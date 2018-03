Czeski przewoźnik zawiezie na niedzielne zakupy do Ostrawy

Zakaz handlu w niedziele wszedł w życie w marcu, a pierwsza niedziela, podczas której sklepy będą zamknięte, wypada już w tym tygodniu. Wielu Polakom ciężko będzie się przyzwyczaić do nowych realiów. Okazję na tym wywęszył przewoźnik Leo Express, który oferuje przejazdy na zakupy do czeskiej Ostrawy.

Czesi zacierają ręce na wchodzący w życie zakaz handlu w niedziele, a sklepy znajdujące się za naszą południową granicą mają powody do radości. Nieprzyzwyczajeni do obostrzeń Polacy mieszkający na południowych krańcach kraju będą mogli skorzystać z oferty czeskich sklepów – tam bowiem zakaz handlu w niedziele nie obowiązuje. Mieszkańców polskiego Cieszyna dzieli zaledwie 950 m, by ominąć nowe przepisy.

Dla tych, którym do Czech jest jednak trochę dalej, tamtejszy przewoźnik Leo Express zaoferował możliwość przejazdu do Ostrawy, by móc zrobić niedzielne zakupy. - W najbliższą niedzielę zamknięte będą galerie handlowe. Jednak nie trzeba rezygnować z zakupów w ten dzień. Co powiecie na niedzielny shopping w Ostravie? Jedzcie z nami! Szybkie i komfortowe połączenia Leo Express do Ostravy czekają na Was. Z Katowic do Ostravy dojedziemy w 1 godzinę i 25 minut! – pisze firma transportowa na swoim facebookowym profilu.

Zgodnie z informacjami na stronie internetowej przewoźnika, w zależności od godziny, ceny na najkrótsze połączenie z dworca PKS przy ul. Skargi w Katowicach wahają się w granicach od 40 do 57 zł. Oferta Leo Express spotkała się z ciepłym przyjęciem Polaków, co potwierdzają komentarze na społecznościowym profilu firmy.

Zgodnie z ustawą zakupy w niedziele w Polsce będzie można robić m.in. na stacjach benzynowych, w małych osiedlowych sklepach, piekarniach, lodziarniach, cukierniach, kwiaciarniach, sklepach z pamiątkami oraz na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych. Całą listę dni objętych zakazem handlu w tym i przyszłym roku znajdziesz tutaj

AŚ