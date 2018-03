Konta osobiste: promocje – marzec 2018 r.

Przed założeniem konta osobistego warto prześwietlić aktualne promocje bankowe, co pozwoli połączyć mniej lub bardziej uciążliwy obowiązek z realnym zyskiem. Klienci, którzy zdecydują się na ten krok jeszcze w tym miesiącu, mogą liczyć nawet na 650 zł premii pieniężnej.

Założenie konta osobistego może się opłacić. Zainteresowani dodatkowym zarobkiem mogą skusić się na jedną z siedemnastu ofert dla nowych klientów. Wśród nich można znaleźć dwie nowości – promocję Konta 360° oraz Konta 360° Student w Banku Millennium przygotowaną przez Bankier.pl oraz ofertę specjalną Konta Jakie Chcę Banku Zachodniego WBK. Pierwsza z nich kusi nagrodą pieniężną oraz bonem do wykorzystania na podróże. Z kolei oferta Konta Jakie Chcę może przypaść do gustu osobom, które planują kupno biżuterii. W ramach tej promocji można otrzymać bony do sklepu jubilerskiego.

Kolejny miesiąc nie ustajemy w wysiłkach, przygotowując dla czytelników zestawienie najnowszych promocji kont osobistych skierowanych do nowych klientów banków. Lista obejmuje oferty organizowane bezpośrednio przez banki, a także te przygotowane dla czytelników Bankier.pl. W pierwszej kolejności prezentujemy promocje z najwyższą premią, a w dalszej części artykułu oferty premiujące klientów w określonym wieku, gwarantujące lepsze warunki prowadzenia konta czy w końcu te obiecujące nagrody rzeczowe. Do zestawienia nie włączyliśmy ofert dedykowanych beneficjentom programu „Rodzina 500+” oraz promocji dotyczących kont typu VIP.

Miejsce I: 650 zł premii oraz stałe opłaty – mBank

Ile można zarobić na promocji?

Liderem klasyfikacji pozostaje mBank, który w ramach oferty „Lepiej z eKontem” pozwoli zarobić 650 zł w ramach pięciu miesięcznych bonusów nieprzekraczających 130 zł. Jest to jedna z nagród, które przewiduje oferta. Drugą z nich jest gwarancja niezmienności opłat dotyczących prowadzenia konta, korzystania z karty debetowej, przelewów internetowych oraz wypłat środków z bankomatów krajowych.

Jakie są warunki promocji?

W pierwszej kolejności należy zrealizować warunek dotyczący statusu klienta. Z promocji skorzystają wyłącznie nowi klienci, czyli osoby, które od 1 stycznia 2016 r. nie posiadały (lub współposiadały) w banku jakiegokolwiek konta oszczędnościowo-rozliczeniowego lub oszczędnościowego. Drugim warunkiem jest zaakceptowanie regulaminu promocji. Do oferty włączają się eKonta w określonych wariantach, tj. eKonto plus i eKonto standard.

Świeżo upieczeni posiadacze kont, którzy zrealizują te wymogi, otrzymują na start 24-miesięczną gwarancję niezmienności wyżej wymienionych opłat.

O nagrodę główną nie będzie jednak tak prosto. Przede wszystkim sam bonus jest traktowany jako zwrot w wysokości 4 proc. za zrealizowane już płatności bezgotówkowe kartą lub Blikiem, więc nie obejdzie się bez aktywnego korzystania z karty debetowej. To jednak nie koniec. Naliczanie zacznie się dopiero, kiedy klient:

zasili konto kwotą nie mniejsza niż 1 000 zł,

zaloguje się w danym miesiącu na konto za pomocą aplikacji mobilnej,

wyda kartą lub Blikiem co najmniej 250 zł w danym miesiącu.

W danym miesiącu do zdobycia jest 130 zł. Z takiej okazji korzystać można przez kolejnych pięć miesięcy.

Promocja jest otwarta do 31 marca 2018 r.

Czytaj więcej: Warunki prowadzenia eKonta standard w mBanku.

Miejsce II: 360 zł i dedykowana lokata kwartalna – Citi Handlowy

Ile można zarobić na promocji?

W ramach oferty „Lokata na powitanie w Citi Priority” można otrzymać możliwość wpłacenia oszczędności na promocyjnie oprocentowaną lokatę kwartalną. Większość klientów bardziej zainteresuje nagroda, o której jest mowa w dalszej części regulaminu – bonus pieniężny w wysokości do 360 zł.

Jakie są warunki promocji?

Punktem wyjścia jest spełnienie wymogów podstawowych, do których należą posiadanie statusu nowego klienta, wysłanie specjalnego formularza promocyjnego, złożenie wniosku o konto Citi Priority w oddziale lub przez infolinię, wyrażenie zgód marketingowych oraz wpłacenie na konto kwoty w wysokości 30 000 zł. Za nowego klienta uznaje się tych zainteresowanych, którzy nie posiadali (czy też współposiadali) w banku konta osobistego lub lokacyjnego po 1 stycznia 2016 r.

Spełnienie wymienionych kryteriów pozwoli założyć lokatę kwartalną oprocentowaną na 3 proc. w stosunku rocznym. Maksymalna kwota lokaty nie może przekroczyć 20 000 zł.

Jeśli w danym miesiącu klient zrealizuje przynajmniej trzy przelewy na rachunek, którego nie jest właścicielem, to może się ubiegać o miesięczny bonus w wysokości 30 zł. Jest on przyznawany za transakcje dokonane w sklepach i punktach stacjonarnych, a jego wysokość uzależniona jest od wydanej kwoty – premię stanowi cashback w wysokości 5 proc. Konto klienta jest objęte promocją przez 12 miesięcy.

Koniec promocji został wyznaczony na 31 maja 2018 r. Z uwagi na ograniczoną liczbę nagród, promocja zamyka się po przystąpieniu do niej przez 2 500 uczestnika.

Czytaj więcej: Warunki prowadzenia konta Citi Priority w Citi Handlowym.

Miejsce III: 300 zł za transakcje zlecane smartfonem – BGŻ BNP Paribas

Ile można zarobić na promocji?

W szeroko reklamowanej promocji „Mobilna Premia 2” klient może zyskać 300 zł, dokonując płatności i wysyłając przelewy za pomocą aplikacji mobilnej GOmobile oraz Google Pay. Pełna pula trafi do klientów, którzy będą aktywni przez 12 miesięcy.

Jakie są warunki promocji?

Bank kieruje swoją promocję do określonego grona klientów. Uczestnikiem promocji można zostać, jeśli przez ostatnie 36 miesięcy bank nie prowadził na rzecz klienta konta osobistego. Jeśli uda się już założyć konto, można przystąpić do zbierania środków. Bank wypłaci 1 zł (do 30 zł miesięcznie) za każdą transakcję zrealizowaną za pomocą aplikacji mobilnej, która spełni poniższe warunki:

opiewa na kwotę nie niższą niż 5 zł,

nie jest transakcją zrealizowaną za pośrednictwem systemu Blik,

nie jest przelewem otwierającym lokatę,

nie jest kolejnym przelewem w danym miesiącu wysłanym na ten sam rachunek,

Ponadto klient jest zobowiązany do aktywnego korzystania z konta. Ostatni warunek rozumiany jest jako zapewnienie wpływu wynagrodzenia na ROR oraz dokonanie min. dwóch przelewów w miesiącu na rachunki wymienionych w regulaminie przedsiębiorców.

Akcją specjalną objęte są trzy rachunki banku – Konto Optymalne, Konto Maksymalne oraz Konto Premium.

Ostatnia ważna informacja to okres obowiązywania oferty. Ci, którzy chcą na niej zarobić, muszą się pospieszyć – promocja kończy się 31 marca 2018 r.

Czytaj więcej: Warunki prowadzenia Konta Optymalnego, Konta Maksymalnego.

Miejsce III: 300 zł jako zwrot płatności – Citi Handlowy

Ile można zarobić na promocji?

„Zwrot za zakupy z kontem Citi Priority”, to oferta dzięki której można otrzymać od banku do 300 zł premii. Zdobycie takiej kwoty będzie możliwe, jeśli klient będzie zasilał konto wskazaną kwotą przez kolejne sześć miesięcy i zamiast gotówki wybierze kartę debetową.

Jakie są warunki promocji?

Podobnie jak we wspomnianej już ofercie „Lokata na powitanie w Citi Priority” bank otworzy zainteresowanemu rachunek, jeśli będzie on nowym klientem. Karencja w obu promocjach została określona w ten sam sposób. Kolejnym krokiem jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, złożenie wniosku o konto przez infolinię lub w placówce oraz wyrażenie zgód marketingowych. W przeciwieństwie do poprzedniej oferty, klient nie musi posiadać zgromadzonych oszczędności, ale za to do jego obowiązków należy zasilanie konta wpływem miesięcznym w wysokości 5000 zł. Dodatkowo należy zrealizować nie mniej niż trzy przelewy z rachunku na konto, którego nie jest się właścicielem, a także utworzyć choć jedno zlecenie stałe.

Spełnienie powyższych warunków jest niezbędne, aby bank zaczął naliczać premię w wysokości 5 proc. płatności zrealizowanych za pomocą karty debetowej. Liczyć się będą tylko operacje dokonane w sklepach stacjonarnych. W ten sposób można zyskać do 50 zł miesięcznie.

Oferta obowiązuje do 31 maja 2018 r., choć niewykluczone, że zakończy się wcześniej. Udział w promocji może wziąć 2500 uczestników.

Czytaj więcej: Warunki prowadzenia konta Citi Priority w Citi Handlowym.

Miejsce IV: 240 zł pod warunkiem opłacania abonamentu – eurobank

Ile można zarobić na promocji?

Przygotowana przez eurobank promocja „nc+Konto” to efekt współpracy banku i ITI Neovision. Klient, który posiada umowę na usługi telewizji cyfrowej, może przez okrągły rok ubiegać się o nagrodę miesięczną w wysokości 20 zł. Co więcej, bank dorzuca do promocji lepsze warunki prowadzenia konta.

Jakie są warunki promocji?

Przed założeniem konta warto sprawdzić, czy można zostać uczestnikiem promocji - oferta skierowana jest do osób, które przez ostatnie 24 miesiące nie były posiadaczami lub współposiadaczami konta osobistego w eurobanku. Zanim bank włączy klienta do grona starających się o bonus, konieczne będzie również wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod wskazanym w regulaminie adresem internetowym.

Promocja obejmuje dwa rachunki z oferty banku – Konto Active oraz Konto Prestige. Wszyscy uczestnicy mogą cieszyć się korzystniejszymi warunkami prowadzenia rachunku, co obejmuje 0 zł za obsługę konta i posiadanie karty debetowej. Klienci zgłaszający zapotrzebowanie na dodatkową gotówkę mogą również odzyskać środki poniesione na uruchomienie limitu w koncie. Preferencyjne traktowanie przez bank kończy się po 24 miesiącach od dnia zawarcia umowy.

Aby otrzymać bonus pieniężny, który wynosi 20 zł, trzeba będzie włożyć trochę więcej wysiłku. Klient może liczyć na premię w danym miesiącu:

jeśli z założonego konta osobistego wyjdzie przelew opłacający abonament za usługi telewizji cyfrowej,

dokona co najmniej trzech transakcji bezgotówkowych kartą debetową, których suma będzie nie mniejsza niż 100 zł.

Oferta jest dostępna do 31 grudnia 2018 r.

Czytaj więcej: Warunki prowadzenia Konta Active, Konta Prestige.

Miejsce V: 200 zł dla zmieniających konto osobiste – Credit Agricole

Ile można zarobić na promocji?

Credit Agricole zapłaci 200 zł klientom, którzy zrezygnują z rachunku w obecnym banku na rzecz jednego z kont osobistych z ich oferty. „Polacy wybierają Credit Agricole” wymaga również spełnienia kilku dodatkowych warunków.

Jakie są warunki promocji?

Bank dokładnie wypunktowuje w regulaminie, co należy zrobić, aby premia trafiła na konto. Wymagane jest:

złożenie wniosku o wydanie karty debetowej,

zawnioskowanie o dostęp do bankowości elektronicznej,

wybór wyciągu z konta w postaci elektronicznej,

złożenie wniosku z pełnomocnictwem o przeniesienie rachunku bankowego z innej instytucji,

złożenie zlecenia wpływu wynagrodzenia na nowe konto osobiste.

Bank precyzuje wysokość wpływów (3000 zł) oraz okres, w którym powinien on być zapewniony, aby otrzymać premię (3 miesiące).

Podobnie jak u konkurencji, bank kieruje swoją propozycje do nowych klientów. Tutaj wystarczy 12 miesięcy karencji. Pod uwagę brani są również współposiadacze kont.

Promocja obowiązuje do 31 marca 2018 r.

Czytaj więcej: Warunki prowadzenia 1Konta, Konta PROSTOoszczędzającego, Konta PROSTOoszczędzającego PLUS, Konta PROSTOoszczędzającego PREMIUM.

Pozostałe promocje w kontach osobistych w marcu 2018 r.

Oferty z premiami pieniężnymi dostępne bez ograniczeń wiekowych:

Bank Millennium: „Zgarnij premię z Bankiem Millennium – V edycja”. 100 zł od Bankier.pl w ramach premii pieniężnej (a także dodatkowa nagroda w postaci vouchera do Fly.pl w wysokości 250 zł). Nagroda trafi do nowych klientów, którzy zarejestrują się na dedykowanej stronie internetowej, złożą wniosek o konto z kartą debetową za pomocą otrzymanego linku, wyrażą zgody marketingowe, w kwietniu i maju zrealizują min. jedną płatność kartą lub Blikiem oraz zapewnią w danych miesiącach wpływ w wysokości co najmniej 500 zł lub 1000 zł (w zależności od wariantu zakładanego konta). Zarejestrowanie się do 28.03.2018 r.

Bank Pekao: „100 PLN za zakup polisy OC w PZU S.A.” 100 zł za otwarcie Konta Przekorzystnego, odnowienie lub zakup polisy OC w PZU ze składką min. 200 zł, a także zapewnienie w każdym z sześciu kolejnych miesięcy zasilenia konta kwotą jednorazową w wysokości min. 500 zł oraz zrealizowanie co najmniej jednej operacji bezgotówkowej kartą lub przez aplikację PeoPay. Złożenie wniosku do 30.06.2018 r. lub wyczerpania puli nagród (25 000 uczestników).

Bank Pekao: „Do 100 PLN zwrotu za rachunki za telefon komórkowy”. Maksymalnie 100 zł premii za założenie Konta Przekorzystnego, opłacanie rachunków otrzymanych od operatora telekomunikacyjnego przy wykorzystaniu polecenia zapłaty, zapewnienie w danym miesiącu zasilenia konta kwotą jednorazową w wysokości nie mniejszej niż 500 zł oraz dokonanie min. jednej transakcji bezgotówkowej kartą lub przez aplikację PeoPay. Premia stanowi zwrot w wysokości 7 proc. kwoty brutto rachunków. Można się o nią ubiegać przez 12 miesięcy, do momentu osiągnięcia maksymalnej kwoty zwrotu (100 zł). Złożenie wniosku do 30.06.2018 r. lub wyczerpania puli nagród (40 000 uczestników).

Credit Agricole: Promocja „Przenieś Konto II”. 100 zł dla przenoszących rachunek i zakładających kartą debetową. Dodatkowo należy złożyć wniosek o dostęp do bankowości internetowej, wybrać wyciąg elektroniczny oraz zagwarantować wpływ wynagrodzenia w wysokości co najmniej 1500 zł przez trzy miesiące. Promocja dostępna do 25.03.2018 r.

Getin Bank: Promocja „5% zwrotu na prostych zasadach”. Maksymalnie 180 zł premii pieniężnej za założenie Konta Proste Zasady, opłacanie zakupów i usług kartą debetową lub za pośrednictwem systemu Blik. Nagroda stanowi zwrot za zrealizowane transakcje w wysokości 5 proc. Bank wypłaca bonus w miesięcznych przelewach do 30 zł. O premię można się ubiegać przez pół roku. Złożenie wniosku do 15.04.2018 r.

mBank: „100 zł dla aktywnych”. 100 zł za otwarcie eKonta w wariancie standard. Warunkami oferty jest zapewnienie wpływu w wysokości min. 500 zł oraz dokonanie pięciu transakcji z listy wymienionych w regulaminie. Złożenie wniosku do 30.04.2018 r.

Oferty z premiami pieniężnymi dostępne dla klientów w określonym wieku:

ING Bank Śląski: Promocja „Do 140 zł za otwarcie konta dla klientów w wieku powyżej 26 lat”. Maksymalnie 140 zł jako suma trzech premii. 100 zł za założenie rachunku przez internet oraz aktywne korzystanie z karty debetowej. Premia trafi na konto po zrealizowaniu płatności bezgotówkowych kartą lub Blikiem na kwotę min. 1 000 zł łącznie. Możliwość otrzymania dodatkowej premii. 20 zł za dokonanie co najmniej trzech transakcji bezgotówkowych Blikiem w sklepach internetowych oraz kolejne 20 zł za otrzymanie choć jednego wynagrodzenia w kwocie nie mniejszej niż 1 000 zł. W promocji można otrzymać do 140 zł. Złożenie wniosku do 30.04.2018 r.

ING Bank Śląski: Promocja „Do 140 zł za otwarcie konta dla klientów w wieku 18-25 lat”. Maksymalnie 140 zł wypłacane w trzech bonusach. 100 zł za założenie rachunku przez internet oraz aktywne korzystanie z karty debetowej. Premia trafi na konto po zrealizowaniu co najmniej ośmiu płatności bezgotówkowych kartą lub Blikiem. Możliwość otrzymania dodatkowej premii. 20 zł za dokonanie co najmniej trzech transakcji bezgotówkowych Blikiem w sklepach internetowych oraz 20 zł za otrzymanie choć jednego wynagrodzenia lub stypendium. W promocji można otrzymać do 140 zł. Złożenie wniosku do 30.04.2018 r.

Oferty gwarantujące lepsze warunki prowadzenia konta:

Bank BPS: Promocja „Wygodne Konto dla Klientów ZUS”. Korzystniejsze warunki cenowe dla osób, które otrzymują świadczenie emerytalne lub rentowe z ZUS-u. Preferencyjny cennik obejmuje przede wszystkim niższą opłatę miesięczną za obsługę konta osobistego, brak opłat za korzystanie z karty debetowej oraz 0 zł za ubezpieczenie assistance przez pierwsze 12 miesięcy ochrony ubezpieczeniowej. Złożenie wniosku do 31.10.2019 r.

Oferty z innymi nagrodami:

Bank Zachodni WBK: „Kobieca strona Konta Jakie Chcę”. Dwa vouchery do sieci sklepów jubilerskich Ania Kruk o łącznej wartości 150 zł. Bon o wartości 50 zł trafi do klienta za złożenie wniosku przez dedykowaną stronę internetową, zawarcie umowy we wskazany sposób i wyrażenie zgód marketingowych, z kolei bon o wartości 100 zł przysługuje za dokonanie płatności bezgotówkowych na kwotę co najmniej 150 zł. Złożenie wniosku do 30.03.2018 r. lub wyczerpania puli nagród (1000 sztuk).

PKO Bank Polski: „Możesz wszystko, ale nie musisz”. Karta podarunkowa (kod elektroniczny) do wykorzystania w serwisie Allegro. Wartość nagrody wynosi 100 zł. W ramach promocji należy założyć konto przez internet oraz zarejestrować się na stronie internetowej. Złożenie wniosku do 30.03.2018 r. lub wyczerpania puli nagród (3500 sztuk).

Monika Dekrewicz