Sesja-widmo na GPW? Słabość giełdy w pełni obnażona

Dzisiejsza sesja w pełni obnażyła słabość GPW. Gdy Amerykanie mają wolne, na polskim rynku dzieje się tak niewiele, że równie dobrze moglibyśmy zrezygnować z handlu.

Już sama statystyka indeksów pokazuje, że dzisiejsza sesja niewiele zmieniła. WIG20 na zamknięciu wzrósł o 0,06 proc., sWIG zyskał 0,26 proc., mWIG zaś stracił 0,28 proc., WIG zaś 0,02 proc. Oczywiście były spółki, które wykonały większe ruchy, indeksy dzień zamykają jednak neutralnie. I w zasadzie przez całą sesję na taki finał się zapowiadało.

Osobny rozdział to obroty. Na szerokim rynku wyniosły one dziś 391 mln zł. Dla pewności warto tę liczbę zapisać słownie: trzysta dziewięćdziesiąt jeden milionów złotych - to nie pomyłka. W ubiegłym tygodniu rozczarowującym był fakt, że GPW ma problem z przekroczeniem 700 mln zł, na otwarcie nowego tygodnia nie udało się nawet przekroczyć 400 mln zł. Określenie tego osiągnięcia słabym wynikiem byłoby eufemizmem.

Oczywiście obrońcy GPW mogą tłumaczyć, że dzisiejsza niska aktywność spowodowana jest faktem, że Amerykanie mają wolne. A przecież to w Ameryce bije serce rynków kapitałowych, a tamtejsi gracze stanowią o sporym procencie obrotów także i w Polsce. Jeżeli jednak sesja na GPW pod nieobecność Amerykanów wygląda tak, jak wygląda - niskie obroty, niewielkie ruchy indeksów - to po co w ogóle ją przeprowadzać? Dajmy rynkowi wolne, niewiele stracimy. Przecież to nie jest pierwszy raz, gdy bez Amerykanów nie potrafimy wykręcić na GPW przyzwoitych statystyk. Choć trzeb przyznać, że dzisiejszy dzień jest wyjątkowy, zazwyczaj bowiem bez problemu udawało się przekroczyć 400 mln zł obrotu.

Wśród blue chipów najlepiej poradził sobie PKO BP (+1,9 proc.), największą zniżkę zanotowały KGHM, który poinformował, że zarząd spółki i związki zawodowe działające w spółce uzgodniły porozumienie, które zakłada wzrost wynagrodzeń o 6,1 proc. od początku 2018 roku.

Z kolei Michał Sopiel, analityk DM BZ WBK, uważa, że w wyniku marcowej rocznej rewizji indeksów CD Projekt (-1,6 proc.) prawdopodobnie zastąpi Asseco Poland w WIG20. Notowania Asseco spadły dziś o 2,3 proc. CD Projekt jednak wypadł niewiele lepiej, stracił bowiem 1,6 proc.

0,9-proc. spadek zaliczyło LPP. Według wstępnych prognoz grupa LPP miało w IV kwartale 2017 roku 302 mln zł zysku netto i 2,148 mln zł przychodów ze sprzedaży. Zysk brutto na sprzedaży wyniósł 1,246 mln zł, koszty SG&A 862 mln zł, a zysk z działalności operacyjnej 373 mln zł - poinformowała grupa w komunikacie.

W poniedziałek na rynek spłynęło kilka rekomendacji dla spółek. Analitycy DM BDM w raporcie z 16 lutego podwyższyli cenę docelową dla akcji CCC do 236,7 zł z 235,4 zł wcześniej, podtrzymując rekomendację "redukuj". Kurs spółki spadł na zamknięciu o 0,2 proc. do 267,4 zł.

0,6-proc. wzrosła zaś wycena GetBacku. S&P podniósł perspektywę ratingu GetBack ze "stabilnej" do "pozytywnej" oraz podtrzymał ocenę "B/B".

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks

Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3407,79 -0,55 1,17 -6,61 2,99 -2,74 DAX Niemcy 12385,60 -0,53 0,84 -7,81 5,35 -4,12 FTSE 100 W.Brytania 7247,66 -0,64 0,98 -6,25 -0,72 -5,72 CAC 40 Francja 5256,18 -0,48 2,26 -4,89 7,98 -1,06 IBEX 35 Hiszpania 9806,20 -0,26 0,36 -6,42 3,22 -2,37 FTSE MIB Włochy 22568,92 -1,00 1,04 -4,97 18,74 3,27 ASE Grecja 846,07 0,38 2,09 -0,18 32,31 5,45 BUX Węgry 39006,35 -0,34 1,88 -2,54 15,30 -0,94 PX Czechy 1110,21 -0,19 -0,03 -1,19 14,45 2,97 MICEX Rosja 2254,92 -0,02 1,57 -1,37 5,95 6,88 RTS INDEX (w USD) Rosja 1259,01 -0,34 4,38 -0,94 9,27 9,06 BIST 100 Turcja 115882,00 -0,54 0,92 0,64 30,45 0,48 WIG 20 Polska 2408,49 0,06 -0,25 -7,43 10,06 -2,14 WIG Polska 62803,65 -0,02 0,32 -6,12 8,33 -1,48 mWIG 40 Polska 4815,50 -0,28 1,47 -4,15 0,53 -0,66 Źródło: PAP

W raporcie z 14 lutego analitycy DM BDM obniżyli cenę docelową akcji Grupy Azoty do 68,6 zł z 80,4 zł, Polic do 19,7 zł z 22,4 zł, a Puław do 207 zł z 226 zł. Kurs Grupy Azoty spadł o 0,6 proc., Polic pozostał bez zmian, a Puław zniżkował o 1 proc. O

Adam Torchała/ PAP Biznes