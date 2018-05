Banki tną etaty i zamykają placówki. Nowe dane po I kw. 2018 r.

W pierwszym kwartale 2018 r. w ankietowanych przez nas bankach zatrudnienie wzrosło o blisko 300 etatów. Długofalowy trend jest jednak odwrotny – na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy liczba etatów w bankach skurczyła się o 4,1 tys. Ubyło też 438 placówek.

Zebraliśmy z banków nowe dane o zatrudnieniu i liczbie placówek po I kwartale 2018 r. W ankiecie wzięło udział 17 instytucji o profilu uniwersalnym. Jak wynika z nadesłanych danych, w pierwszym kwartale 2018 roku liczba etatów zwiększyła się o blisko 300 względem danych prezentowanych na koniec grudnia 2017. Za wzrost ten odpowiadają przede wszystkim dwa banki: mBank i PKO BP, które znacząco zwiększyły liczbę etatów. Pierwszy z nich o 259, drugi o 199. Najwięcej etatów ubyło natomiast w Alior Banku (106) i BZ WBK (100).

W dłuższym horyzoncie czasu obserwujemy jednak spadek liczby zatrudnienia. W ciągu minionych 12 miesięcy (od marca 2017 r. do marca 2018 r.) zatrudnienie w bankach stopniało o 4,1 tys. etatów. W ciągu minionego roku najwięcej etatów ubyło Alior Bankowi – 1,7 tys. To efekt realizacji strategii cyfrowego buntownika, w wyniku której bank zdecydował się ograniczyć zatrudnienie i liczbę placówek. W Raiffeisen Polbanku ubyło 575 etatów, w BGŻ BNP Paribas - 546, w Banku Zachodnim WBK – 500, w Pekao – 409, a w PKO BP – 396.

Liczba etatów w bankach

Bank I kw. 2018 IV kw. 2017 I kw. 2017 Zmiana k/k Zmiana r/r PKO Bank Polski 24 699 24 500 25 095 199 -396 Bank Pekao 15 366 15 316 15 775 50 -409 BZ WBK 11 400 11 500 11 900 -100 -500 Alior Bank 8 004 8 110 9 778 -106 -1 774 BGŻ BNP Paribas 7 344 7 386 7 890 -42 -546 ING Bank Śląski 7 655 7 612 7 563 43 92 Bank Millennium 5 513 5 492 5 506 21 7 mBank 5 673 5 414 5 352 259 321 Credit Agricole 4 837 4 894 5 034 -57 -197 Getin Noble Bank 5 153 5 092 5 011 61 142 Raiffeisen Polbank* 3 878 3 878 4 453 0 -575 Citi Handlowy 3 457 3 487 3 607 -30 -150 Euro Bank 2 810 2 884 2 903 -74 -93 Santander CB 2 493 2 489 2 438 4 55 Idea Bank* 1 765 1 765 1 934 0 -169 BOŚ 1 314 1 315 1 380 -1 -66 Bank Pocztowy 1 494 1 493 1 339 1 155 Plus Bank 803 742 837 61 -34 Razem: 113 658 113 369 117 795 289 -4 137 * W rubrykach "I kw. 2017" i "I kw. 2018" przyjęto stan odpowiednio z IV kw. 2016 i IV kw. 2017. Banki nie podają danych o zatrudnieniu kwartalnie Źródło: PRNews.pl

Za zmniejszającą się liczbą etatów w bankowości nie stoją wyłącznie zwolnienia. Część pracowników odchodzi na emerytury lub przechodzi na inne miejsca pracy w grupie kapitałowej. Za przykład można podać ostatnie ruchy w Pekao. Bank zredukuje do końca roku zatrudnienie o nawet tysiąc osób. Nie będzie jednak zwolnień grupowych – redukcje zostaną przeprowadzone w ramach programu dobrowolnych odejść. Obejmą przede wszystkim pracowników, którzy mogą już odejść na emeryturę. Nie oznacza to jednak, że banki nie prowadzą zwolnień grupowych. PKO BP zgłosił do urzędu pracy zamiar zwolnienia 850 osób do końca tego roku.

Liczba placówek własnych banków Bank I kw. 2018 IV kw. 2017 I kw. 2017 Zmiana k/k Zmiana r/r PKO Bank Polski 1 180 1192 1230 -12 -50 Bank Pekao 851 851 922 0 -71 BZ WBK 565 576 631 -11 -66 Bank BGŻ BNP Paribas 473 476 484 -3 -11 Credit Agricole 388 393 408 -5 -20 ING Bank Śląski 355 357 381 -2 -26 Bank Millennium 355 355 365 0 -10 Alior Bank 253 248 281 5 -28 Raiffeisen Polbank 154 181 274 -27 -120 Euro Bank 253 253 266 0 -13 Getin Noble Bank 239 245 257 -6 -18 Bank Pocztowy 214 214 216 0 -2 Santander Consumer Bank 155 159 161 -4 -6 Plus Bank 95 95 95 0 0 BOŚ 61 65 76 -4 -15 mBank 250 249 234 1 16 Citi Handlowy 28 29 26 -1 2 RAZEM: 5 869 5938 6307 -69 -438 Źródło: PRNews.pl

W ciągu minionego roku niemal wszystkie ankietowane przez nas banki zmniejszyły też liczbę placówek. Na koniec I kwartału 2018 roku banki miały łącznie 5 869 oddziałów własnych. To o 438 mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego i 69 mniej niż kwartał wcześniej. Niemal wszystkie ankietowane banki zmniejszyły liczbę placówek. Wyjątek stanowią mBank i Citi Handlowy. Najwięcej oddziałów zwinął Raiffeisen Polbank – aż 120. Bank Pekao zmniejszył swoją sieć o 71 placówek, Bank Zachodni WBK o 66, PKO BP o 50.

Pierwsza dekada XXI wieku upłynęła pod znakiem kredytowej hossy. Bank inwestowały w placówki, zwiększając sprzedaż kredytów konsumpcyjnych, kart kredytowych, hipotek i produktów inwestycyjnych. Kryzys finansowy ostudził apetyty bankowców. Kiedy sprzedaż wyhamowała, część placówek stała się zbędna. Do tego mocno rozwinęły się alternatywne kanały dystrybucji – bankowość internetowa i mobilna. Młodzi coraz rzadziej zaglądają do oddziałów, więc utrzymywanie dużej sieci placówek jest dla banków mało opłacalne. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na strukturę zatrudnienia jest postępująca automatyzacja procesów back office. Kurcząca się liczba placówek to trend obserwowany nie tylko na naszym rynku.

Obserwuj @wboczon

Wojciech Boczoń