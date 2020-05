CCC na szczycie rankingu spółek Bankier.pl. CD Projekt poza podium

CCC było najpopularniejszą spółką kwietnia na GPW. Kolejne miejsca przypadły Biomedowi Lublin oraz PKO BP. Producent gier CD Projekt wypadł poza podium po raz pierwszy od dwóch lat.

W rankingu popularności spółek Bankier.pl na prowadzenie wysunęło się CCC. Pomimo wciąż niełatwej sytuacji fundamentalnej spółka zaliczyła znakomity giełdowy miesiąc, rosnąc aż o 55 proc. W obliczu pandemii koronawirusa i konieczności zamknięcia sklepów detalicznych CCC musiało w ostatnim czasie skupić się na rozwoju sprzedaży e-commerce, redukcji kosztów i znacznemu ograniczeniu inwestycji. Tylko w pierwszym kwartale grupa CCC miała 340 mln zł straty netto i zdecydowała się na ratunkową emisję akcji.

Z drugiej strony, obuwniczy gigant otrzymał jednak sporą pomoc dzięki wprowadzonej tarczy antykryzysowej, a już od 4 maja CCC zamierza otworzyć wszystkie sklepy w Polsce. Pomimo entuzjastycznej reakcji inwestorów na zapowiedzi dotyczące kolejnych etapów otwierania gospodarki, nie oznacza to natychmiastowego powrotu do normalności. Widać to choćby po wcześniejszych danych spółki, która już przed tygodniem otworzyła sklepy poza galeriami. Ruch w nich okazał się o 50 proc. niższy niż przed koronawirusem, o czym więcej pisał Adam Torchała w tekście pt. „Otwieranie gospodarki? Do normalności spółkom wciąż daleko”.

Po raz kolejny na drugim miejscu rankingu znalazł się Biomed-Lublin, a więc spółka produkująca m.in. szczepionki antygruźlicze, które być może okażą się pomocne we wzmacnianiu odporności na koronawirusa. Więcej na ten temat można było przeczytać w tekście pt. „Stara szczepionka kontra nowy wirus” na stronie Pulsu Biznesu. Póki co, WHO nie rekomenduje jednak korzystania ze szczepionki BCG w walce z koronawirusem i podkreśla, że wciąż jej pozytywne działanie nie zostało jednoznacznie potwierdzone. Ponadto pewne kontrowersje wzbudziła sprzedaż „na górce” akcji Biomedu przez prezesa, a następnie zaoferowanie spółce pozyskanej tak kwoty w ramach oprocentowanej pożyczki.

Ranking popularności spółek Bankier.pl - kwiecień 2020 Lp. Spółka Ticker Miejsce w poprzednim rankingu 1. CCC CCC 4 2. Biomed-Lublin BML 2 3. PKO BP PKO 10 4. CD Projekt CDR 3 5. Pekao PEO poza 10 6. XTB XTB poza 10 7. PKN Orlen PKN 7 8. KGHM KGH 5 9. JSW JSW 6 10. Mercator MRC poza 10 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bankier.pl

Ciekawa roszada nastąpiła na najniższym stopniu podium rankingu, gdzie PKO BP wyprzedziło CD Projekt. Można to uznać jako rewanż za przegonienie największego polskiego banku przez producenta „Wiedźmina” pod względem kapitalizacji. Obecnie to bowiem CD Projekt jest największą spółką na GPW, zostawiając w tyle również takich gigantów jak Pekao, Orlen, czy KGHM. W notowania PKO podobnie jak pozostałych banków uderzyła w dużej mierze decyzja RPP o cięciu stóp procentowych. Tymczasem CD Projekt, poza wyczekiwaniem na premierę „Cyberpunka”, z pewnością napędzają wzrost kursu dolara, a także rekordowa sprzedaż gier na całym świecie ze względu na częstsze przesiadywanie ludzi w domach. Warty odnotowania jest tu również fakt, że CD Projekt spadł poniżej podium rankingu popularności po raz pierwszy od aż dwóch lat.

W pierwszej dziesiątce rankingu znalazły się także dwa inne hity inwestycyjne ostatniego miesiąca, a więc Mercator oraz XTB. Ten pierwszy, to jeden z największych beneficjentów giełdowej gorączki na koronawirusowych spółkach, którego akcje tylko w kwietniu podrożały o ponad 160 proc. XTB zaprezentował z kolei wręcz kosmiczne wyniki za I kwartał tego roku, których niewielu chyba się spodziewało. Przychody operacyjne spółki wzrosły w stosunku do I kwartału 2019 r. o 650 proc. do 306,7 mln zł, a zysk netto zwyżkował o blisko 23 tys. proc. do 176 mln zł. Na siódmym miejscu rankingu znalazł się ponadto Orlen, który po przeprowadzonym skupie akcji już formalnie stał się właścicielem Energi.

Na forum króluje medycyna

Tymczasem na forum Bankier.pl zdecydowanie największą popularnością cieszyły się spółki medyczne. Na pierwszym miejscu znalazł się Biomed Lublin, na którego temat forumowicze napisali aż 37 tysięcy postów. Druga pozycja przypadła liderowi z poprzedniego miesiąca, czyli BioMaximie. Duże emocje budziły ponadto producent gier The Farm 51, CCC, a także Medcamp.

Najpopularniejsze spółki na forum Bankier.pl - kwiecień 2020 Lp. Spółka Ticker Liczba postów w kwietniu 1. Biomed-Lublin BML 37004 2. BioMaxima BMX 22120 3. Farm 51 F51 12994 4. CCC CCC 10050 5. Medcamp MDP 8984 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bankier.pl

Ranking popularności spółek Bankier.pl jest narzędziem pokazującym popularność spółek giełdowych wśród osób korzystających z portalu. Podczas tworzenia rankingu pod uwagę brana jest liczba wyświetleń bankierowego profilu spółki podczas ostatnich 30 dni. Zestawienie na bieżąco mogą śledzić użytkownicy Bankier.pl. Ranking forumowej popularności jest z kolei dostępny w sekcji giełda.

Adam Hajdamowicz