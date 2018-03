Bank Pekao planuje oddział w Wielkiej Brytanii

Bank Pekao zamierza otworzyć oddział i bank internetowy dla polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii. Nad planami umiędzynarodowienia marki pracuje już obecnie kilkanaście osób – pisze „Financial Times”.

Według GUS-u liczba Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii wynosi ok. 780 000 – to ma być baza, od której wyjdzie Bank Pekao w budowaniu swojej pozycji na Wyspach. W pierwszej kolejności bank pracuje nad modelem biznesowym dla brytyjskiej filii, a następnym krokiem będzie uruchomienie banku internetowego. Za każdym razem będzie jednak konieczne uzyskanie zgody regulatora rynku finansowego z Polski i Wielkiej Brytanii.

– Obecnie infrastruktura technologiczna może zostać stworzona bardzo szybko w przestrzeni cyfrowej dla klientów indywidualnych. To już nie są tak gigantyczne nakłady inwestycyjne – komentował na łamach gazety Piotr Wetmański, szef strategiczny Banku Pekao.

Według badań Banku Pekao około 30 000 Polaków mieszkających na stałe w Wielkiej Brytanii posiada już własne firmy, a kolejne 80 000 osób prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. To właśnie dla nich ma funkcjonować przedstawicielstwo banku w Londynie. – Wielu Polaków w Wielkiej Brytanii przekazuje pieniądze do Polski, a my moglibyśmy ułatwić i zwiększyć ich efektywność poprzez obsługę w jednym banku – dodaje Wetmański.

Planowany bank internetowy miałby zapewnić dostęp do podstawowych produktów bankowych klientom detalicznym. Według planów Wetańskiego, byłby całkowicie zintegrowany z polską platformą internetową Banku Pekao. Londyński oddział miałby również ułatwić Polakom zarabiającym w funtach szterlingach zakup mieszkania na kredyt w Polsce.

Bank Pekao jest drugim bankiem komercyjnym w Polsce pod względem sumy bilansowej. Dwa lata temu został wykupiony przez PZU i PFR z włoskich rąk grupy UniCredit. Nie będzie to jednak pierwsza polska marka bankowa uruchamiająca filie za granicą. Od kilku lat w Niemczech działa PKO Bank Polski

