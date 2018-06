Kalekie wzrosty na warszawskim parkiecie. Bessa na „maluchach”

O ile jeszcze w piątek GPW „kulała” na jedną nogę, to w poniedziałek poruszała się już tylko na jednej kończynie. Drożały akcje kilku dużych spółek, lecz reszta rynku spisywała się tak mizernie, że określenie „bessa” w przypadku mniejszych spółek zdaje się być jak najbardziej właściwe.

W piątek WIG20 co prawda zyskał 1,5%, ale już mWIG40 i sWIG80 zamknęły dzień neutralnie, co podsumowaliśmy jako „kulawe wzrosty na GPW”. Jeśli jednak piątkowe wzrosty były kulawe, to poniedziałkowe stąpały już tylko na jednej nodze.

Poniedziałek WIG20 zakończył zwyżką o 0,91%, notując drugą wzrostową sesję z rzędu. Po raz ostatni flagowy indeks GPW dokonał tej sztuki ponad trzy tygodnie temu! Zatem dzięki kilku największym spółkom WIG urósł o 0,55%. I na tym dobre wrażenia się zasadniczo kończą.

Za całą poniedziałkową zwyżkę odpowiadało raptem kilka spółek. O ponad 5% wzrosły notowania KGHM-u i CD Projektu, przy czym ta ostania spółka po raz pierwszy w historii osiągnęła kapitalizację 15 miliardów złotych . Sporo „ważyły” także niemal 2-procentowe wzrosty akcji PKO BP oraz solidne zwyżki Orlenu i PZU. Po przeciwnej stronie rynku znalazły się papiery Eurocashu (-3,7%), Aliora (-2%) i Tauronu (-1,7%).

Podobnie było w mWIG-u, który pod koniec dnia zniwelował straty do zaledwie -0,08%. Ale tylko 13 z 40 jego komponentów uchroniło się przed spadkami. Także ten indeks został wyciągnięty dzięki indywidualnym wyczynom takich spółek jak CI Games (+6,6%), Azoty (+6,7%) czy Millennium (+3,3%).Ciążyły za to przeceniono o prawie 5% walory AmRestu.

W dalszym ciągu cichy dramat rozgrywał się wśród tzw. maluchów. sWIG80 stracił kolejne 0,45% i znalazł się na najniższym poziomie od lipca 2016 roku! Zatem na mniejszych spółkach mamy już bessę pełną gębą. Dodajmy jeszcze, że dziś pod kreską znalazła się niemal połowa spółek z rynku głównego, a mniej niż co trzecia spółka zakończyła sesję na plusie. Aż 26 walorów wyznaczyło roczne minima.

Były jednak pozytywne wyjątki. Po drastycznej korekcie równie dynamicznych wcześniejszych wzrostów drugą sesję z rzędu odbijały notowania spółek gamingowych. Akcje Playwaya podrożały o 23%, TS Games zyskało prawie 9%, a papiery 11bit dały zarobić 8%.

