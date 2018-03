Biedronka: te sklepy będą otwarte w niedzielę mimo zakazu

Biedronka skorzysta na zapisach ustawy ograniczającej zakaz handlu w niedziele i będzie mogła otwierać swoje sklepy znajdujące się na dworcach. Państwowa Inspekcja Pracy dała sieci dyskontów zielone światło na prowadzenie działalności handlowej w dni objęte zakazem, póki co jednak czynne będzie tylko pięć Biedronek.

Wcześniej pisaliśmy, że Biedronka rozważa wprowadzenie pomysłu, według którego możliwe będzie obsługiwanie klientów sklepów na dworcu po okazaniu biletu. Ustawa wskazuje bowiem, że zakaz handlu w niedziele nie obowiązuje placówek handlowych na dworcach w zakresie związanym z bezpośrednią obsługą podróżnych.

Informację o czynnych w niedzielę Biedronkach potwierdziło biuro prasowe. Prowadzenie działalności w niedziele nie będzie jednak dozwolone dla wszystkich dyskontów Jeronimo Martins. - W najbliższą niedzielę 11.03 sklepy sieci Biedronka zlokalizowane na dworcach będą otwarte. W liczącej 2823 sklepów sieci Biedronka takich placówek mamy zaledwie kilka. Dotyczy to sklepów: w Warszawie (Warszawa Centralna i Wschodnia), Krakowie, Poznaniu i Grudziądzu - czytamy w oświadczeniu przesłanym redakcji Bankier.pl

Początkowo PIP informowała tylko o jednym sklepie, który mógł być otwarty w niedzielę – chodziło o Biedronkę na dworcu centralnym w stolicy. - W tym wyraźnie określonym i zbadanym przypadku nie ma wątpliwości, że placówka ta jest zlokalizowana bezpośrednio w hali dworca i jej działalność może być uznana za służącą obsłudze podróżnych – uzasadniała PIP.

Państwowa Inspekcja Pracy już zapowiedziała, że 11 marca, w pierwszą niedzielę z zakazem handlu, będzie sprawdzała, czy sklepy respektują nowe przepisy. Kontrolerzy mogą nałożyć karę w wysokości od 1 do 2 tys. zł na osobę, która prowadzi handel w niedzielę. - W skrajnych przypadkach, jeżeli w ocenie inspektora pracy skala naruszenia zakazu handlu jest duża, poważna może skierować do sądu wniosek o nałożenie kary do 100 tys. zł – dodał Tomasz Zalewski z PIP.

Dla tych, którym na dworce w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Grudziądzu nie po drodze, pozostają małe sklepy osiedlowe czy stacje benzynowe . A dla tych, którzy będą tęsknić za niedzielnymi wizytami w galeriach handlowych, czeski przewoźnik przygotował specjalną ofertę

