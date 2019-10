Słabnie impet Bogdanki

Bogdanka poprawiła wyniki operacyjne, impet rozpędu jednak coraz wyraźniej słabnie. A przyszłość może być jeszcze trudniejsza.

Bogdanka szacuje, że wypracowała w trzech pierwszych kwartałach 2019 roku 264 mln zł skonsolidowanego zysku netto i 611,3 mln zł EBITDA przy przychodach ze sprzedaży netto na poziomie 1.626,1 mln zł - podała spółka w komunikacie. Zysk operacyjny wyniósł w tym czasie 319,7 mln zł. Produkcja węgla handlowego w omawianym okresie wyniosła 7 127 tys. ton, a sprzedaż 7 061 tys. ton. W analogicznym okresie roku poprzedniego produkcja wyniosła 6 820 tys. ton, a sprzedaż 6 788 tys. ton.

Warto skupić się na samym III kwartale, to on bowiem dla inwestorów jest w powyżśzych wynikach nowością. I tak przychody wzrosty rok do roku o 10,3 proc. do 527,8 mln zł, wynik był jednak słabszy niż zarówno w I, jak i II kwartale tego roku. Podobnie ma się sytuacja z zyskami. Rok do roku wzrósł kolejno EBIT (o 434 proc. do 77,9 mln zł), EBITDA (o 46 proc. do 176,9 mln zł) oraz zysk netto (o 579 proc. do 66,2 mln zł). We wszystkich kategoriach spółka była jednak słabsza niż w dwóch kwartałach pierwszego półrocza.

Spadły także marże - w I i II kwartale 2019 roku spółka wypracowała odpowiednio 20,3 oraz 15,7 proc. marży netto, tymczasem w III kwartale 2019 roku 12,5 proc. Postęp rok do roku jest jednak wyraźny, w III kwartale 2018 marża netto wyniosła bowiem ledwie 2 proc.

To oczywiście wyniki szacunkowe, wciąż widać jednak, że Bogdanka korzysta na wysokich cenach węgla. Te wprawdzie w 2019 roku wyraźnie poszły w dół, spółka jednak ma długoterminowe kontrakty, a jej głównym odbiorcą jest jej główny akcjonariusz - Enea, stąd może mocno opóźniać dostosowywanie swoich cen do sytuacji na światowych rynkach. Warto także wspomnieć, że Bogdanka chwali się największą efektywnością kosztową w polskim górnictwie, co dodatkowo ułatwia osiąganie dobrych wyników.

Przyszłość przyniesie problemy?

Impet jednak słabnie i po mocnym pierwszy półroczu drugie może okazać się nieco słabsze. A im dalej w las, tym więcej drzew. - Spodziewam się bardzo dobrych wyników w 2019 r., gdyż będą one uwzględniały wszystkie korzystne uwarunkowania rynkowe (wysokie ceny węgla, silny popyt ze strony głównych odbiorców, relatywnie niską presję kosztową). W kolejnych latach prognozuję pogorszenie sytuacji finansowej na skutek spadku cen przy stabilnym wolumenie i rosnących kosztach. W dłuższej perspektywie LW Bogdanka będzie musiała zmierzyć się z ryzykiem spadku popytu ze strony głównych odbiorców - pisał w opublikowanym 4 października 2019 roku raporcie analityk Noble Securities Michał Sztabler.

- W horyzoncie długoterminowym istotnym ryzykiem jest zapowiedziana redukcja konwencjonalnegopotencjału wytwórczego w Grupie Enea, która jest obecnie podstawowym odbiorcą węgla z LWB (ponad 80% produkcji). Obecnie nie widzę alternatywnych kanałów sprzedaży zdolnych pokryć zmniejszonezapotrzebowanie - dodawał analityk.

Obawy widać i po stronie inwestorów. Choć spółka zaprezentowała mocne wyniki w I półroczu, jej kurs od dwóch lat pozostaje w silnym trendzie spadkowym. Od sierpnia 2017 roku wartość spółki zmalała o 55 proc., tylko w tym roku zaś Bogdanka spadła o 32 proc.

Adam Torchała