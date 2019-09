BitMarket.pl - są zarzuty dla Marina A. za kryptowalutowe oszustwo

Prokuratura Okręgowa w Suwałkach (Podlaskie) postawiła zarzut oszustwa Marcinowi A., właścicielowi londyńskiej spółki zajmującej się obrotem kryptowalutami. Ponad 500 klientów jego giełdy bitcoinowej straciło w sumie ok. 100 mln zł.

Prokuratura Okręgowa w Suwałkach nadzoruje śledztwo prowadzone przez Wydział do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Jak poinformowała w czwartek Prokuratura Krajowa, śledztwo dotyczy doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem klientów giełdy bitcoinowej, działającej w sieci BitMarket.pl.

Według śledczych, od połowy 2015 r. do 7 lipca 2019 r. osoby zarządzające spółkami z siedzibą w Londynie i na Seszelach, które pełniły funkcję operatora tej giełdy, wprowadzały w błąd jej klientów z Olsztyna oraz innych miejscowości. Swoim działaniem spółka spowodowała szkodę klientów giełdy o wartości co najmniej 2,3 tys. bitcoinów, czyli ok. 100 milionów zł.

Nadto Marcinowi A. przedstawiono zarzut, że w 2019 roku w Olsztynie, działając w imieniu spółki z siedzibą w Londynie, sprzedając innej udziały w spółce, doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości 120.000 zł, zapewniając nabywcę o braku zobowiązań i dobrej kondycji finansowej spółki, czym wprowadził go w błąd, gdyż w momencie sprzedaży nieuregulowane zobowiązania spółki sięgały 22.661.288 zł.

Spółka sporządzała z klientami umowy na zakup kryptowalut, jednak nie przekazywała tych środków do "portfeli" zarządzających. Jak na razie do prokuratury zgłosiło się 525 poszkodowanych osób, które zgłosiły szkody o wartości 22,6 mln zł.

Prokuratura w Suwałkach przedstawiła współwłaścicielowi spółki Marcinowi A. zarzut oszustwa. W czwartek są prowadzone czynności procesowe z jego udziałem. Jak poinformowała PAP z-ca prokuratora okręgowego Anna Kolesińska-Soroka, w czwartek lub piątek śledczy zdecydują o zastosowaniu środków zapobiegawczych w stosunku do podejrzanego. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia.

Bitmarket.pl, jedna z najstarszych polskich giełd kryptowalutowych, ogłosiła zakończenie działalności na początku lipca 2019 r. Powodem była utrata płynności. - Szanowni Użytkownicy, Z przykrością informujemy, że w skutek utraty płynności, z dniem 08.07.2019 roku, Serwis Bitmarket.pl/net został zmuszony zakończyć swoją działalność. Będziemy informować Państwa o dalszych krokach – komunikat tej treści został zamieszczony na stronie Bitmarket.pl, jednej z najstarszych polskich giełd kryptowalutowych, założonej w 2014 r.

Niektóre fakty i plotki związane z tą sprawą poznaliśmy na spotkaniu zorganizowanym w lipcu przez Stowarzyszenie Trading Jam, które udostępniło swoją siedzibę poszkodowanym klientom BitMarket. Od przedstawicieli spółki IQ Partners dowiedzieliśmy się także wtedy, jak wyglądał proces zakupu przez nich giełdy BitMarket.

PAP/Jacek Buraczewski/Bankier.pl/MD

bur/ aj/