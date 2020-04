CCC skorzystało z tarczy antykryzysowej

CCC otrzymało dofinansowanie w wysokości 23 mln zł na pokrycie kosztów pracowniczych - podała spółka w komunikacie prasowym.

"Wnioski złożyliśmy jako jedni z pierwszych, już 1 kwietnia i zgodnie z 7-dniowym terminem otrzymaliśmy odpowiedź. Co najważniejsze i co ogromnie nas cieszy, jest to odpowiedź pozytywna i skutkuje dofinansowaniem na łącznie 23 mln złotych na kolejne trzy miesiące" - dodała dyrektor.

Część środków wpłynęła już na konta spółki.