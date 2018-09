Coca-Cola rozważa produkcję napoju z marihuaną

Coca-Cola rozważa wprowadzenie na rynek napoju zawierającego marihuanę. Koncern prowadzi obecnie rozmowy z kanadyjską firmą Aurora Cannabis zajmującą się hodowlą konopi.

Oczywiście napój nie będzie miał działań odurzających, bowiem jego głównym zadaniem miałoby być uśmierzanie bólu.

– Uważnie obserwujemy rozwój niepsychoaktywnego CBD jako składnika napojów funkcjonalncyh na całym świecie – powiedział rzecznik prasowy Coca-Cola Kent Landers. – Rynek szybko się rozwija, lecz nie podjęto na razie żadnych decyzji – dodał.

Coca-Cola nie jest pierwszym koncernem, który zainteresowany jest wprowadzeniem do swoich produktów składników konopi. W zeszłym miesiącu producent piwa Corona, Constellation Brands, zainwestował prawie 4 mld dol. w kanadyjskiego producenta marihuany Canopy Growth. Również Heineken postanowił wejść na ten rynek i wprowadził napój bezalkoholowy zawierający THC, czyli główny składnik psychoaktywny marihuany.

Heather MacGregor, rzeczniczka Aurora Cannabis, oświadczyła, że producent wyraził szczególne zainteresowanie przestrzenią napojów i zamierza wejść na ten rynek.

Coca-Cola niedawno ogłosiła, że podbija nowy segment rynku i przejmuje sieć kawiarni Costa Coffee, może niedługo poszerzy swoje horyzonty jeszcze bardziej.

Póki co marihuana jest legalna w 9 stanach USA, gdyby jednak została zalegalizowana w całych Stanach, to do 2030 roku rynek mógłby w ciągu roku generować 7 mld dol. z jej sprzedaży - wynika z wyliczeń banku inwestycyjnego Cowen.

DU