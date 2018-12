Ceny transakcyjne gruntów – III kw. 2018 r. [Raport]

Rynek gruntów pod zabudowę w opinii rynku hamuje, ale bardzo powoli. W dużych miastach wciąż widać wzrosty stawek, jakie deweloperzy płacili za tereny uzupełniające ich banki ziemi. W niektórych III kw. przyniósł kolejne kilka procent podwyżek.

Ceny transakcyjne udostępniamy na łamach Bankier.pl i „Pulsu Biznesu” co kwartał, dzięki współpracy z Cenatorium. Pokazujemy średnie stawki dla województw: dolnośląskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego oraz dla ich miast stołecznych - Wrocławia, Lublina, Łodzi, Krakowa, Warszawy, Gdańska, Olsztyna i Poznania. Najnowsze wartości można sprawdzać na bieżąco w specjalnej sekcji, gdzie prezentujemy ceny nieruchomości w Polsce.

Ceny gruntów w Polsce

Wśród miast ujętych w badaniu największe wzrosty dotyczyły Łodzi i Wrocławia – stawki w aktach notarialnych były wyższe o 6 proc. względem poprzedniego kwartału. W pozostałych lokalizacjach zmiany były kosmetyczne. Na uwagę zasługuje natomiast Poznań i Kraków, które odbiły w drugą stronę – oferenci otrzymywali w wyniku sprzedaży o kilka procent niższe stawki za 1 mkw. ziemi.

Średnie ceny transakcyjne gruntów pod zabudowę w Polsce w III kw. 2018 r. [zł/mkw.] Województwo/Miasto III kw. 2017 II kw. 2018 III kw. 2018 Zmiana k/k Zmiana r/r dolnośląskie 76,60 86,66 88,47 2% 16% Wrocław 370,10 376,37 399,91 6% 8% lubelskie 66,18 76,33 82,35 8% 24% Lublin 234,37 276,10 272,46 -1% 16% łódzkie 63,53 68,16 72,39 6% 14% Łódź 197,03 205,61 217,59 6% 10% małopolskie 70,36 81,21 76,22 -6% 8% Kraków 512,00 493,17 467,07 -5% -9% mazowieckie 143,96 166,04 168,02 1% 17% Warszawa 723,55 654,54 638,17 -3% -12% pomorskie 69,13 73,65 78,60 7% 14% Gdańsk 582,78 577,13 585,60 1% 0% warmińsko-mazurskie 58,55 66,88 67,58 1% 15% Olsztyn 273,43 309,64 303,20 -2% 11% wielkopolskie 69,89 77,25 74,82 -3% 7% Poznań 402,01 389,88 363,38 -7% -10% Źródło: Raport o cenach nieruchomości Bankier.pl, "Pulsu Biznesu" i Cenatorium

Najdroższa jest oczywiście Warszawa. Średnia stawka transakcyjna za 1 mkw. terenu w III kw. 2018 roku wyniosła 638,17 zł. Kolejny był Gdańsk (585,60 zł), a trzeci Kraków (467,07 zł/mkw.). Najtańsza była Łódź, w której średnia cena tylko o kilkanaście złotych przekroczyła 200 zł/mkw.

W przypadku całych województw, w najdroższym mazowieckim cena wyniosła niecałe 170 zł/mkw. po drobnej podwyżce w relacji kwartał do kwartału. Tu jednak na drugim miejscu nie znalazło się województwo pomorskie, jak można byłoby się spodziewać po analizie miast, a województwo dolnośląskie ze stawką 88,47 zł/mkw. Województwo pomorskie znalazło się oczko niżej.

Ochłodzenie dopiero po nowym roku

Branża budowlana przewiduje, że ceny powinny w końcu zacząć spadać. Pierwsze oznaki można już było zaobserwować we wskazaniach indeksu cen gruntów za październik. Odczyty wyniosły 129,25 pkt. – o ponad 1 pkt. mniej w porównaniu z wrześniem. To jednak wciąż więcej niż rok temu.

– Sytuacja cenowa na rynku gruntów powinna się unormować. Powyżej określonych parametrów cenowych nieruchomość przestaje być atrakcyjna do zakupu, jako że jej cena przekłada się bezpośrednio na cenę mieszkań. Deweloperzy mają świadomość cen, które są realne do zaproponowania klientom w danej lokalizacji. W sytuacjach, gdy cena działki miałaby spowodować nieracjonalnie wysoki poziom ceny mieszkań dla klientów, w oczywisty sposób ogranicza to atrakcyjność takiej nieruchomości – mówi Agnieszka Szefer, kierownik ds. produktów w Budimeksie Nieruchomości.

Badanie nastrojów wobec warunków gospodarczych na tym rynku pokazało, że eksperci spodziewają się głównie utrzymania obecnej sytuacji (60 proc. ankietowanych). Tylko 15 proc. przewiduje ich poprawę, ale 35 proc. wciąż jest nastawiona na najbliższe pół roku raczej pesymistycznie.

Mateusz Gawin