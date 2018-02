Konta osobiste: promocje – luty 2018 r.

Mimo pojawienia się kilku nowych promocji, maksymalna premia pieniężna pozostaje niezmienna i wynosi 650 zł. Zdobyć ją mogą klienci, którzy poza otwarciem konta osobistego, zdecydują się ograniczyć używanie gotówki i przestawią się na płatności realizowane za pomocą karty debetowej lub systemu Blik.

W lutym czołówka najlepszych promocji w kontach osobistych poszerzyła się o dwie nowe oferty Citi Handlowego. Obie propozycje wymagają dokonywania płatności kartą w sklepach stacjonarnych, co jest podstawą do uzyskania premii, jednak różnią się nie tylko kwotą maksymalnego bonusu (360 zł i 300 zł). Wśród warunków pierwszej z nich można znaleźć przekazanie zgromadzonych oszczędności na rachunek, z kolei w drugiej promocji akcent został położony na zasilanie rachunku wynagrodzeniem. To nie koniec nowych ofert, które pojawiły się na rynku w ostatnich dniach. Z propozycjami wyszli również Bank Pekao, Bank Zachodni WBK, Getin Bank oraz mBank.

Najnowsza lista promocji obejmuje propozycje skierowane do nowych klientów, które są organizowane bezpośrednio przez banki, a także - wyjątkowo w tym miesiącu - oferty przygotowane specjalnie dla czytelników Bankier.pl. Porządek na liście został podyktowany wysokością premii. W dalszej części artykułu znajdują się informacje o pozostałych promocjach – z niższą premią, skierowanymi do określonych klientów lub odmiennymi nagrodami. Tradycyjnie, do zestawienia nie włączyliśmy ofert skierowanych do beneficjentów programu „Rodzina 500+”, a także dotyczących kont typu VIP.

Miejsce I: 650 zł dla otwierających eKonto w mBanku

Ile można zarobić na promocji?

W obecnej odsłonie promocji „Lepiej z eKontem” mBank oferuje całkowity bonus pieniężny w wysokości 650 zł. Na zachętę bank dokłada również gwarancję niezmienności niektórych opłat w rachunku, która będzie obowiązywać przez 2 lata.

Jakie są warunki promocji?

Gwarancja stałych opłat dotyczy stawki za obsługę rachunku, użytkowanie karty, przelewów internetowych oraz wypłat z bankomatów krajowych. Przyznawana jest wszystkim klientom, którzy wezmą udział w promocji. Swoje zainteresowanie ofertą należy zgłosić, otwierając eKonto standard lub eKonto plus i podpisując wskazane w regulaminie oświadczenia.

Nie można również zapomnieć o podstawowym wymogu stawianym przez bank, którym jest posiadanie statusu nowego klienta. W przypadku mBanku oznacza to, że z promocji mogą skorzystać zainteresowani, którzy nie posiadali lub współposiadali rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowego lub oszczędnościowego od 1 stycznia 2016 r.

Premia pieniężna wymaga podjęcia dodatkowych kroków. Przepustką do naliczania bonusu jest zasilenie rachunku kwotą co najmniej 1 000 zł, zalogowanie się do aplikacji mobilnej co najmniej raz w danym miesiącu oraz zrealizowanie płatności bezgotówkowych na kwotę min. 250 zł miesięcznie. Do akceptowanych transakcji należą płatności kartowe oraz te zrealizowane za pomocą systemu Blik. Sam bonus stanowi zwrot wspomnianych płatności w wysokości 4 proc. Miesięcznie można zarobić 130 zł, a w sumie 650 zł, ponieważ o bonus można się starać przez kolejnych pięć miesięcy.

Promocja jest dostępna do 31 marca 2018 r.

Czytaj więcej: Warunki prowadzenia eKonta standard w mBanku.

Miejsce II: 360 zł i promocyjna lokata w promocji od Citi Handlowego

Ile można zarobić na promocji?

Przerwa w oferowaniu bonusu za założenie konta Citi Priority dobiegła końca. Citi Handlowy wyszedł z dwiema promocjami, a jedną z nich jest „Lokata na powitanie w Citi Priority”. Klient, który spełni warunki promocji może otrzymać – poza tytułową lokatą – nagrodę pieniężną w wysokości 360 zł.

Jakie są warunki promocji?

Podobnie jak mBank, Citi Handlowy różnicuje warunki otrzymania danych nagród. I tak, aby cieszyć się promocyjną lokatą, konieczne będzie zrealizowanie wymogów uprawniających do uczestnictwa w promocji, tzn.:

wypełnić i wysłać dedykowany formularz oferty specjalnej, który jest dostępny na stronie internetowej banku,

złożyć wniosek o rachunek w oddziale lub przez infolinię,

wyrazić określone zgody marketingowe,

zagwarantować saldo na poziomie 30 000 zł we wskazanym terminie.

Spełnienie wyżej wskazanych wytycznych pozwoli na otwarcie lokaty kwartalnej z oprocentowaniem wynoszącym 3,00 proc. w skali roku. Na depozyt można przekazać do 20 000 zł. Ich realizacja jest również warunkiem ubiegania się o nagrodę pieniężną.

Bank jest skłonny wypłacić klientowi do 360 zł w miesięcznych przelewach nieprzekraczających 30 zł. Jak łatwo policzyć, możliwość ubiegania się o premię jest otwarta przez 12 miesięcy. Wyżej wymieniona kwota 30 zł to suma zwrotów za dokonane płatności kartą debetową w wysokości 5 proc. Bank podkreśla, że pod uwagę zostaną wzięte wyłącznie transakcje dokonane w sklepach stacjonarnych. To jednak nie koniec wymogów do spełnienia. Zmagania o nagrodę będą możliwe, jeśli w danym miesiącu klient zleci nie mniej niż 3 przelewy na rachunek inny niż własny.

Wzorem poprzednich edycji, oferta „Lokata na powitanie w Citi Priority” skierowana jest wyłącznie do nowych klientów, co oznacza, ze formularz promocyjny mogą wypełnić osoby, dla których bank nie prowadził rachunku indywidualnego lub wspólnego po 1 stycznia 2016 r. Ograniczenie dotyczy nie tylko kont osobistych, ale również oszczędnościowych.

Oferta obowiązuje do 31 maja 2018 r., choć może zostać zakończona wcześniej ze względu na ograniczoną liczbę nagród. Do promocji może przystąpić 2 500 uczestników.

Czytaj więcej: Warunki prowadzenia konta Citi Priority w Citi Handlowym.

Miejsce III: 300 zł od BGŻ BNP Paribas za aktywne używanie aplikacji mobilnej

Ile można zarobić na promocji?

W ramach promocji „Mobilna Premia 2” przez okrągły rok można starać się o bonus w wysokości do 25 zł miesięcznie. Najbardziej aktywni klienci mogą w ten sposób zgarnąć 300 zł.

Jakie są warunki promocji?

BGŻ BNP Paribas nalicza bonus trochę inaczej niż pozostałe banki. Bank premiuje nie wartość, a liczbę dokonanych operacji w danym miesiącu. Oznacza to, że każda akceptowana transakcja przyniesie zysk w wysokości 1 zł. Są jednak pewne haczyki. Pod uwagę brane są wyłącznie transakcje w wysokości min. 5 zł. Warto także rzucić okiem na listę wyjątków, które nie zaowocują bonusem. Należą do nich transakcje BLIK, przelewy zlecające otwarcie lokaty a także przelewy dokonywane na ten sam rachunek. W ostatnim przypadku bank uzna tylko pierwszy taki przelew w miesiącu. Pozostałe transakcje w aplikacji GOmobile i Android Pay są aprobowane.

Klienci, którzy będą chcieli zarobić na tej promocji, będą zobowiązani do zrealizowania kolejnego warunku, którym jest aktywne korzystanie z konta przez 12 miesięcy. Na świeżo otwartym koncie należy zapewniać wpływ wynagrodzenia lub zrealizować co najmniej dwa przelewy w miesiącu na rachunki wskazanych przedsiębiorców (dostawcy mediów, dostawcy usług płatniczych z tytułu spłacanej pożyczki lub kredytu, uczelnie oraz placówki systemu oświaty).

W przypadku promocji od BGŻ BNP Paribas karencja obowiązuje trochę dłużej, bo 36 miesięcy. Byli klienci banku, którzy posiadali już w nim konto osobiste, mogą skorzystać z oferty, o ile zamknęli rachunek wcześniej.

Czas na złożenie wniosku o konto w promocji jest do 31 marca 2018 r.

Czytaj więcej: Warunki prowadzenia Konta Optymalnego, Konta Maksymalnego.

Miejsce III: 300 zł za płatności bezgotówkowe w sklepach od Citi Handlowego

Ile można zarobić na promocji?

Kolejna promocja od Citi Handlowego może przynieść niższy zysk, choć klient będzie mógł korzystać z przyznanych środków znacznie szybciej. Oferta zakłada możliwość zdobycia 300 zł w płatnościach miesięcznych nie przekraczających 50 zł. Oznacza to, że warunki należy spełniać przez sześć miesięcy.

Jakie są warunki promocji?

Benefity z promocji będą czerpać klienci, którzy przeszli następującą ścieżkę:

wypełnili formularz oferty, który można znaleźć na stronie banku,

zawnioskowali o konto Citi Priority w oddziale lub przez infolinię,

wyrazili wskazane zgody marketingowe,

w danym miesiącu zagwarantowali wpływ miesięczny w wysokości min. 5 000 zł,

w danym miesiącu zlecili min. trzy przelewy z konta na rachunek inny niż własny,

utworzyli na nowo otwartym rachunku min. jedno zlecenie stałe.

Jeśli posiadacz rachunku wypełni powyższe wymogi, bank zacznie naliczać premię (zwrot) w wysokości 5 proc. zrealizowanych płatności bezgotówkowych w sklepach stacjonarnych w danym miesiącu. Maksymalna nagroda miesięczna wynosi 50 zł.

Termin obowiązywania oferty został wyznaczony na 31 maja 2018 r. Do promocji może przystąpić 2 500 uczestników, którzy są nowymi klientami banku (dokładne określenie nowego klienta zostało opisane przy promocji „Lokata na powitanie w Citi Priority”).

Czytaj więcej: Warunki prowadzenia konta Citi Priority w Citi Handlowym.

Miejsce IV: 240 zł bonusu od eurobanku za opłacanie abonamentu

Ile można zarobić na promocji?

Grono najlepszych ofert nie opuszcza oferta „nc+Konto” od eurobanku, który stawia na połączenie korzyści pieniężnych oraz lepsze warunki prowadzenia konta. Premia trafi do klientów, którzy założoną Konto Active lub Konto Prestige oraz korzystają z telewizji cyfrowej nc+ od ITI Neovision.

Promocja może zasilić konto uczestnika o maksymalnie 240 zł w płatnościach miesięcznych wynoszących nie więcej niż 20 zł. Z kolei gwarancja obowiązuje przez 24 miesiące (12 miesięcy dla limitu w koncie) i obejmuje brak opłat za prowadzenie rachunku, zwrot opłaty za obsługę karty debetowej oraz zwrot prowizji za przyznany limit w rachunku.

Jakie są warunki promocji?

Nagroda cząstkowa (20 zł) wyląduje na koncie klienta, jeśli danego miesiąca wyśle z nowego ROR-u przelew opłacający abonament za usługi telewizji cyfrowej oraz dokona min. trzech transakcji bezgotówkowych kartą debetową, które w sumie wyniosą 100 zł.

Przed założeniem konta należy wypełnić oraz wysłać formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej partnera banku. Na ofercie mogą zyskać klienci, którzy nie posiadali lub współposiadali w eurobanku konta osobistego w okresie ostatnich 24 miesięcy.

Promocja trwa do 31 grudnia 2018 r.

Czytaj więcej: Warunki prowadzenia Konta Active, Konta Prestige.

Miejsce V: 200 zł dla przenoszących konto do Credit Agricole

Ile można zarobić na promocji?

Klienci, którzy poszukują nowego dostawcy usług bankowych, mogą rozważyć ofertę od Credit Agricole. Promocja „Polacy wybierają Credit Agricole” może przynieść zysk w wysokości 200 zł.

Jakie są warunki promocji?

Kartę przetargową stanowi posiadanie statusu nowego klienta. Tylko osoby, które nie posiadały lub współposiadały konta w Credit Agricole przez ostatnie12 miesięcy mogą pokusić się o skorzystanie z oferty.

Bank wypłaci bonus na konto, po jego założeniu i zrealizowaniu poniższych warunków:

zawnioskowanie o wydanie karty debetowej,

złożenie wniosku o nadanie dostępu do bankowości internetowej,

wybranie elektronicznego wyciągu z konta,

złożenie wniosku z pełnomocnictwem, pozwalające na przeniesienie rachunku z innego banku,

złożenie zlecenia przekazywania wynagrodzenia na ROR w kwocie nie mniejszej niż 3 000 zł oraz zapewnienie tego wpływu przez kwartał.

Ostatni dzień promocji przypada na 31 marca 2018 r.

Czytaj więcej: Warunki prowadzenia 1Konta, Konta PROSTOoszczędzającego, Konta PROSTOoszczędzającego PLUS, Konta PROSTOoszczędzającego PREMIUM.

Pozostałe promocje w kontach osobistych w lutym 2018 r.

Oferty z premiami pieniężnymi dostępne bez ograniczeń wiekowych:

Bank Pekao: „100 PLN za zakup polisy OC w PZU S.A.” 100 zł za założenie Konta Przekorzystnego, zakup lub odnowienie polisy OC w PZU ze składką min. 200 zł oraz zagwarantowanie w każdym z sześciu kolejnych miesięcy zasilenia konta kwotą jednorazową w wysokości min. 500 zł i dokonanie min. jednej transakcji bezgotówkowej kartą lub przez PeoPay. Złożenie wniosku do 30.06.2018 r. lub wyczerpania puli nagród (25 000 uczestników).

Bank Pekao: „Do 100 PLN zwrotu za rachunki za telefon komórkowy”. Do 100 zł premii za otwarcie Konta Przekorzystnego, opłacanie rachunków otrzymanych od operatora telekomunikacyjnego za pomocą polecenia zapłaty, zagwarantowanie w danym miesiącu zasilenia konta kwotą jednorazową w wysokości min. 500 zł i dokonanie min. jednej transakcji bezgotówkowej kartą lub przez PeoPay. Premia stanowi zwrot w wysokości 7 proc. kwoty brutto rachunków. O premię można się starać przez 12 miesięcy, do momentu osiągnięcia maksymalnej kwoty zwrotu (100 zł). Złożenie wniosku do 30.06.2018 r. lub wyczerpania puli nagród (40 000 uczestników).

Credit Agricole: Promocja „Przenieś Konto II”. 100 zł dla klientów, którzy przeniosą konto razem z kartą debetową, złożą wniosek o dostęp do bankowości internetowej, a także zdecydują się na wyciąg elektroniczny i zapewnią wpływ wynagrodzenia w wysokości min. 1500 zł przez kwartał. Promocja dostępna do 25 marca 2018 r.

Getin Bank: Promocja „5% zwrotu na prostych zasadach”. Do 180 zł premii pieniężnej za otwarcie Konta Proste Zasady oraz płacenie za zakupy i usługi kartą debetową lub przez system Blik. Nagroda stanowi zwrot za dokonane transakcje w wysokości 5 proc. Bank wypłaca bonus w miesięcznych przelewach nie większych niż 30 zł. O bonus można się starać przez kolejne 6 miesięcy. Złożenie wniosku do 15.04.2018 r.

mBank: „100 zł dla aktywnych”. 100 zł dla zakładających eKonto w pakiecie standard. Premia trafi na konto po zapewnieniu wpływu w wysokości nie mniejszej niż 500 zł oraz zrealizowaniu pięciu transakcji z listy akceptowanych operacji. Złożenie wniosku do 30.04.2018 r.

Oferty z premiami pieniężnymi dostępne dla klientów w określonym wieku:

ING Bank Śląski: Promocja „Do 140 zł za otwarcie konta dla klientów w wieku powyżej 26 lat”. 140 zł wypłacane w trzech bonusach. 100 zł za otwarcie konta przez internet i skorzystanie z karty debetowej. W celu otrzymania premii należy dokonać płatności bezgotówkowych kartą lub Blikiem na kwotę nie mniejszą niż 1 000 zł łącznie. Możliwość otrzymania dodatkowej premii. 20 zł za zrealizowanie min. trzech transakcji bezgotówkowych Blikiem w sklepach internetowych oraz kolejne 20 zł za otrzymanie min. jednego wynagrodzenia w kwocie nie mniejszej niż 1 000 zł. W promocji można otrzymać maksymalnie 140 zł. Złożenie wniosku do 30.04.2018 r.

ING Bank Śląski: Promocja „Do 140 zł za otwarcie konta dla klientów w wieku 18-25 lat”. 140 zł wypłacane w trzech bonusach. 100 zł za otwarcie konta przez internet oraz skorzystanie z karty debetowej. W celu otrzymania premii należy zrealizować min. osiem płatności bezgotówkowych kartą lub Blikiem. Możliwość otrzymania dodatkowej premii. 20 zł za zrealizowanie przynajmniej trzech transakcji bezgotówkowych Blikiem w sklepach internetowych oraz 20 zł za otrzymanie przynajmniej jednego wynagrodzenia lub stypendium. W promocji można otrzymać maksymalnie 140 zł. Złożenie wniosku do 30.04.2018 r.

Oferty gwarantujące lepsze warunki prowadzenia konta:

Bank BPS: Promocja „Wygodne Konto dla Klientów ZUS”. Preferencyjne warunki cenowe dla klientów, którzy otrzymują świadczenie emerytalne lub rentowe z ZUS-u. Lepszy cennik obejmuje m.in. niższą opłatę miesięczną za posiadanie konta osobistego, obsługę karty debetowej za 0 zł oraz brak opłat za ubezpieczenie assistance przez pierwsze 12 miesięcy ochrony ubezpieczeniowej. Złożenie wniosku do 31.10.2019 r.

Oferty z innymi nagrodami:

Bank Zachodni WBK: „Konto Jakie Chcę dla Kinomaniaka”. Podwójny bilet do sieci kin Cinema City za otwarcie Konta Jakie Chcę przy wykorzystaniu rozmowy wideo z doradcą banku. Warunkiem dodatkowym jest dokonanie jednej płatności kartą lub Blikiem we wskazanym terminie. Złożenie wniosku do 28.02.2018 r. lub wyczerpania puli nagród (100 sztuk).

mBank: "Zgarnij premię z eKontem - II edycja". eKarta podarunkowa do sieci sklepów Decathlon o wartości 100 zł. Warunkiem promocji jest zawnioskowanie o konto za pomocą specjalnego formularza rejestracyjnego oraz zrealizowanie pięciu transakcji (przelew zewnętrzny lub płatność kartą). Złożenie wniosku do 28.02.2018 r.

PKO Bank Polski: „Możesz wszystko, ale nie musisz”. Karta podarunkowa w postaci kodu elektronicznego, którą można wykorzystać w serwisie Allegro. Wartość nagrody wynosi 100 zł. Warunkiem promocji jest założenie konta przez internet i dokonanie rejestracji na stronie internetowej. Złożenie wniosku do 30.03.2018 r. lub wyczerpania puli nagród (3 500 sztuk).

Raiffeisen Polbank: Promocja „Słuchaj lub oglądaj z Wymarzonym Kontem Osobistym”. Kod elektroniczny, który uprawnia do wymiany na abonament w serwisie Spotify lub Netflix. Wartość nagrody to 60 zł. Aby skorzystać z promocji, należy otworzyć Wymarzone Konto Osobiste wraz z kartą debetową i zrealizować płatności kartą na kwotę min. 50 zł łącznie we wskazanym przez bank terminie. Złożenie wniosku do 15.03.2018 r. lub wyczerpania puli nagród (1 000 sztuk).

Monika Dekrewicz