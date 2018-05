Czerwińska: Nadwyżka w budżecie po kwietniu ma charakter przejściowy

Nadwyżka w budżecie państwa po kwietniu ma charakter przejściowy - wynika z mniejszych dotacji, niższych kosztów obsługi długu oraz przesunięć w wydatkach, poinformowała minister finansów Teresa Czerwińska. Według niej, na koniec roku w budżecie wystąpi deficyt, ale może być on niższy od planowanego.

"Podaliśmy dane po kwietniu i ta nadwyżka ma charakter przejściowy i głównie jest to związane m.in. z mniejszymi dotacjami do funduszu ubezpieczeń społecznych i redukcję o 1,5 mld zł kosztu obsługi długu i przesuwania wydatków inwestycyjnych. To, że po kwietniu mamy nadwyżkę, to nie znaczy również, że w całym roku nie zanotujemy deficytu. On może być niższy, ale będzie" - powiedziała Czerwińska podczas konferencji prasowej.

Resort podał w piątek, że według szacunkowych danych, w budżecie państwa na koniec kwietnia br. odnotowano nadwyżkę w wysokości 9,3 mld zł. Ustawowy plan na cały rok to 41,49 mld zł deficytu. Po marcu w budżecie centralnym odnotowano 3,13 mld zł nadwyżki.