Decyzja RPP uderzyła w notowania banków

Decyzja o cięciu stóp procentowych wywołała przecenę akcji banków notowanych na GPW. Ruch RPP zaskoczył rynek, same stopy zaś realnie wpływają na zyski osiągane przez banki.

Jeszcze chwilę po godzinie 13 indeks WIG-Banki notowany był na warszawskiej giełdzie w okolicach poziomów z wczorajszego zamknięcia. Wówczas na scenę wyszła jednak Rada Polityki Pieniężnej i ścięła stopy procentowe. Chwilę później indeks notowany był już 5 proc. pod kreską. Mocno tracili branżowi giganci, o 5 proc. w dół szły notowania PKO BP, 6 proc. spadał Santander, 7-proc. przeceny doświadczał zaś Bank Pekao. Rykoszetem dostawał też współwłaściciel tego ostatniego - PZU (-4,3 proc.), z kolei najgorszą spółką w całym indeksie WIG20 był Alior Bank (-11 proc.). Skalę bankowych spadków uwypukla fakt, że większość spółek z indeksu WIG20 z branży pozafinansowej notowała w tym samym czasie wzrosty.

Przypomnijmy, że tuż przed godziną 14 Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o cięciu stóp procentowych o 0,5 proc. do rekordowo niskich poziomów. Ruch ten - jak przekonuje rada - ma wspomóc polską gospodarkę w czasach koronawirusowego zamknięcia. Dla banków to decyzja jednak niekorzystna. Przypomnijmy, że od wysokości stopy procentowej zależy maksymalny poziom odsetek. Niższe stopy to mniej pieniędzy z odsetek, to zaś niższe zyski sektora.

- Banki z tego ruchu nie muszą być zadowolone. Banki chciałyby jak najwyższych stóp, kredytobiorcy najniższych, a rolą banku centralnego jest łączyć to w dobro wspólne - wyjaśniał podczas konferencji po decyzji Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego.

O negatywnym wpływie potencjalnego monetarnego luzowania, a także pobocznych konsekwencji koronawirusowego zamknięcia gospodarki (jak np. wakacje kredytowe) na sektor informowaliśmy już w połowie marca. Teraz scenariusz ten się realizuje. Dzisiejsza decyzja to zresztą już drugie cięcie stóp przez RPP w krótkim czasie. Przed kryzysem stopa referencyjna wynosiła 1,5 proc., teraz to 0,5 proc.

Na negatywny wpływ obecnej sytuacji na bankowy biznes informowali także analitycy. Bilans jest najważniejszy w trudnych czasach i będzie dawał przewagę konkurencyjną po kryzysie. - W najbliższym czasie banki będą się zmagać z pogorszeniem się jakości portfeli kredytowych, z mniejszą sprzedażą oraz pogorszeniem wyniku odsetkowego. Z kryzysu banki wyjdą w różnym stopniu "poobijane", na ścieżkę wzrostu wrócą te z mocniejszymi kapitałami, a w lepszej sytuacji mogą być banki bez dużych ekspozycji na kredyty frankowe - oceniał pod koniec marca w rozmowie z PAP Biznes analityk DM Citi Handlowy Andrzej Powierża.

Warto dodać, że dzisiejsza decyzja RPP była dla rynku zaskoczeniem. 16 z 20 ankietowanych przez PAP spodziewało się utrzymania stóp na niezmienionym poziomie. Widać to było zresztą i na wtorekowe sesji , gdy notowania banków szły mocno w górę (WIG-Banki zyskał aż 4,4 proc.). Tamte wzrosty zapewne również mają wpływ na skalę obecnych spadków, warto jednak pamiętać, że decyzja RPP to fundamentalna zmiana, która będzie realnie wpływała na wyniki banków i wyceniana może być także w kolejnych dniach. Szczególnie, że dzisiejszy ruch RPP nie musi być ostatnim. Adam Glapiński, wprost przyznaje, że wzoruje się na innych bankach centralnych. Na świecie trwa zaś luzowanie polityki pieniężnej na potęgę.

