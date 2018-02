Handel na GPW więdnie. Było źle, jest jeszcze gorzej

Wczorajszą sesję określiliśmy mianem sesji widmo. Dzisiejsza również o ten tytuł mogłaby się ubiegać. Drugi dzień z rzędu na GPW działo się niewiele, a poziom obrotów sprawiał, że można było się zastanawiać nad tym, czy być może ktoś nie popełnił błędu i nie podał go np. w dolarach.

Wtorek, podobnie jak poniedziałek, GPW zakończyła neutralnie. WIG20 zyskał 0,2 proc., WIG 0,1 proc., mWIG zamknął dzień na zero, a sWIG stracił 0,2 proc. Na poziomie indeksów wydarzyło się więc tyle co wczoraj - niewiele. Indeksy wprawdzie poruszały się nieco żwawiej, dodatkowo na fixingu udało się wyrysować całkiem sporą jak na dzisiejsze warunki świeczkę, jednak efekt był podobny - neutralne zamknięcie. W Europie tymczasem przeważały lekkie wzrosty, co również można odczytać jako słabość GPW.

Największym problemem ostatnich dni są jednak obroty. Wczoraj wyniosły one na szerokim rynku ledwie 391 mln zł. Określiliśmy to wynikiem fatalnym, zwracaliśmy jednak uwagę na brak Amerykanów, którzy w sporym stopniu decydują o obrotach na GPW. Dziś jednak, choć Amerykanie do gry już powrócili, wynik był jeszcze gorszy. Obroty na szerokim rynku wyniosły ledwie 374 mln zł. W przeszłości takie wyniki wymagały kombinacji dnia wolnego w Ameryce i długiego weekendu w Polsce, a i tak, nawet w przypadku takich kombinacji, obroty często udało się wykręcać większe. Dziś, choć Amerykanie handlują normalnie, a w Polsce żadnego długiego weekendu nie mamy, jednak "niemożliwe" stało się możliwe.

Tak fatalny wynik to dowód na to, że handel na GPW po prostu więdnie. I nie chodzi nawet o dwie sesje pod rząd z obrotami niższymi niż 400 mln zł. Problem z obrotami obserwowany na GPW jest już od kilku tygodni. W pierwszej połowie zeszłego roku średnia wynosiła 1 mld zł obrotu dziennie, w styczniu 2018 roku było to niewiele ponad 900 mln zł, pod koniec stycznia i w lutym, GPW miała poważne problemy z przekroczeniem 700 mln zł. Teraz nie może przebić 400 mln zł.

Co ciekawe problemy zaczęły się tuż po wyznaczeniu historycznego maksimum 23 stycznia 2018 roku. Teoretycznie takie wydarzenie powinno nakręcić zainteresowanie giełdą, efekt był jednak odwrotny. Potem przyszła dodatkowo korekta w Ameryce, co też mogło wystraszyć inwestorów. Tyle że zagraniczne parkiety sporą część strat już odrobiły, polskie indeksy w tej kwestii znajdują się jednak w europejskim ogonie.

Wśród blue chipów in plus wyróżniały się dziś akcje Asseco (+2,8 proc.), Orlenu (+1,6 proc.) i KGHM-u (+1,2 proc.), którego prezes zapowiedział, że dokona przełomu w Chile. Najsłabiej wypadli Energa (-2,2 proc.) oraz Alior (-1,0 proc.).

Największe emocje towarzyszyły dzisiaj akcjom Gino Rossi. Spółka otrzymała od Monnari ofertę zakupu Simple. Na rynku już dawno mówiło się, że sprzedaż Simple może być dla Gino Rossi tym, czym dla Esotiq było pożegnanie się z Famestage (później spółka zaliczyła rajd), dodatkowo Gino Rossi potrzebuje pieniędzy na oddłużenie się. Notowania spółki poszyły dziś w górę aż o 9,4 proc. Co ciekawe podrożało także Monnari (+1,2 proc.).

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3435,08 0,80 2,82 -5,86 3,70 -1,97 DAX Niemcy 12487,90 0,83 2,39 -7,05 5,58 -3,33 FTSE 100 W.Brytania 7246,77 -0,01 1,10 -6,26 -0,73 -5,74 CAC 40 Francja 5289,86 0,64 3,54 -4,28 8,73 -0,43 IBEX 35 Hiszpania 9895,30 0,91 2,53 -5,57 3,87 -1,48 FTSE MIB Włochy 22673,56 0,46 2,90 -4,53 19,47 3,75 ASE Grecja 841,83 -0,50 2,23 -0,68 31,65 4,92 BUX Węgry 38667,08 -0,87 0,73 -3,39 13,82 -1,80 PX Czechy 1106,14 -0,37 -0,51 -1,56 13,65 2,60 MICEX Rosja 2270,12 0,67 0,87 -0,71 7,13 7,60 RTS INDEX (w USD) Rosja 1264,68 0,45 3,08 -0,49 9,93 9,55 BIST 100 Turcja 113432,90 -2,11 -0,93 -1,49 28,05 -1,65 WIG 20 Polska 2413,23 0,20 -0,76 -7,25 10,05 -1,95 WIG Polska 62858,56 0,09 -0,24 -6,04 8,15 -1,39 mWIG 40 Polska 4806,40 -0,19 0,68 -4,34 0,12 -0,84

Uwagę inwestorów przyciągał także Famur. Według szacunkowych danych zysk netto Famuru w 2017 roku wyniósł ok. 58 mln zł, zysk EBITDA ok. 291 mln zł, a przychody 1,458 mld zł. Spółka kończy obecnie proces integracji części maszynowej z Kopeksem. W trzecim kwartale chce przedstawić strategię związaną z rozwojem na rynkach zagranicznych. Jej kurs wzrósł dziś o 4,6 proc.

Adam Torchała