GPW tańczy w rytmie Wall Street

Od momentu rozpoczęcia korekty na Wall Street, WIG20 wydaje się jeszcze bardziej "wpatrzony" w amerykańskie indeksy. Kolejnych dowodów na potwierdzenie tej tezy dostarczyła środowa sesja.

Pierwsze godziny środowej sesji na GPW przebiegały według dobrze znanego z ostatnich dni scenariusza - otwarcie w myśl tego, co działo się dzień wcześniej na Wall Street, później niewielka zmienność i handel, czekanie na Amerykanów i mocny finisz. Jako że główne indeksy zza Oceanu wtorek zamknęły na plusie, polskie indeksy środę także przywitały zielenią. Po kilku godzinach pełzania nadszedł jednak czas na dane z Ameryki. I wtedy na rynki powróciła zmienność.

Inwestorzy poznali dziś o 14:30 dane o amerykańskiej sprzedaży detalicznej, która spadła mdm o 0,3 proc. (oczekiwano wzrostu o 0,2 proc.) oraz amerykańskiej inflacji CPI, której dynamika wyniosła rdr 2,1 proc., choć spodziewano się 1,9 proc. Niedźwiedziego wydźwięku rozczarowujących danych o sprzedaży detalicznej tłumaczyć raczej nie trzeba, ważniejszy w kontekście ostatnich wydarzeń wydaje się jednak fakt, że inflacja była w styczniu wyższa od oczekiwań. Zeszłotygodniowe mocne spadki na Wall Street napędzały obawy dotyczące wzrostu stóp procentowych, wyższa od oczekiwań inflacja daje kolejny argument "za" realizacją tego scenariusza.

Cios i kontra

Na rynek dotarły więc dwa silne niedźwiedzie sygnały. Kontrakty na S&P 500 (giełda była jeszcze wówczas zamknięta) momentalnie spadły pod kreskę, pozostawiając przy tym sporą lukę. Podobnie zareagowały indeksy w Europie, w tym i WIG20.

Chwilę po 16, kontrakty na S&P 500, a wraz z nimi i sam indeks, były już ponad kreską. W momencie zamknięcia sesji na GPW zyskiwały nawet 0,3 proc. Domknięto tym samym lukę powstałą po danych, kontrakty były nawet notowane wyżej niż przed danymi. Ryzyko, o którym rynek przypomniał sobie po danych, chwilę później zostało znów zapomniane.Tę nerwowość, którą obserwowaliśmy dziś na kontraktach można w zasadzie porównać przede wszystkim do wahań eurodolara tuż po payrollsach - po pierwszej reakcji zawsze następuje zwrot w drugą stronę. Bez względu na to, jakie są dane.

Za Ameryką oczywiście znów podążyły giełdy europejskie, które po gwałtownym spadku z godziny 14:30 i wyznaczeniu dziennych minimów, znów wróciły ponad kreskę. Polska giełda pod koniec sesji złapała jeszcze dodatkowy wiatr w żagle i ostatecznie udało się nawet poprawić jeszcze dzienne maksima. Po danych o amerykańskiej inflacji pozostał tylko spory ząbek na dziennym wykresie.

O zapatrzeniu polskiej giełdy w Wall Street najlepiej świadczy fakt, że dobre dane o polskim PKB (czyli teoretycznie ważniejsze dla polskich spółek), przez inwestorów z GPW pozostały w zasadzie niezauważone. Warto tutaj jednak dodać, że o większości obrotów na GPW stanowią inwestorzy zagraniczni, dla porównania udział inwestorów indywidualnych to ledwie 18 proc. Z tego punktu widzenia perspektywa globalna nie dziwi.

Ostatecznie WIG20 wzrósł na zamknięciu o 0,75 proc. do 2449,79 pkt. WIG zwyżkował o 0,78 proc. do 63 500,92 pkt., a mWIG40 poszedł w górę o 0,85 proc. do 4814,31 pkt. Obroty akcjami wyniosły prawie 752 mln zł, były więc lepsze niż w poniedziałek i wtorek, wciąż jednak daleko im do uzyskania miana przyzwoitych.

Wśród blue chipów najmocniej zwyżkowały na zamknięciu notowania KGHM (+3,4 proc.), a ponad 2-proc. wzrosty odnotowały spółki energetyczne (Energa, Tauron i PGE) oraz LPP i Orange Polska. DMC Mining Services, spółka zależna KGHM, podpisała z grupą Sirius Minerals kontrakt na zaprojektowanie i głębienie czterech szybów w ramach projektu wydobycia polihalitu na terenie parku narodowego North York Moors w Wielkiej Brytanii - podał KGHM w komunikacie prasowym.

O 0,8 proc. wzrósł na zamknięciu kurs PGNiG, który po rozpoczęciu sesji spadał o ponad 1 proc. PGNiG szacuje, że skonsolidowany zysk netto grupy w IV kwartale 2017 r. wyniósł 0,43 mld zł, a EBITDA 1,29 mld zł - podała spółka w szacunkowych wynikach we wtorek po zamknięciu sesji. Zdaniem analityków, skorygowana EBITDA była zbliżona do oczekiwań. W całym 2017 roku zysk sięgnął 2,9 mld zł wobec 2,35 mld zł wypracowanych w 2016 roku.

Wśród spółek z mWIG 40 najmocniej wzrosła na zamknięciu wycena Kruka (+3,9 proc.). Kurs Banku Handlowego zwyżkował o 0,8 proc., po tym jak bank poinformował, że w czwartym kwartale 2017 roku jego zysk wzrósł do 163,4 mln zł i był zgodny z konsensusem na poziomie 163,5 mln zł. Analitycy zwracają uwagę, na wyższy od oczekiwań wynik odsetkowy i na znacząco wyższe saldo rezerw, jednak ich zdaniem, wzrost rezerw po stronie korporacji był incydentalny.

Zmiany i zamknięcia wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3369,83 0,87 -2,45 -6,72 1,84 -3,83 DAX Niemcy 12339,16 1,17 -2,00 -6,84 4,82 -4,48 FTSE 100 W.Brytania 7213,97 0,64 -0,90 -7,26 -0,75 -6,16 CAC 40 Francja 5165,26 1,10 -1,72 -6,38 5,50 -2,77 IBEX 35 Hiszpania 9686,20 0,37 -2,91 -7,42 1,85 -3,56 FTSE MIB Włochy 22433,75 1,81 -2,40 -4,25 16,92 2,66 ASE Grecja 825,64 0,46 -2,86 -2,99 30,37 2,90 BUX Węgry 38454,35 0,17 -3,13 -3,57 14,02 -2,34 PX Czechy 1109,63 -0,19 -0,63 0,07 14,83 2,92 MICEX Rosja 2257,95 0,33 0,15 -0,20 5,44 7,03 RTS INDEX (w USD) Rosja 1244,85 1,46 0,19 -1,29 6,04 7,83 BIST 100 Turcja 113455,00 -0,91 -1,83 -1,04 28,81 -1,63 WIG 20 Polska 2449,79 0,75 0,33 -3,52 12,70 -0,46 WIG Polska 63500,92 0,78 0,38 -3,00 10,00 -0,38 mWIG 40 Polska 4814,31 0,85 0,30 -1,90 0,28 -0,68

Adam Torchała