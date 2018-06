Kulawe wzrosty na GPW. Przecena CCC i PlayWaya

Długi weekend nie zniechęcił inwestorów do handlu na giełdzie. Fajerwerków w piątek przy Książęcej jednak nie było, a dobry wynik indeksu WIG20 tylko przykrył słabość szerokiego rynku.

Pierwszą czerwcową sesję WIG20 zamknął 1,5-proc. na plusie. To na pierwszy rzut oka bardzo dobry wynik, który przyczynił się do wzrostów WIG-u o 1,1 proc. Tyle, że owe wzrosty były dość płytkie, napędzało je bowiem kilka spółek. Dość powiedzieć, że na szerokim rynku więcej spółek dziś spadało, niż rosło. Choć WIG zachęcał zielenią, aż 26 spółek pogłębiało dziś roczne minima, podczas gdy roczne maksima śrubowało ledwie 8. Płytkość wzrostów świetnie oddaje neutralność na sWIG-u (-0,2 proc.) i mWIG-u (+0,2 proc.), które nie ruszyły za indeksem WIG20.

Wydaje się, że optymizm na WIG20 to przede wszystkim zasługa inwestorów zagranicznych (na sWIG-u i mWIG-u trochę więcej do powiedzenia mają gracze krajowi), kolor zielony przeważał bowiem dziś na większości europejskich rynków. Miało to związek z wyczekiwanymi rozstrzygnięciami we włoskiej polityce. Choć ostatecznie powstał rząd powszechnie uważany za "populistyczny" (z zastrzeżeniem, że populizmu odmówić nie można i innym politykom), to jednak na rynkach wygrał fakt, że włoska telenowela z rządem, przynajmniej na teraz, doczekała się końca. Dobry impuls dały także lepsze od oczekiwań dane z amerykańskiego rynku pracy. Bezrobocie za oceanem jest najniższe od 18 lat.

Zwraca również uwagę fakt, że choć piątkowa sesja miała miejsce po wolnym czwartku, to jednak udało się wykręcić w miarę przyzwoite obroty na poziomie 851 mln zł. To wprawdzie wynik daleki od środowych 2,3 mld zł (zamknięcie miesiąca), jednak wyraźnie wyższy niż choćby 394 mln zł wypracowane w poniedziałek, gdy na rynku nie było Amerykanów.

Wzrosty na indeksie WIG20 to przede wszystkim zasługa spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa. Największe wzrosty zaliczyło PGNiG (+5,2 proc.). Dobrze spisały się także akcje PZU, Pekao oraz KGHM-u. Wszystkie te spółki urosły o przeszło 4 proc. Pierwszą piątkę najmocniej rosnących komponentów WIG20 uzupełnił Eurocash (+3,8 proc.)

Najsłabszym ogniwem indeksu blue chipów było CCC. Rano pojawił się raport sprzedażowy, z którego wynika, że w maju przychody CCC wyniosły 465,8 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 14,7 proc. Inwestorom to jednak nie wystarczyło, raport uznany został za rozczarowujący, a CCC straciło na giełdzie 9,2 proc.

Dalej trwała wyprzedaż akcji PlayWay. Po wczorajszych przeszło 20 proc., dziś spółka straciła kolejne 6 proc. To reakcja akcjonariuszy na niezbyt udaną premierę wyczekiwanej gry - "Agony". Po środowej sesji pojawił się komunikat dotyczący gry . PlayWay przyznaje w nim, że premiera "Agony" nie należała do najbardziej udanych. Spółka wypunktowała błędy, zapowiedziała poprawę, ale także uczuliła inwestorów, że przy takich budżetach nie powstają gry "AAA".

Jeszcze mocniej taniały w piątek akcje Eko Exportu (-9,7 proc.), który przedstawił wyniki finansowe za I kwartał. W drugą stronę poszły papiery PMPG. Choć spółka przez większość sesji notowana była neutralnie, w kilka minut po godzinie 15 zbudowała blisko 20-proc. podejście.

Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3453,54 1,38 -1,76 -2,34 -3,18 -1,44 DAX Niemcy 12724,27 0,95 -1,65 0,89 0,47 -1,50 FTSE 100 W.Brytania 7701,77 0,31 -0,19 2,41 2,09 0,18 CAC 40 Francja 5465,53 1,24 -1,39 -1,00 2,76 2,88 IBEX 35 Hiszpania 9632,40 1,76 -1,98 -3,49 -11,48 -4,10 FTSE MIB Włochy 22109,55 1,49 -1,29 -7,80 5,61 1,17 ASE Grecja 776,77 2,77 0,76 -9,49 -0,65 -3,19 BUX Węgry 35952,68 1,69 0,54 -6,12 3,42 -8,70 PX Czechy 1081,04 0,46 -0,59 -3,13 7,45 0,27 RTS INDEX (w USD) Rosja 1164,37 0,12 -0,48 0,90 11,36 0,86 BIST 100 Turcja 99171,21 -1,47 -3,90 -4,90 1,85 -14,01 WIG 20 Polska 2190,26 1,54 -1,04 -4,43 -3,99 -11,01 WIG Polska 57890,11 1,06 -0,51 -3,41 -3,66 -9,19 mWIG 40 Polska 4508,35 0,17 0,94 -1,38 -6,05 -6,99

Adam Torchała