KRD: długi spółek z GPW wzrosły w ostatnim półroczu do prawie 38 mln zł

57 krajowych spółek notowanych na warszawskiej giełdzie ma długi wpisane do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Choć w ciągu ostatnich sześciu miesięcy liczba giełdowych dłużników zmalała, ich łączne zadłużenie wzrosło do ok. 38 mln zł - wyliczył KRD.

"Aktualne zadłużenie giełdowych spółek jest najwyższe w niemal trzyletniej historii badania" - wskazał PAP prezes Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej Adam Łącki. Dodał, że w dużej mierze przyczynił się do tego wzrost problemów firm z branży budowlanej.

Jak wynika z badania "Długi spółek giełdowych", 23 maja 2018 roku na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie notowanych było w sumie 427 krajowych spółek. Po ich weryfikacji w Krajowym Rejestrze Długów okazało się, że 57 z nich jest dłużnikami, których niezapłacone w terminie zobowiązania wynoszą 37,88 mln złotych. Na tę kwotę składa się 1108 zobowiązań wobec 198 wierzycieli.

"Poprzednio, mniej więcej pół roku temu, w gronie 428 rodzimych firm notowanych wówczas na polskiej giełdzie było 62 dłużników. W ostatnich sześciu miesiącach ich liczba zmniejszyła się o pięciu, ale ich dług wzrósł o ponad 9 mln złotych. To oznacza, że w tym czasie powiększył się niemal o jedną trzecią" - wyjaśnił Łącki.

Pierwsze miejsce pod względem wysokości zadłużenia zajmuje spółka specjalizująca się w sprzedaży materiałów elektrycznych, której dług sięga ok. 7,5 mln zł. Na kolejnych pozycjach znalazły się spółka z branży budowlanej oraz informatycznej. Ich zadłużenie wynosi odpowiednio niemal 4,9 oraz 4,3 mln zł. W ostatnich sześciu miesiącach wartość wpisanych do KRD zobowiązań w przypadku pierwszej firmy spadła, a w przypadku drugiej - wzrosła.

Liderem w ujęciu sektorowym jest natomiast, która w gronie 57 spółek z GPW notowanych w Krajowym Rejestrze Długów ma. (poprzednio 9,4 mln zł). Obecnie budowlanka ma około 30-procentowy udział w liczbie dłużników oraz ponad 42 procent udziału w łącznym zadłużeniu wszystkich dłużników notowanych na GPW - wyliczył KRD.

Dwa kolejne miejsca w rankingu sektorowym zajmują szeroko rozumiana branża technologiczna (głównie telekomunikacja i informatyka) oraz finansowa. Oba segmenty mają po ośmiu przedstawicieli. 42 proc. dłużników notuje zyski, co piąty wypłacił dywidendę - podało KRD.

W gronie giełdowych dłużników wartość rynkowa 20 spółek nie przekracza 10 mln złotych. Kapitalizacja kolejnych 17 przedsiębiorstw znajduje się w przedziale od 10 do 100 mln złotych, a 12 od 100 milionów złotych do miliarda. Firm z wyceną powyżej miliarda złotych jest w sumie 8.(PAP)

autor: Magdalena Jarco

maja/ dym/