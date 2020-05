Disney liczy straty, zawiesza dywidendę i goni Netflixa

Pandemia koronawirusa negatywnie odbiła się na wynikach Disneya. To efekt nie tylko zamkniętych kin i odwołanych premier, lecz także zawieszenia działalności parków rozrywki. Jasny punkt w wynikach stanowi Disney+.

W pierwszym kwartale 2020 r. Walt Disney Co. odnotował przychody na poziomie 18,01 mld dolarów i zysk na akcję w wysokości 60 centów. Konsensus analityków z Wall Street zakładał przychody na poziomie 17,8 mld dolarów przychodów i 89 centów zysku na akcje.

Jak poinformowała spółka, z powodu zamknięcia parków rozrywki i zawieszenia rejsów statków wycieczkowych, w ramach walki z pandemią koronawirusa, w I kwartale straciła ok. 1 mld przychodów. Zysk operacyjny segmentu parków rozrywki był niższy niż przed rokiem o 58 proc. Poligonem testowym dla Disneya będzie Szanghaj, gdzie park rozrywki ma zostać stopniowo otwierany od 11 marca.

W związku ze słabymi wynikami, Disney zawiesił wypłatę dywidendy za pierwsze półrocze roku obrotowego (październik 2019-wrzesień 2020), co pozwoli zaoszczędzić firmie ponad 1,5 mld dolarów. Po raz ostatni Disney nie wypłacił dywidendy ponad 40 lat temu.

Nieco lepsze informacje dla inwestorów napłynęły z segmentu streamingowego. Usługa Disney+ ma już 54,5 mln klientów, kontrolowany przez Disneya serwis Hulu to kolejnych 32,1 mln, a sportowy ESPN+ 7,9 mln. W przypadku tego ostatniego sporą przeszkodę stanowi oczywiście zawieszenie rozgrywek. Łączna liczba odbiorców płatnych treści na poziomie 94,5 mln to blisko dwukrotnie mniej od liczby klientów Netflixa (182,9 mln).

W handlu pozasesyjnym akcje Walt Disney Co. wyceniane są na 99,5 dolarów. To nieco mniej niż za zamknięciu wczorajszej sesji (101,5 USD). Wartość wszystkich akcji spółki to ok. 182 mld dolarów. Dla porównania, kapitalizacja wspomnianego Netflixa to 186,8 mld dolarów.

MZ/PAP