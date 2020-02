10 000+ w Hongkongu

Władze Hongkongu ogłosiły wdrożenie wielkiego pakietu stymulacyjnego, który ma pobudzić pogrążoną w recesji gospodarkę. Wśród przyjętych rozwiązań są m.in. tanie pożyczki dla biznesu oraz cięcia podatków i wypłaty gotówki dla mieszkańców. Każdy pełnoletni obywatel Hongkongu dostanie 10 000 HKD, czyli równowartość 5000 zł.

Gospodarka Hongkongu wyraźnie zwalnia już od niemal 2 lat, a w ubiegłym roku znalazła się w recesji na skutek wybuchu protestów prodemokratycznych i reakcji zależnych od Pekinu władz oraz zaognienia relacji na linii USA-Państwo Środka. Teraz w specjalny region administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej uderzają skutki epidemii koronawirusa - gospodarka jest bowiem bardzo blisko powiązana z Chinami kontynentalnymi. Najsilniej odczuwa to szeroko pojęty biznes turystyczny i zajmujący się handlem międzynarodowym.

Dlatego władze Hongkongu zdecydowały się na stanowcze działania i ogłosiły pakiet stymulacyjny wart 120 mld dolarów hongkońskich (równowartość ok. 60 mld zł) - donosi CNBC. W efekcie deficyt fiskalny w roku podatkowym 2020/21 sięgnie rekordowych 139,1 mld HKD, czyli ok. 4,8 proc. PKB. Hongkończycy mają jednak z czego wydawać - będzie to. W publicznej "kasie" ma być aż 1,1 bln HKD.

Wśród zapowiedzianych rozwiązań są m.in.:

wypłata 10 000 HKD (ok. 5000 zł) każdemu stałemu mieszkańcowi Hongkongu (koszt ma przekroczyć 70 mld HKD, więc beneficjentami będzie ok. 7 mln osób);

całkowite zwolnienie z podatku dochodów z pracy poniżej 20 000 HKD rocznie (skorzystać ma 1,95 mln podatników);

rząd będzie gwarantem nisko oprocentowanych pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw;

zwolnienie lub ograniczenie innych opłat i podatków dla biznesu i mieszkańców.

Pierwsza recesja od dekady

Z 7 ostatnich kwartałów aż w 5 PKB Hongkongu skurczyło się w ujęciu kwartał do kwartału.

W dwóch ostatnich kwartałach ubiegłego roku PKB kurczył się również w ujęciu rocznym. W całym roku spadł o 1,2 proc. Był to pierwszy regres od 2009 roku, gdy na świecie szalała recesja wywołała potężnym kryzysem finansowym.

Hongkong nadal pełni bardzo istotną rolą w globalnej gospodarce i pozostaje dla ChRL kurą znoszącą złote jaja - pełni rolę bramy do i z Chin. Jest kluczowym regionalnym centrum finansowym, swoistym "współczesnym Berlinem Zachodnim", gdzie spotykają się dwa systemy: kapitalizm z chińską i globalną charakterystyką, trampoliną dla biznesu zagranicznego i tego zza Muru.

Maciej Kalwasiński