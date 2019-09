Rosną zyski giełdowych gigantów

Zyski największych giełdowych spółek powoli wychodzą z dołka. Największa w tym zasługa PGE oraz PKO BP. Rozczarowały z kolei spółki paliwowe oraz JSW.

Spółki wchodzące w skład WIG20 zarobiły łącznie w drugim kwartale 2019 roku 7,26 mld zł. To wynik o 1,9 proc. lepszy niż w analogicznym okresie w zeszłym roku (7,12 mld zł). Wynik jeszcze lepiej prezentuje się na tle dwóch ostatnich kwartałów, w czwartym kwartale 2018 roku obserwowaliśmy bowiem spore załamanie w wynikach największych polskich spółek (5,04 mld zł łącznego zysku), nie najlepiej wypadło też otwarcie 2019 roku (6,08 mld zł).

Te dwa słabe kwartały nadal odbijają się na danych odsezonowanych. Gdy weźmiemy pod uwagę sumę zysków spółek z obecnego składu WIG20 za 12 miesięcy, to te wciąż są dużo niższe niż pod koniec 2017 czy w 2018 roku. Przykładowo zyski za okres lipiec 2018-czerwiec 2019 to 30,4 mld zł, tymczasem za okres lipiec 2017-czerwiec 2018 aż 33,2 mld zł. Dobry drugi kwartał 2019 roku daje jednak sygnał do odbicia, bowiem w okresie kwiecień 2018-marzec 2019 spółki z WIG20 zarobiły 29,7 mld zł, widać zatem pewien postęp.

Wzrost rok do roku zysków w drugim kwartale to przede wszystkim zasługa Polskiej Grupy Energetycznej. Ta wprawdzie jeszcze nie przedstawiła pełnego raportu za miniony kwartał, z opublikowanych w piątek szacunków wynika jednak, że PGE zarobiło w nim najprawdopodobniej 1,1 mld zł. W porównywalnym okresie przed rokiem było to 346 mln zł, samo więc tylko PGE przyczyniło się do podniesienia wyniku blue chipów o blisko 0,8 mld zł. Analitycy doceniają siłę tego wyniku, szczególnie pozytywnie zaskoczył segment ciepło, zwracają jednak i uwagę na spory wpływ zdarzeń jednorazowych. Same dodatkowe uprawnienia do emisji EUA dodały na poziomie EBITDA do wyniku spółki 1,4 mld zł. Bez tego one-offu nie byłoby i zatem takiej poprawy wyniku.

O blisko ćwierć miliarda kwartalne wyniki rok do roku poprawili także KGHM oraz PKO BP. W przypadku miedziowego kombinatu wynik na poziomie operacyjnym również nie zachwycił, a przewaga powstała głównie na różnicach kursowych (te przed rokiem mocno zaniżyły wynik). Z kolei w przypadku największego komercyjnego banku w Polsce zyski napędził przede wszystkim mocny wynik odsetkowy. Pozytywem był też wyniki innych banków: mBanku oraz Pekao. Lekko spadły zyski Santanderowi, rozczarował zaś Alior Bank, który z powodu problemów ZM Henryk Kania musiał zrobić spory odpis. I można byłoby to uznać za sprawę jednorazową, tyle że problemy mają i inni klienci banku. Niedawno głośna była historia Ruchu, teraz o przetrwanie walczy zaś Onico.

Alior to nie jedyny przedstawiciel WIG20, który rok do roku pokazał wyraźnie słabsze wyniki. Z wysoką bazą nie poradziły sobie spółki paliwowe, które rok do roku miały nieco trudniejsze otoczenie makro. Narzekał na nie zarówno Orlen, jak i PGNiG. Wynik tej ostatniej spółki obniżyły także odpisy, w efekcie zanotowała ona rok do roku spadek zysku o 0,46 mld zł. O 0,19 mld zł spadł z kolei zysk innej kontrolowanej przez Skarb Państwa spółki - JSW. Tutaj problemem są zawrotnie rosnące koszty. Sytuacja może być w przyszłości jeszcze trudniejsza, w wakacje mocno taniał bowiem węgiel koksujący - podstawowy produkt spółki.

W sumie poprawę wyniku netto rok do roku w drugim kwartalem 2019 roku zanotowała dziewiątka blue chipów. Aż jedenaście spółek z indeksu WIG20 pokazało słabszy zysk. Spadki te miały jednak mniejszą skalę niż wzrosty, przykładowo o ponad 0,2 mld zł zysk poprawiła trójka spółek, spadek o 0,2 mld zł zanotowało zaś jedynie PGNiG. To, w połączeniu ze zdarzeniami jednorazowymi w PGE, sprawiło, że w sumie zyski spółek WIG20 wzrosły.

Adam Torchała