Ile zdolności kredytowej zabierają dzieci?

Dodatkowe osoby na utrzymaniu obniżają zdolność kredytową gospodarstwa domowego starającego się o kredyt hipoteczny. W niektórych bankach jednak ta prawidłowość zaczyna działać dopiero wtedy, gdy pojawia się kolejny potomek. Posiadanie dwójki pociech może obniżyć dostępną kwotę kredytu nawet o ponad 40 procent.

W grudniowej edycji rankingu kredytów hipotecznych Bankier.pl sprawdziliśmy, jakie warunki oferują banki klientce zarabiającej 4900 zł miesięcznie i planującej zakup mieszkania na rynku wtórnym w Poznaniu. Postanowiliśmy wziąć pod lupę szczegółowo dodatkowo jedno zagadnienie – jak na szacowaną maksymalną zdolność kredytową wpływa liczba dzieci w gospodarstwie domowym matki- singielki.

Banki przygotowały symulacje dla trzech scenariuszy:

32- letnia kobieta nie wychowuje żadnego dziecka, prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe.

Na utrzymaniu kredytobiorcy jest jedno dziecko.

Na utrzymaniu kredytobiorcy jest dwójka dzieci.

Utrzymanie dziecka ma znaczący wpływ na domowy budżet – wie to każdy rodzic. Nie we wszystkich bankach jednak szacowana zdolność kredytowa odzwierciedla tę zależność. Aby pokazać, jak kredytodawcy podchodzą do tej kwestii, obliczyliśmy kilka, następująco zdefiniowanych wskaźników:

Efekt pierwszego dziecka – o ile zmniejsza się maksymalna zdolność kredytowa, gdy kredytobiorca wychowuje jedno dziecko w porównaniu ze zdolnością tego samego bezdzietnego kredytobiorcy.

Efekt drugiego dziecka – o ile spada zdolność kredytowa, gdy kredytobiorca wychowuje dwójkę dzieci w porównaniu z maksymalną zdolnością przy utrzymywaniu tylko jednego dziecka (dla tego samego profilu klienta).

„Efekt bliźniaków” – o ile spada zdolność kredytowa, gdy kredytobiorca wychowuje dwójkę dzieci w porównaniu z sytuacją, gdy prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe.

Pierwsze dziecko – w kilku bankach się nie liczy

W pięciu spośród 14 analizowanych banków w ocenie maksymalnej zdolności kredytowej nie dostrzeżemy różnicy pomiędzy wynikami dla bezdzietnego singla i rodzica wychowującego jedno dziecko. Kredytodawcy z tej grupy podają dokładnie taki sam szacunek w obu scenariuszach.

Maksymalna szacowana zdolność kredytowa (jeden kredytobiorca, dochód 4,9 tys. zł, LTV 80 proc., 30 lat spłaty, dla profilowego klienta) Lp. Bank Maksymalna zdolność kredytowa bez dziecka Maksymalna zdolność kredytowa z jednym dzieckiem Efekt jednego dziecka - kwotowo Efekt jednego dziecka - procentowo 1. Alior Bank 479 264 zł 430 115 zł - 49 149 zł - 10,26% 2. Bank BGŻ BNP Paribas 553 584 zł 508 394 zł - 45 190 zł - 8,16% 3. Bank Millennium 495 000 zł 467 000 zł - 28 000 zł - 5,66% 4. Bank Pekao 538 700 zł 447 200 zł - 91 500 zł - 16,99% 5. Bank Pocztowy 510 000 zł 480 000 zł - 30 000 zł - 5,88% 6. BOŚ 465 037 zł 441 724 zł - 23 313 zł - 5,01% 7. Citi Handlowy 323 000 zł 323 000 zł - zł 0,00% 8. Credit Agricole 432 720 zł 432 720 zł - zł 0,00% 9. Eurobank 358 910 zł 358 910 zł - zł 0,00% 10. ING Bank Śląski 498 629 zł 461 838 zł - 36 791 zł - 7,38% 11. Pekao Bank Hipoteczny 426 917 zł 426 917 zł - zł 0,00% 12. PKO BP 502 950 zł 455 750 zł - 47 200 zł - 9,38% 13. Raiffeisen Polbank (oferta BGŻ BNP Paribas) 554 000 zł 518 000 zł - 36 000 zł - 6,50% 14. Santander Bank 439 899 zł 439 899 zł - zł 0,00% Źródło: Bankier.pl na podstawie danych z banków (4-10.12.2018).

Najbardziej odczuwalny „efekt jednego dziecka” będzie w przypadku Banku Pekao. Klientka będzie mogła zaciągnąć zobowiązanie niższe o ponad 91 tys. zł niż w sytuacji, gdy stara się o kredyt jako bezdzietna. 10- procentowy spadek zdolności kredytowej odnotowaliśmy jeszcze w przypadku Alior Banku.

Najwyżej zdolność kredytową profilowego kredytobiorcy oszacował Bank BGŻ BNP Paribas (w ofercie byłego Raiffeisen Polbanku i pod szyldem BNP) oraz Bank Pekao. Klientka, która nie ma dzieci na utrzymaniu mogłaby liczyć na finansowanie w kwocie ponad 530 tys. zł. Najbardziej konserwatywny w zestawieniu okazał się Citi Handlowy, gdzie proponowana kwota kredytu wynosi 323 tys. zł (o ponad 200 tys. zł mniej niż w bankach z czołówki).

Kolejność najbardziej „hojnych” banków ulega nieznacznej zmianie w scenariuszu z jednym dzieckiem. Nadal na czele znajduje się Bank BGŻ BNP Paribas, ale zaraz za nim plasuje się Bank Pocztowy, a następnie Bank Millennium. Dostępne kwoty nadal przekraczają pół miliona złotych.

Drugie dziecko – zdolność leci w dół

Pojawienie się drugiego dziecka znacząco zmienia zdolność kredytową klientki we wszystkich bankach. Tym razem nie ma już wyjątków, a spadek finansowej wydolności w większości instytucji przekracza 30 proc., w porównaniu z sytuacją, gdy na utrzymaniu kredytobiorcy jest tylko jedna pociecha.

Maksymalna szacowana zdolność kredytowa (jeden kredytobiorca, dochód 4,9 tys. zł, LTV 80 proc., 30 lat spłaty, dla profilowego klienta) Lp. Bank Maksymalna zdolność kredytowa z jednym dzieckiem Maksymalna zdolność kredytowa z dwójką dzieci Efekt drugiego dziecka - kwotowo Efekt drugiego dziecka - procentowo 1. Alior Bank 430 115 zł 280 403 zł - 149 712 zł - 34,8% 2. Bank BGŻ BNP Paribas 508 394 zł 331 977 zł - 176 417 zł - 34,7% 3. Bank Millennium 467 000 zł 327 000 zł - 140 000 zł - 30,0% 4. Bank Pekao 447 200 zł 312 500 zł - 134 700 zł - 30,1% 5. Bank Pocztowy 480 000 zł 290 000 zł - 190 000 zł - 39,6% 6. BOŚ 441 724 zł 279 016 zł - 162 708 zł - 36,8% 7. Citi Handlowy 323 000 zł 275 000 zł - 48 000 zł - 14,9% 8. Credit Agricole 432 720 zł 283 101 zł - 149 619 zł - 34,6% 9. Eurobank 358 910 zł 309 413 zł - 49 497 zł - 13,8% 10. ING Bank Śląski 461 838 zł 294 011 zł - 167 827 zł - 36,3% 11. Pekao Bank Hipoteczny 426 917 zł 290 495 zł - 136 422 zł - 32,0% 12. PKO BP 455 750 zł 289 900 zł - 165 850 zł - 36,4% 13. Raiffeisen Polbank (oferta BGŻ BNP Paribas) 518 000 zł 354 000 zł - 164 000 zł - 31,7% 14. Santander Bank 439 899 zł 299 571 zł - 140 328 zł - 31,9% Źródło: Bankier.pl na podstawie danych z banków (4-10.12.2018).

Profilowa klientka wychowująca dwójkę dzieci mogłaby liczyć na maksymalnie 354 tys. zł kredytu. Wśród banków proponujących najwyższą kwotę finansowania ponownie znajdują się Bank BGŻ BNP Paribas, Bank Millennium i Bank Pekao. W wymienionych instytucjach „efekt drugiego dziecka” jest jednak znaczący – zdolność spada o ponad 30 proc. w porównaniu ze scenariuszem jednego potomka.

Wpływ dołączenia do gospodarstwa domowego kolejnej pociechy jest największy w Banku Pocztowym (spadek zdolności o niemal 40 proc.) oraz w BOŚ, PKO BP i ING Banku Śląskim (ponad 36 proc.). Przekłada się to na obniżenie dostępnej kwoty kredytu o 160-190 tys. zł.

Dwójka dzieci kontra bezdzietny kredytobiorca – „efekt bliźniaków”

Ponad 43-procentowy spadek zdolności kredytowej – tak w najgorszym scenariuszu może wyglądać efekt pojawienia się w gospodarstwie domowym prowadzonym przez samodzielnego rodzica dwójki dzieci. „Efekt bliźniaków” jest szczególnie silny w przypadku Banku Pocztowego, PKO BP oraz Banku Pekao.

Maksymalna szacowana zdolność kredytowa (jeden kredytobiorca, dochód 4,9 tys. zł, LTV 80 proc., 30 lat spłaty, dla profilowego klienta) Lp. Bank Maksymalna zdolność kredytowa bez dziecka Maksymalna zdolność kredytowa z dwójką dzieci „Efekt bliźniaków” - procentowo 1. Alior Bank 479 264 zł 280 403 zł - 41,5% 2. Bank BGŻ BNP Paribas 553 584 zł 331 977 zł - 40,0% 3. Bank Millennium 495 000 zł 327 000 zł - 33,9% 4. Bank Pekao 538 700 zł 312 500 zł - 42,0% 5. Bank Pocztowy 510 000 zł 290 000 zł - 43,1% 6. BOŚ 465 037 zł 279 016 zł - 40,0% 7. Citi Handlowy 323 000 zł 275 000 zł - 14,9% 8. Credit Agricole 432 720 zł 283 101 zł - 34,6% 9. Eurobank 358 910 zł 309 413 zł - 13,8% 10. ING Bank Śląski 498 629 zł 294 011 zł - 41,0% 11. Pekao Bank Hipoteczny 426 917 zł 290 495 zł - 32,0% 12. PKO BP 502 950 zł 289 900 zł - 42,4% 13. Raiffeisen Polbank (oferta BGŻ BNP Paribas) 554 000 zł 354 000 zł - 36,1% 14. Santander Bank 439 899 zł 299 571 zł - 31,9% Źródło: Bankier.pl na podstawie danych z banków (4-10.12.2018).

Najmniejszą różnicę w szacowanej zdolności kredytowej odnotowaliśmy w Eurobanku i Citi Handlowym, gdzie spadek wskaźnika jest zbliżony do 14 proc. Są to jednocześnie instytucje, które tak samo oceniły wydolność finansową gospodarstwa domowego bez dzieci i z jednym dzieckiem.

Michał Kisiel