do 50 000 zł. Dodatkowe warunki: zasilanie konta osobistego kwotą min. 1500 zł/m-c, płatności kartą na kwotę min. 500 zł/m-c, zgody marketingowe np. EKOkonto bez Kosztów Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie tabel oprocentowania banków, stan na 8.04.2020 r.

Kilka banków na rynku oferuje posiadaczom konta osobistego stawkę w wysokości co najmniej 3 proc. rocznie na koncie oszczędnościowym. Są to Getin Noble Bank (3,50 proc. w skali roku), Alior Bank (3 proc. rocznie), Credit Agicole (3 proc. w stosunku rocznym) oraz Nest Bank (3 proc. rocznie). Największą różnicę między ofertą dla użytkowników ROR-u a kontem oszczędnościowym zakładanym „solo”, można zauważyć u pierwszego z nich – to aż 3 p.p., w Alior Banku jest to niewiele mniej bo 2,50 p.p. natomiast w pozostałych bankach konto osobiste jest niezbędne do otwarcia konta na oszczędności. Nie można również zapominać, że każda z wymienionych propozycji objęta jest odmiennymi warunkami dodatkowymi i może obowiązywać na inny okres czy obejmować środki w innej wysokości.

Konto osobiste może nie wystarczyć

Posiadanie konta osobistego to nierzadko dopiero początek sukcesu. Wśród pozostałych warunków dodatkowych wymienia się m.in. posiadanie statusu nowego klienta, dokonywanie wpływów na konto osobiste, realizowanie płatności kartami debetowymi czy wpłatę nowych środków.

Oferty, które mają za zadanie przyciągnąć do banku niekorzystających jeszcze z jego produktów, są zwykle oprocentowane najwyżej. Taki wymóg stawia klientom Getin Noble Bank na Koncie oszczędnościowym w promocji „Bonus za aktywność”, Credit Agricole w ramach oferty specjalnej „Na start” czy Bank Pekao i T-Mobile Usługi Bankowe w ramach swoich promocji Konta oszczędnościowego. Oferty dla nowych klientów to jednorazowe strzały – po ich skorzystaniu klient traci specjalny status. Jeśli bank posiada inny wariant promocji, to może z niej skorzystać. W przeciwnym razie oszczędności klienta będą objęte znacznie niższym oprocentowaniem standardowym.

Niemniej popularnymi warunkami są wpłata nowych środków i zapewnienie stałych wpływów miesięcznych na konto osobiste. Także i to kryterium do spełnienia cechuje się pewnymi barierami. Oferty na nowe środki mają dodatkowe ograniczenie – okres naliczania się preferencyjnej stawki. Po jego upływie kapitał zgromadzony na rachunku nie może zostać ponownie wpłacony w ramach nowej edycji promocji, ponieważ zgodnie z regulaminem oferty nie jest już nowy. Działa to podobnie jak w przypadku wymogu statusu nowego klienta. Warunki dotyczące wpływów lub płatności bezgotówkowych nie wiążą się z tego typu trudnościami.

Wyższa stawka? Weź udział w promocji

Zdecydowana większość czołowych ofert kont oszczędnościowych to specjalne promocje z wyznaczonym terminem obowiązywania. Daje to bankowi większą swobodę w kształtowaniu swojej oferty (promocje z krótkim terminem obowiązywania pozwalają na szybkie reagowanie na sytuację na rynku – kolejne edycje danej oferty mogą mieć inne warunki cenowe) i do tego daje wrażenie ekskluzywności.

Siedem z dziesięciu rachunków plasujących się w pierwszych dziesięciu wierszach to oferty promocyjne, kolejne dwie to propozycje z ograniczonym okresem obowiązywania lepszego oprocentowania. Przy wyborze oferty dla siebie warto zatem sprawdzić nie tylko stawkę, ale również długość okresu naliczania wyższych odsetek. Posiadacze wyższych oszczędności powinni również zwrócić uwagę na maksymalną kwotę objętą reklamowaną stawką. Może się okazać, że korzystniejsza będzie dla nich oferta z niższym oprocentowaniem, ale na wyższą kwotę.

Konto osobiste to praktyczne rozwiązanie nie tylko w codziennym życiu, ale także przyda się tym, którzy chcą więcej zyskać na koncie oszczędnościowym. Zanim jednak zdecydujemy się na jego otwarcie, warto sprawdzić, jakie opłaty mu towarzyszą. To właśnie ROR może generować największe koszty, bowiem zdecydowana większość rachunków oszczędnościowych na rynku jest bezpłatna. Aby otrzymać zwolnienie z opłat za konto osobiste, może być wymagana dodatkowa aktywność.

Monika Dekrewicz