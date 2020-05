Bardzo mocne wzrosty na GPW. Odbicie banków

Polska giełda poszła we wtorek w ślady złotego i zaliczyła tym samym gwałtowne wzrosty. WIG20 dzięki świetnej sesji znalazł się na najwyższych poziomach od 6 marca.

Aż 4 proc. zyskał na wtorkowej sesji WIG20, który zamknął dzień na poziomie 1709,71 pkt. Po raz ostatni indeks blue chipów notowany był powyżej poziomu 1700 pkt. 6 marca, oznacza to zatem, że WIG20 jest notowany obecnie najwyżej od koronawirusowego kryzysu. Do odrobienia wciąż pozostała jednak blisko połowa strat.

Świetnie radziły sobie także inne indeksy. O 3,2 proc. w górę poszedł WIG, 1,8 proc. zyskał mWIG40, 1,3 proc. zaś sWIG80. Obroty na szerokim rynku wyniosły 1,4 mld zł, co również należy uznać za pozytywne zaskoczenie. Przypomnijmy, że w poniedziałek nie udało się przekroczyć 0,5 mld zł, choć warto nadmienić, iż na rynku nie byli obecni Brytyjczycy i Amerykanie.

Być może to nadrabianie zaległości, gdy WIG rósł, ale słabiej niż np. DAX, przyczyniło się do tak wysokiego wyniku wtorkowej sesji. Warto jednak zwrócić uwagę na ogólną poprawę sentymentu do rynków wschodzących. Znajdowało to nie tylko potwierdzenie w notowaniach WIG20 czy węgierskiego BUX-a, ale i na rynku walutowym. Prawdziwym rynkowym bohaterem dnia był złoty, który momentami do dolara umacniał się nawet o 10 groszy.

Najmocniejszym ogniwem WIG20 okazało się CCC, które zyskało aż 10,5 proc. O 9 proc. podrożały papiery Aliora i Santandera, 6,1 proc. zyskało PKO BP. To właśnie odbicie słabych do tej pory banków zwracało szczególną uwagę. WIG-Banki poszedł dziś w górę aż o 5,7 proc. W kontekście sektora warto wspomnieć, że kredyty hipoteczne w I kwartale sprzedawały się nadal dobrze mimo początku pandemii. Większe wyzwania przyniósł jednak II kwartał.

Na drugim biegunie znalazły się telekomy, które świetnie radziły sobie w trakcie lockdownu, gdy jednak ruszył proces otwierania gospodarki, papiery spółek z sektora straciły w oczach inwestorów na atrakcyjności. Play i Orange były jedynymi spadającymi spółkami w WIG20.

Na szerokim rynku uwagę zwracały m.in. 43-proc. wzrosty Rafako. PBG poinformowało, że chce się wycofać z akcjonariatu spółki. Mocne spadki zanotował z kolei Getin Holding (-7 proc.). Spółka w I kwartale miała aż 200 mln zł straty.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 2999,22 0,94 3,33 6,77 -10,49 -19,92 DAX Niemcy 11504,65 1,00 3,88 11,31 -4,22 -13,17 FTSE 100 W.Brytania 6067,76 1,24 0,32 5,49 -16,63 -19,55 CAC 40 Francja 4606,24 1,46 3,32 4,85 -13,36 -22,95 IBEX 35 Hiszpania 7003,90 2,15 5,97 5,90 -23,66 -26,65 FTSE MIB Włochy 17860,46 1,50 4,85 5,94 -12,35 -24,02 ASE Grecja 635,47 1,79 5,71 4,79 -13,19 -30,68 BUX Węgry 36085,77 2,49 1,79 9,47 -9,84 -21,69 PX Czechy 901,15 2,17 3,71 5,78 -13,51 -19,23 RTS INDEX (w USD) Rosja 1224,99 0,95 4,06 13,29 -4,23 -20,91 BIST 100 Turcja 103024,30 0,37 3,86 4,32 19,70 -9,96 WIG 20 Polska 1709,71 3,95 4,24 6,73 -21,87 -20,48 WIG Polska 47897,84 3,20 4,24 6,71 -15,60 -17,18 mWIG 40 Polska 3380,91 1,79 4,61 5,29 -14,19 -13,49 Źródło: PAP

Adam Torchała