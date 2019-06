Franklin Templeton: Akcje z GPW dobrze rokują

Polskie akcje są atrakcyjnie wyceniane, ale do zwyżek potrzeba pojawienia się bodźca, twierdzi Borno Janekovic z Franklina Templetona.

Spowolnienie w Europie, a zwłaszcza w niemieckim przemyśle oraz słabe zachowanie sektora bankowego – to według Borno Janekovica, dyrektora polskiego oddziału Franklin Templeton, główne przyczyny słabszego na tle rynków globalnych zachowania warszawskiej giełdy. Od początku roku WIG20 zyskał, z uwzględnieniem dywidend, zaledwie 1,3 proc., co jest wynikiem słabszym od trzech czwartych głównych indeksów światowych giełd. Mimo to zdaniem menedżera polskie akcje są korzystnie wyceniane, a do odblokowania ich wzrostowego potencjału potrzeba bodźca.

- Takim bodźcem mogłaby być stabilizacja danych makro lub perspektywa rozwiązania kłopotów sektora bankowego – ocenia Borno Janekovic.

Według niego polska gospodarka będzie rosła w najbliższych miesiącach nieco wolniej niż w poprzednich dwóch latach, jednak i tak szybciej w porównaniu z jeszcze niedawnymi oczekiwaniami. Motorem wzrostu będzie wspierana przez politykę państwa konsumpcja, choć pojawiają się także pierwsze sygnały wzrostu aktywności w inwestycjach przedsiębiorstw. Przemysł powinien pozostać względnie odporny na spowolnienie w Niemczech, a wyniki eurowyborów zapowiadają stabilizację na krajowej scenie politycznej, co powinno raczej korzystnie wpływać na nastroje rynkowe. Tymczasem główne czynniki ryzyka mają charakter zewnętrzny – to możliwa eskalacja napięć handlowych i rosnące ryzyko nieuporządkowanego brexitu. W takich warunkach dość dobrze powinien zachowywać się złoty.

- Jeśli popyt wewnętrzny przyspieszy za sprawą niedawno zapowiedzianej stymulacji fiskalnej, skutkiem może być wzrost oczekiwań na podwyżkę stóp, a to wywarłoby presję na umocnienie złotego – zauważa Borno Janekovic.

Jednak jego scenariuszem bazowym dla rynku krajowej waluty wciąż jest stabilizacja. Polityka pieniężna w Polsce jest powiązana z polityką w strefie euro i nie powinno to w najbliższym czasie ulec zmianie. Choć pojawiła się presja inflacyjna, to na obecnym etapie nie przekłada się ona na wzrost oczekiwań na podwyżki stóp. Tymczasem obawy przed wyborczą licytacją na wydatki oraz wzrostem inflacji nie powinny zbyt mocno zaszkodzić polskim obligacjom.

- Nie spodziewamy się, by stopy procentowe mogły wzrosnąć w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy, choć rynki mogą ryzyko takiej decyzji uwzględniać w cenach. Nie można wykluczyć, że polski dług pozwoli zarobić więcej niż obligacje z rynków bazowych – ocenia Borno Janekovic.

"Zarządzający aktywami zarżnęli kurę znoszącą złote jaja"

Klienci nie zarabiali, więc inwestowanie przestało się im opłacać, a gwoździem do trumny branży była afera Getbacku, w wyniku której niektóre fundusze musiały wstrzymać wypłaty. Teraz będzie musiała ona przejść proces oczyszczenia.

- Branża obiecała złote góry i nie wywiązała się z tych obietnic. Czeka ją konsolidacja i zniknięcie wielu funduszy – zauważa dyrektor polskiego oddziału towarzystwa, które zarządza ponad 700 mld USD aktywów na świecie.

Według Borno Janekovica skutkiem jest moda na inwestowanie w nieruchomości, która może jednak doprowadzić do powstania na tym rynku bańki. W tej sytuacji Franklin Templeton zamierza postawić na edukację inwestorów i poszerzanie oferty – rozważane jest między innymi zarejestrowanie w Polsce funduszy typu ETF.

MWie